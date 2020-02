Wolcen : Lords of Mayhem, présentation du hack’n slash français

Après vous avoir présenté Metal Unit ou encore Scourgebringer, notre rubrique du mercredi s’attarde sur l’une des sorties les plus attendues de ce mois de février, Wolcen : Lords of Mayhem. Création folle du studio Wolcen, il rentre parfaitement dans notre chronique du mercredi centré sur les jeux indépendants.

Après une fructueuse campagne Kickstarter et une longue période d’accès anticipé, Wolcen est enfin sorti sur PC ce 13 février. Hack’n slash aux inspirations Diablo, il se distingue cependant avec quelques bonnes idées comme une personnalisation assez poussée de son personnage en termes de capacités et d’évolution. On vous présente tout cela dans cette vidéo.