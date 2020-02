L’année 2020 continue et après un mois de janvier qui a surtout été marqué par Dragon Ball Z Kakarot, l’arrivée sur Switch de Tokyo Mirage Sessions et de Warcraft III Reforged, voyons un peu ce qui va arriver dans les prochaines semaines avec notre calendrier des sorties jeux vidéo pour février 2020.

Qu’est-ce qui sort bientôt ? Quelles sont les sorties PS4, Xbox One, Switch, PC ou même réalité virtuelle en février 2020 ? On vous liste tout. Et même mieux. On vous propose une présentation des jeux en vidéo, un listing complet et même un lien pour précommander. Cela vous permet aussi de soutenir le site.

Quelles sont les sorties jeux vidéo en février 2020 ?

Avant de poursuivre, on vous partage tout de suite ladite vidéo. Vous retrouverez ainsi un résumé des sorties majeures pour février 2020 avec une présentation des grosses sorties à venir, comme Dreams, l’exclusivité PlayStation 4 tant attendue, le jeu vidéo One Punch Man, le très prometteur Wolcen et bien d’autres joyeusetés.

Toutes les sorties jeux vidéo de février 2020

3 février

4 février

5 février

7th Sector (PS4, One, Switch)

6 février

Kunai (PC, Switch)

Scourgebringer (Accès anticipé sur PC)

11 février

13 février

14 février

18 février

20 février

Devil May Cry 3 Special Edition (Switch)

21 février

25 février

28 février

Comme tous les mois, notre équipe proposera un test pour chacun des jeux – ou presque. On fera également une présentation sur notre WebTV. N’hésitez pas à nous dire en commentaires ou en réponse sur nos réseaux sociaux les jeux qui vous font de l’œil ! Ce contenu est disponible notre chaîne YouTube à cette adresse.

Alors, quelles sont vos attentes parmi ces sorties ?

Acheter les jeux au meilleur prix