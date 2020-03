MLB The Show 20

MLB The Show 2020, comme ses prédécesseurs, est une simulation de baseball complète où le joueur est invité à découvrir toutes les dimensions de ce sport très réputé outre-Atlantique. Les nombreux modes disponibles (carrière, saison, Moments et March to October) démultiplient considérablement les possibilités de jeu tout en permettant aux plus novices de s'immerger pleinement dans cette aventure sportive spectaculaire.