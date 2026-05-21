Les nouveaux tarifs du PlayStation Plus sont entrés en vigueur, voici le prix des paliers Essentials, Extra et Premium

Les nouveaux prix du PlayStation Plus

Cette hausse du prix du PlayStation Plus concerne finalement tous les paliers de l’abonnement, et pas juste le PS Plus Essentials. On voit donc que le prix du PS Plus Extra augmente désormais pour le mois, au même titre que le palier Premium. Ce qui commence à faire un certain coût tout en faisant grincer des dents, d’autant plus que cette hausse ne s’accompagne d’aucune nouveauté sur le service. On rappelle qu’elle n’est effective que pour les abonnements de 1 mois et de 3 mois, sans doute pour pousser à la fidélisation vers l’abonnement à l’année.

Voici donc les nouveaux prix du PlayStation Plus désormais en vigueur :

PlayStation Plus Essentials

1 mois : 9,99 € au lieu de 8,99 €

3 mois : 27,99 € au lieu de 24,99 €

PlayStation Plus Extra

1 mois : 15,99 € au lieu de 13,99 €

3 mois : 43,99 € au lieu de 39,99 €

PlayStation Plus Premium

1 mois : 18,99 € au lieu de 16,99 €

3 mois : 54,99 € au lieu de 49,99 €

L’abonnement à l’année ne bouge pas, et reste à 71,99 € pour la formule Essentials, 125,99 € pour le palier Extra, et 151,99 € pour le Premium. À voir maintenant quand ce palier subira lui aussi une augmentation dans les mois ou années à venir.