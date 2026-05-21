Les nouveaux tarifs du PlayStation Plus sont entrés en vigueur, voici le prix des paliers Essentials, Extra et Premium

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Non content d’avoir augmenté le prix des différents modèles de sa PS5, Sony s’est aussi mis en tête d’augmenter le coût du PlayStation Plus pour les nouveaux adhérents, parce qu’il n’y a décidément pas de petites économies pour le petit artisan. Les nouveaux tarifs viennent d’entrer en vigueur, et si l’on pensait dans un premier temps que cela ne concernait que la formule Essentials, c’est que l’on était bien naïfs.

PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Logo du PlayStation Plus

Les nouveaux prix du PlayStation Plus

Cette hausse du prix du PlayStation Plus concerne finalement tous les paliers de l’abonnement, et pas juste le PS Plus Essentials. On voit donc que le prix du PS Plus Extra augmente désormais pour le mois, au même titre que le palier Premium. Ce qui commence à faire un certain coût tout en faisant grincer des dents, d’autant plus que cette hausse ne s’accompagne d’aucune nouveauté sur le service. On rappelle qu’elle n’est effective que pour les abonnements de 1 mois et de 3 mois, sans doute pour pousser à la fidélisation vers l’abonnement à l’année.

Voici donc les nouveaux prix du PlayStation Plus désormais en vigueur :

PlayStation Plus Essentials

  • 1 mois : 9,99 € au lieu de 8,99 €
  • 3 mois : 27,99 € au lieu de 24,99 €

PlayStation Plus Extra

  • 1 mois : 15,99 € au lieu de 13,99 €
  • 3 mois : 43,99 € au lieu de 39,99 €

PlayStation Plus Premium

  • 1 mois : 18,99 € au lieu de 16,99 €
  • 3 mois : 54,99 € au lieu de 49,99 €

L’abonnement à l’année ne bouge pas, et reste à 71,99 € pour la formule Essentials, 125,99 € pour le palier Extra, et 151,99 € pour le Premium. À voir maintenant quand ce palier subira lui aussi une augmentation dans les mois ou années à venir.

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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