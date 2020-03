The Seven Deadly Sins: Grand Cross | Guide complet

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est un JRPG développé par le studio coréen Netmarble. A la différences des jeux gacha habituels nous venant d’Asie de l’Est, celui-ci intègre une très grosse composante RPG qui va ravir les fans de la licence. On nous promet qu’il sera mis a jour très régulièrement, que ce soit pour ajouter des portails ou carrément des chapitres d’histoire.

Vous retrouverez sur cette page tous les guides rédigés par notre équipe. Cela vous permettra de trouver des conseils pour bien débuter dans The Seven Deadly Sins : Grand Cross mais également progresser grâce à quelques éléments de soluce et autres astuces. Sachez que le tout sera régulièrement alimenté.

Guides et astuces

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que The Seven Deadly Sins : Grand Cross ?

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est un JRPG de type gacha, tout comme le bien connu Fate/Grand Order. Vous allez pouvoir retracer toutes les aventures des célèbres chevaliers sacrés Nanatsu No Taizai à travers le continent de Britannia.

Le jeu propose également une grosse composante des jeux de rôle. Comme un JRPG, vous aurez les quêtes principales qui baliseront votre aventure et les quêtes secondaires pour améliorer votre équipement et vos unités. Le titre se base sur les événements du manga et commence notamment par la fuite d’Elizabeth.

Quand et où sort The Seven Deadly Sins: Grand Cross ?

La version japonaise / coréenne du jeu est sortie à la fin du printemps 2019. Il aura fallu attendre un peu moins d’un an pour que la version globale soit annoncée et publiée, soit le 3 mars 2020. The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur la plupart des appareils iOS et Android récents. A défaut d’avoir un mobile suffisamment puissant il est toujours possible d’y jouer via un émulateur.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross est-il gratuit ?

En tant que free-to-play, The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible gratuitement au téléchargement. Par la suite la progression du jeu est entièrement gratuite. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, acheter des gemmes mais vous verrez rapidement qu’il est assez simple d’en obtenir suffisamment en jouant normalement. Des costumes « premium » sont également disponibles à la vente à des prix commençant à la quinzaine d’euros.

Des packs de personnages sont aussi en vente de temps à autres (c’est le cas du pack starter Meliodas vert au lancement de l’application) mais bien souvent à des prix assez exorbitants : entre 50 et 100 euros. Sachant que les personnages achetables peuvent bien sûr être obtenus en invocation.

Quels sont les personnages jouables dans Seven Deadly Sins: Grand Cross ?

A l’heure actuelle et au lancement du jeu, 60 personnages sont jouables. Ils comprennent les 7 péchés capitaux (quoique Escanor n’est pas encore arrivé) sous plusieurs itérations différentes avec par exemple :

2 Meliodas (+1 démon)

4 Ban

4 Diane

…

Vous pourrez également jouer les chevaliers sacrés comme Gilthunder, Howzer, … Bien sûr, cette liste va augmenter avec le temps. Juste pour indication, sur la version japonaise il y a actuellement 106 personnages jouables dont certains membres des 10 commandements par exemple. On se doute que cela arrivera aussi prochainement sur la version occidentale.

The Seven Deadly Sins: Grand Cross est-il traduit en français ?

L’intégralité des textes du jeu sont traduits. Il est donc tout à fait possible de jouer et de comprendre l’aventure dans notre langue. On notera que les doubleurs japonais officiels de la série ont fait les voix de tous les personnages pour la VO.

A quoi correspondent les quêtes avec un point d’exclamation rouge dans Seven Deadly Sins: Grand Cross ?

Après avoir débloqué le quatrième cœur d’un village, des quêtes rouges se présenteront a vous. Celles-ci représentent les quêtes « difficiles ». Il s’agit en réalité des mêmes quêtes qu’avant mais plus longues et vous permettent d’avoir de meilleurs équipements ainsi que de débloquer le cinquième cœur du village. Il s’agit de quêtes annexes donc.

L’économiseur de batterie se situe dans le menu paramètre du jeu. Vous pouvez le régler sur différentes durées :

Désactivé

30 secondes

1 minute

3 minutes

Il s’agit simplement d’un écran de veille qui se déclenche après une durée d’inactivité. En revanche le jeu tourne toujours en arrière-plan. Baisser la qualité des graphismes ou encore diminuer le framerate permettent aussi d’économiser votre batterie mais aussi d’éviter la chauffe, assez présente sur les smartphones qui ne sont pas tout juste sortis.

