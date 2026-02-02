Calendrier des sorties jeux vidéo février 2026
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Chaque année, le mois de février est l’un des plus chargés du côté des sorties jeux vidéo. En 2026, même si ce mois est un peu plus calme en comparaison avec d’autres années, il nous réserve beaucoup de sorties attendues. On fait le point sur tout ce qui sortira dans le courant du mois de février 2026.
Dans cet article, vous retrouverez la liste de toutes les sorties les plus marquantes à venir en ce mois de février. Et croyez-nous, il y en a, avec un calendrier plus que chargé entre des sorties de AAA très attendues et pas mal de jeux à plus petits budgets qui devraient eux aussi beaucoup faire parler d’eux.
Les sorties à retenir en février 2026
La grosse sortie du mois est évidemment celle de Resident Evil Requiem, nouvel épisode très attendu qui marquera le retour de Leon tout en nous faisant découvrir une nouvelle protagoniste, Grace. En dehors du jeu de Capcom, plusieurs sorties intéressantes à noter avec un nouveau Mario Tennis, la nouvelle licence Reanimal qui prend le relai de Little Nightmares, le remake de Dragon Quest VII ou encore la sortie de Mewgenics, prochain jeu du créateur de The Binding of Isaac. On vous résume tout cela dans notre vidéo.
Les jeux de février 2026
Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de février 2026 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.
3 février
- Aces of Thunder (PSVR2, Steam VR)
5 février
- Dragon Quest VII Reimagined (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Menace (PC)
- PUBG: Blindspot (PC, accès anticipé)
6 février
- My Hero Academia All’s Justice (PC, PS5, Xbox Series)
- Nioh 3 (PC, PS5)
- PGA Tour 2K25 (Switch 2)
- Snow Bros Classic Collection (PC, PS5, Switch)
10 février
- Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, Xbox Series)
- Mewgenics (PC)
11 février
- Romeo is a Dead Man (PC, PS5, Xbox Series)
12 février
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2)
- Mario Tennis Fever (Switch 2)
- Disciples: Domination (PC, PS5, Xbox Series)
- RIDE 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- BlazBlue Entropy Effect (PS5, Xbox Series, Switch)
- Dear me, I was… (PC, Switch, iOS, Android)
- Rogue Point (PC, accès anticipé)
- Killer Inn (PC, accès anticipé)
13 février
- High on Life 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Rune Factory: Guardians of Azuma (PS5, Xbox Series)
16 février
- Astrobotanica (PC, accès anticipé)
17 février
- Avowed (PS5)
- NORSE: Oath of Blood (PC)
- Under the Island (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
18 février
19 février
- Styx: Blades of Greed (PC, PS5, Xbox Series)
- Dead in Antares (PC)
- Gear.Club Unlimited 3 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Death Match Love Comedy! (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Death Howl (PS5, Xbox Series, Switch)
- Demon Tides (PC)
- Love Eternal (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
20 février
- Ys X: Proud Nordics (PC, PS5, Switch 2)
25 février
- Reigns: The Witcher (PC, iOS, Android)
- Nested Lands (PC, accès anticipé)
26 février
- City Hunter (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Towerborne (PC, PS5, Xbox Series)
- No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (PS5, Xbox Series)
- The Disney Afternoon Collection (Switch, Switch 2)
- Tokyo XTreme Racer (PS5)
- Icarus (PS5, Xbox Series)
27 février
- Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Tales of Berseria Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Laysara: Summit Kingdom (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Resident Evil Village Gold Edition (Switch 2)
- Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition (Switch 2)
Acheter au meilleur prix vos jeux physiques de février
