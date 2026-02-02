Calendrier des sorties jeux vidéo février 2026

Dans cet article, vous retrouverez la liste de toutes les sorties les plus marquantes à venir en ce mois de février. Et croyez-nous, il y en a, avec un calendrier plus que chargé entre des sorties de AAA très attendues et pas mal de jeux à plus petits budgets qui devraient eux aussi beaucoup faire parler d’eux.

Les sorties à retenir en février 2026

La grosse sortie du mois est évidemment celle de Resident Evil Requiem, nouvel épisode très attendu qui marquera le retour de Leon tout en nous faisant découvrir une nouvelle protagoniste, Grace. En dehors du jeu de Capcom, plusieurs sorties intéressantes à noter avec un nouveau Mario Tennis, la nouvelle licence Reanimal qui prend le relai de Little Nightmares, le remake de Dragon Quest VII ou encore la sortie de Mewgenics, prochain jeu du créateur de The Binding of Isaac. On vous résume tout cela dans notre vidéo.

Les jeux de février 2026

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de février 2026 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

3 février

Aces of Thunder (PSVR2, Steam VR)

5 février

6 février

My Hero Academia All’s Justice (PC, PS5, Xbox Series)

Nioh 3 (PC, PS5)

PGA Tour 2K25 (Switch 2)

Snow Bros Classic Collection (PC, PS5, Switch)

10 février

11 février

Romeo is a Dead Man (PC, PS5, Xbox Series)

12 février

13 février

16 février

Astrobotanica (PC, accès anticipé)

17 février

Avowed (PS5)

NORSE: Oath of Blood (PC)

Under the Island (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)

18 février

19 février

20 février

Ys X: Proud Nordics (PC, PS5, Switch 2)

25 février

26 février

City Hunter (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

Towerborne (PC, PS5, Xbox Series)

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (PS5, Xbox Series)

The Disney Afternoon Collection (Switch, Switch 2)

Tokyo XTreme Racer (PS5)

Icarus (PS5, Xbox Series)

27 février

Acheter au meilleur prix vos jeux physiques de février