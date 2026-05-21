1047 Games (Splitgate) dévoile Empulse, un FPS qui s’inspire de Titanfall

Pendant que Splitgate agonise, le studio rend hommage à Titanfall

1047 Games n’a même pas encore de bande-annonce à nous montrer pour Empulse, mais on peut imaginer que l’officialisation du jeu vient en réaction aux fuites qui ont eu lieu en début de semaine. On découvre tout de même Empulse avec quelques images, qui nous permettent de constater que le jeu sera un FPS en 6 vs 6, qui sera « axé sur le mouvement ».

Il faudra donc se déplacer très vite, constamment, afin d’atteindre l’état de « flow » pour prendre l’ascendant sur vos adversaires dans les ruelles de la cité de Freehold. Et quand vous ne serez pas en train de courir sur les murs et de vous balancer partout à l’aide de votre grappin, vous pourrez aussi grimper dans un mécha pour faire le ménage dans l’équipe adverse. On comprend aisément quelle licence influence le titre ici : Titanfall. Puisque cette série n’a pas donné de nouvelles depuis trop longtemps, il y a peut-être un public à aller chercher ici, à condition que la qualité soit au rendez-vous.

1047 Games nous promet maintenant que l’accès anticipé du jeu démarrera cette année. Empulse est aussi prévu sur PS5 et Xbox Series, en plus du PC.