Persona 5 Royal

Persona 5 Royal est une version améliorée du RPG d'Atlus. On y retrouve donc les Phantoms Thieves avec un nouveau membre bien mystérieux. Il s'agit de Kasumi Yoshikawa une gymnaste transférée à Shujin en même temps que le protagoniste. Cette révision du jeu original apporte un trimestre supplémentaire, un nouveau quartier et les Show Times, un système d'attaques en duo. On retrouve également de nombreux changements ergonomiques et surtout Morgana qui arrête de nous obliger à se coucher tôt.