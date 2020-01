Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX

Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX est le remake de Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours Bleue / Rouge, initialement sorti sur DS et GBA. On y incarne un pokémon sachant parler, partant à l'aventure dans des donjons générés de manière procédurale, dans le but de venir en aide à d'autres créatures en danger.