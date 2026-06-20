Que sont les objets mythiques uniques et comment en obtenir ?

Dans Diablo 4, les objets mythiques uniques sont les plus puissants du jeu, mais aussi les plus rares en comparaison avec les objets uniques classiques. Affichant une puissance d’objet d’au moins 900 en cette treizième saison, ils possèdent 4 affixes et un affixe supérieur améliorant considérablement leurs statistiques, mais exigeant alors un niveau minimum de 35 pour être équipés.

Pour en trouver, il est impératif de jouer au moins en difficulté Tourment 1, sachant que plus la difficulté augmentera, plus vous aurez la chance d’en obtenir. Ils peuvent apparaître de façon aléatoire dans le monde ouvert ou en terminant n’importe quelle activité. D’ailleurs, dans les Bas-Fonds de Kurast, il est même possible de maximiser vos chances en plaçant un Tribut Mythique d’Armement en guise d’hommage au Brasero des Esprits, ce qui peut être particulièrement intéressant dans les plus hauts niveaux de Tourment.

Mais l’un des meilleurs moyens reste aussi d’affronter n’importe quel boss de repaire novice (La Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Varshan, Urivar), supérieur (Andarielle, Duriel, le Messager de la Haine, le Boucher) ou annexe (Astaroth, Bartuc), le taux d’apparition étant encore plus élevé sur le boss de repaire exalté, plus connu sous le nom de Bélial.

Comment les crafter ?

Au-delà des espoirs de voir tomber un objet mythique unique sur l’un des boss de repaire, notez qu’il est également possible d’en obtenir par le biais de l’artisanat. Pour cela, commencez donc par récupérer quelques Étincelles Sublimées, en recyclant notamment des objets mythiques uniques dont vous ne souhaitez pas, ou plus, vous servir à la forge.

Deux options s’offrent alors à vous, à commencer par celle d’aller voir le forgeron afin de fabriquer une Cache Élaborée d’Objets Mythiques Uniques contre 2 Étincelles Sublimées et 50 000 000 pièces d’or, cette cache contenant un objet mythique unique aléatoire. Sinon, vous pouvez également crafter l’objet mythique unique de votre choix en rendant visite au joaillier qui vous donnera cette possibilité contre 2 Étincelles Sublimées, plusieurs runes et 5000 pièces d’or.

La liste complète des objets mythiques uniques dans Diablo 4

Ahavarion, Lance de Lycandre (Druide / Sorcier)

Condamnatrice (Barbare / Druide / Démoniste / Nécromancien / Paladin / Sorcier / Voleur)

El’Druin, Epée de Justice (Barbare / Druide / Démoniste / Nécromancien / Paladin / Sorcier / Voleur)

Nesekem, le Héraut (Sacresprit)

Vœu Brisé (Barbare / Druide / Sacresprit)

Le Grand-Père (Barbare / Démoniste / Nécromancien / Paladin)

Pour toutes les classes

Visage d’Andarielle

Cimier d’Arlequin

Héritier de Perdition

Cœur Fondu de Selig

Anneau du Ciel sans Étoiles

Voile de la Fausse Mort

Puissance de Tyraël

Enfin, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.