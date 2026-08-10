La série TV Payday avance, et se paye même un producteur inattendu : 50 Cent

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À défaut d’avoir un troisième épisode qui attire les foules, la licence Payday reste populaire grâce à la popularité de Payday 2 qui n’a pas trop souffert de son successeur. Starbreeze Entertainment peut donc tant bien que mal continuer à capitaliser sur la licence, cette fois-ci en dehors du champ du jeu vidéo avec une adaptation télévisée qui a été annoncée en mars dernier, et qui prend aujourd’hui un peu plus forme grâce à un renfort de poids.

Päyday 3

Get Rich or Die Tryin

Variety nous apprend aujourd’hui que la série TV Payday a attiré un gros nom puisque Curtis Jackson, plus connu sous le nom de 50 Cent, va servir de producteur exécutif à l’ensemble. Il rejoint le projet avec sa société de production G-Unit Film & Television (qui a notamment produit la série Power), et voici ce qu’il a à dire de cette adaptation :

« G-Unit Film & TV a donné vie à des polars qui trouvent un écho auprès du public du monde entier. S’associer à Vice Studios pour porter l’univers de Payday à l’écran nous donne l’occasion de créer quelque chose d’énorme, une franchise dynamique qui fait évoluer le genre du film de casse. »

On ignore s’il fera aussi partie du casting, celui-ci n’étant pas encore annoncé. Car oui, 50 Cent a également une petite carrière d’acteur en dehors de celle dans le monde du rap, en témoigne sa présence dans le prochain film Street Fighter où il jouera le rôle de Balrog.

On ignore encore ce que la série va raconter, si ce n’est des casses dangereuses, à l’image des jeux. Pas encore de date de diffusion pour cette adaptation, mais au moins, elle avance, et on ne peut pas en dire autant de toutes les autres adaptations du moment à Hollywood.

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Jaquette de Payday 3
Payday 3
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Date de sortie : 21/09/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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