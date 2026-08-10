La série TV Payday avance, et se paye même un producteur inattendu : 50 Cent

Get Rich or Die Tryin

Variety nous apprend aujourd’hui que la série TV Payday a attiré un gros nom puisque Curtis Jackson, plus connu sous le nom de 50 Cent, va servir de producteur exécutif à l’ensemble. Il rejoint le projet avec sa société de production G-Unit Film & Television (qui a notamment produit la série Power), et voici ce qu’il a à dire de cette adaptation :

« G-Unit Film & TV a donné vie à des polars qui trouvent un écho auprès du public du monde entier. S’associer à Vice Studios pour porter l’univers de Payday à l’écran nous donne l’occasion de créer quelque chose d’énorme, une franchise dynamique qui fait évoluer le genre du film de casse. »

On ignore s’il fera aussi partie du casting, celui-ci n’étant pas encore annoncé. Car oui, 50 Cent a également une petite carrière d’acteur en dehors de celle dans le monde du rap, en témoigne sa présence dans le prochain film Street Fighter où il jouera le rôle de Balrog.

On ignore encore ce que la série va raconter, si ce n’est des casses dangereuses, à l’image des jeux. Pas encore de date de diffusion pour cette adaptation, mais au moins, elle avance, et on ne peut pas en dire autant de toutes les autres adaptations du moment à Hollywood.