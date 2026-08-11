Alors que son premier jeu Crossfire vient d’être annoncé, le studio That’s No Moon licencie déjà

Le studio n’a pas encore pris la parole

Révélé lors du dernier Summer Game Fest, Crossfire aurait logiquement dû gagner en traction depuis son annonce, en permettant à son studio d’attirer des investisseurs et des partenaires. C’est cependant moins facile que prévu et c’est peut-être pour cette raison qu’avant même la sortie de son jeu, That’s No Moon doit effectuer quelques licenciements.

Le site This Week in VideoGames a pu regrouper plusieurs posts LinkedIn de ce que l’on peut désormais appeler ex-employés, dans la mesure où 14 personnes auraient été mises à la porte du studio. C’est le senior artist Ryan Phair, lui aussi touché par cette vague, qui confirme ce chiffre, même si le studio en lui-même n’a fait aucune annonce pour le moment. Cela représenterait a priori 10 % des effectifs du studio, étant donné que That’s No Moon en compte environ 140 si l’on se fie aux indications du site officiel du studio. Un chiffre qui doit cependant être actualisé, un autre employé avançant que l’équipe compterait 200 membres.

Le projet Crossfire est donc sans aucun doute toujours en vie, mais l’aventure commence bien mal pour That’s No Moon.