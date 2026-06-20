Duriel Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…
En progressant via le contenu endgame de Diablo 4, vous aurez la possibilité d’affronter des boss de repaire. Ils se trouvent à différents endroits spécifiques de Sanctuaire et permettent d’obtenir du butin unique, à l’image de Duriel, Roi des Asticots par exemple. Grâce à notre guide, découvrez où le trouver, comment mettre la main sur son trésor après l’avoir vaincu, mais aussi sa table des loots.
Trouver Duriel
Duriel fait partie des boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Pour le trouver, rendez-vous dans la région du Kehjistan, et plus précisément dans la Crevasse Béante. Une fois sur place, interagissez avec l’Autel pestilentiel pour invoquer l’Écho du Tourment de Duriel, Roi des Asticots.
Après le combat, approchez-vous du coffre à proximité et utilisez simplement une Clé de Repaire Supérieure pour l’ouvrir et récupérer son Trésor.
NB : Si vous avez besoin de Clés de Repaire Supérieures, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.
La table des loots de Duriel
Le Trésor de Duriel renferme diverses récompenses. Il offre notamment une chance d’obtenir la monture « Soufre » mais aussi des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :
Barbare
- Médaillon du Vagabond Sombre
- Sabre de Tsasgal
Druide
- Marque du Vieux Loup
- Pierre Runique Fracturée
- Serment de la Marche Verte
Nécromancien
- Harnois de Mutilation
- Sous-Couronne
- Voie de Trag’Oul
Sorcier
- Azurite Galvanique
- Bâton de Rage Éternelle
- Rose Bleue
Voleur
- Condamnation
- Gants de Rose Ichoreuse
- Gants Raffinés de Seigneurs des Mers
Sacresprit
- Toile de la Veuve
- Wushe Nak Pa
Paladin
- Protection de la Blanche Colombe
- Supplication
Démoniste
- Fléau de Duriel
- Gantelets du Sheol
- Garde-Chair Morlu
- Rictus de Terreur
Toutes classes
- Cottes-de-Rasoir
(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)
D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.