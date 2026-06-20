Duriel Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver Duriel

Duriel fait partie des boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Pour le trouver, rendez-vous dans la région du Kehjistan, et plus précisément dans la Crevasse Béante. Une fois sur place, interagissez avec l’Autel pestilentiel pour invoquer l’Écho du Tourment de Duriel, Roi des Asticots.

Après le combat, approchez-vous du coffre à proximité et utilisez simplement une Clé de Repaire Supérieure pour l’ouvrir et récupérer son Trésor.

NB : Si vous avez besoin de Clés de Repaire Supérieures, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.

La table des loots de Duriel

Le Trésor de Duriel renferme diverses récompenses. Il offre notamment une chance d’obtenir la monture « Soufre » mais aussi des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :

Barbare

Médaillon du Vagabond Sombre

Sabre de Tsasgal

Druide

Marque du Vieux Loup

Pierre Runique Fracturée

Serment de la Marche Verte

Nécromancien

Harnois de Mutilation

Sous-Couronne

Voie de Trag’Oul

Sorcier

Azurite Galvanique

Bâton de Rage Éternelle

Rose Bleue

Voleur

Condamnation

Gants de Rose Ichoreuse

Gants Raffinés de Seigneurs des Mers

Sacresprit

Toile de la Veuve

Wushe Nak Pa

Paladin

Protection de la Blanche Colombe

Supplication

Démoniste

Fléau de Duriel

Gantelets du Sheol

Garde-Chair Morlu

Rictus de Terreur

Toutes classes

Cottes-de-Rasoir

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.