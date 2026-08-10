Pour un ancien vétéran d’id Software, Xbox ne comprend pas « l’art » derrière la production de jeu vidéo

Le Game Pass en prend aussi pour son grade

Puisqu’il vient d’être viré, vous imaginez que Chris Hays n’a pas que des bonnes choses à dire au sujet de son ex-employeur. Il critique surtout le discours qui a été présenté suite aux licenciements, où la direction d’id Software voulait se montrer rassurante en indiquant que la taille du studio était désormais revenue à celle qu’elle était durant la production de DOOM en 2016 :

« Il est difficile de créer un jeu AAA comparable à ce que nous faisions auparavant avec moitié moins de personnel. Et par « difficile », j’entends « impossible ». C’est difficile de produire un jeu lorsque des services entiers dont vous avez besoin ont été démantelés. Lorsque des disciplines entières ont disparu. Alors, quand on nous assure affirmant que « nous sommes toujours le même studio » et que nous continuerons à faire les choses comme avant, eh bien, tout d’abord, nous ne sommes plus « le même id ». Nous ne sommes plus que « la moitié du studio id. » »

Il continue en indiquant que le studio serait même plus petit qu’en 2016, malgré ce qu’en dit la direction (qui est de toute façon restée floue sur le sujet). Il poursuit en précisant que si Xbox s’attend à ce qu’id Software produise des jeux d’aussi bonne qualité dans les années à venir avec un studio autant démantelé, c’est qu’il ne comprend « fondamentalement pas » l’art et ce qui fait qu’un jeu puisse être réussi.

Hays s’attarde aussi sur la question du Game Pass, un service dont id Software ne serait pas forcément fan :

« Je sais qu’id a de sérieux problèmes avec la façon dont le Game Pass est géré. Quand on voit les rapports financiers indiquant de faibles ventes à l’époque de Bethesda… c’est-à-dire, qu’est-ce qu’une « vente » ? Avec le Game Pass, est-ce que dire « faibles ventes » veut dire « peu de jeux vendus » ? Parce qu’évidemment, le modèle économique de Xbox ne repose pas sur le nombre de jeux vendus. »

Rappelons que 1 600 autres licenciements sont à venir chez Xbox dans les mois à venir, et id Software n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague.