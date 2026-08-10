Pour un ancien vétéran d’id Software, Xbox ne comprend pas « l’art » derrière la production de jeu vidéo

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Il ne vous aura sans doute pas échappé qu’id Software a été l’un des studios les plus impactés par la récente vague de licenciements chez Xbox. Pendant que le damage control est assuré par la direction restée en place, les personnes qui ont vu leur emploi disparaitre du jour au lendemain ont un autre avis sur le sujet. C’est le cas de Chris Hays, ancien lead services programmer, qui a été licencié et qui a pas mal de choses à dire au micro de Well Played (interview retranscrite par Kotaku) sur la gestion de Microsoft.

DOOM: The Dark Ages // Source : id Software

Le Game Pass en prend aussi pour son grade

Puisqu’il vient d’être viré, vous imaginez que Chris Hays n’a pas que des bonnes choses à dire au sujet de son ex-employeur. Il critique surtout le discours qui a été présenté suite aux licenciements, où la direction d’id Software voulait se montrer rassurante en indiquant que la taille du studio était désormais revenue à celle qu’elle était durant la production de DOOM en 2016 :

« Il est difficile de créer un jeu AAA comparable à ce que nous faisions auparavant avec moitié moins de personnel. Et par « difficile », j’entends « impossible ». C’est difficile de produire un jeu lorsque des services entiers dont vous avez besoin ont été démantelés. Lorsque des disciplines entières ont disparu. Alors, quand on nous assure affirmant que « nous sommes toujours le même studio » et que nous continuerons à faire les choses comme avant, eh bien, tout d’abord, nous ne sommes plus « le même id ». Nous ne sommes plus que « la moitié du studio id. » »

Il continue en indiquant que le studio serait même plus petit qu’en 2016, malgré ce qu’en dit la direction (qui est de toute façon restée floue sur le sujet). Il poursuit en précisant que si Xbox s’attend à ce qu’id Software produise des jeux d’aussi bonne qualité dans les années à venir avec un studio autant démantelé, c’est qu’il ne comprend « fondamentalement pas » l’art et ce qui fait qu’un jeu puisse être réussi.

Hays s’attarde aussi sur la question du Game Pass, un service dont id Software ne serait pas forcément fan :

« Je sais qu’id a de sérieux problèmes avec la façon dont le Game Pass est géré. Quand on voit les rapports financiers indiquant de faibles ventes à l’époque de Bethesda… c’est-à-dire, qu’est-ce qu’une « vente » ? Avec le Game Pass, est-ce que dire « faibles ventes » veut dire « peu de jeux vendus » ? Parce qu’évidemment, le modèle économique de Xbox ne repose pas sur le nombre de jeux vendus. »

Rappelons que 1 600 autres licenciements sont à venir chez Xbox dans les mois à venir, et id Software n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague.

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Jaquette de DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
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Date de sortie : 15/05/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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