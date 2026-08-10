Pour un ancien vétéran d’id Software, Xbox ne comprend pas « l’art » derrière la production de jeu vidéo
Il ne vous aura sans doute pas échappé qu’id Software a été l’un des studios les plus impactés par la récente vague de licenciements chez Xbox. Pendant que le damage control est assuré par la direction restée en place, les personnes qui ont vu leur emploi disparaitre du jour au lendemain ont un autre avis sur le sujet. C’est le cas de Chris Hays, ancien lead services programmer, qui a été licencié et qui a pas mal de choses à dire au micro de Well Played (interview retranscrite par Kotaku) sur la gestion de Microsoft.
Le Game Pass en prend aussi pour son grade
Puisqu’il vient d’être viré, vous imaginez que Chris Hays n’a pas que des bonnes choses à dire au sujet de son ex-employeur. Il critique surtout le discours qui a été présenté suite aux licenciements, où la direction d’id Software voulait se montrer rassurante en indiquant que la taille du studio était désormais revenue à celle qu’elle était durant la production de DOOM en 2016 :
« Il est difficile de créer un jeu AAA comparable à ce que nous faisions auparavant avec moitié moins de personnel. Et par « difficile », j’entends « impossible ». C’est difficile de produire un jeu lorsque des services entiers dont vous avez besoin ont été démantelés. Lorsque des disciplines entières ont disparu. Alors, quand on nous assure affirmant que « nous sommes toujours le même studio » et que nous continuerons à faire les choses comme avant, eh bien, tout d’abord, nous ne sommes plus « le même id ». Nous ne sommes plus que « la moitié du studio id. » »
Il continue en indiquant que le studio serait même plus petit qu’en 2016, malgré ce qu’en dit la direction (qui est de toute façon restée floue sur le sujet). Il poursuit en précisant que si Xbox s’attend à ce qu’id Software produise des jeux d’aussi bonne qualité dans les années à venir avec un studio autant démantelé, c’est qu’il ne comprend « fondamentalement pas » l’art et ce qui fait qu’un jeu puisse être réussi.
Hays s’attarde aussi sur la question du Game Pass, un service dont id Software ne serait pas forcément fan :
« Je sais qu’id a de sérieux problèmes avec la façon dont le Game Pass est géré. Quand on voit les rapports financiers indiquant de faibles ventes à l’époque de Bethesda… c’est-à-dire, qu’est-ce qu’une « vente » ? Avec le Game Pass, est-ce que dire « faibles ventes » veut dire « peu de jeux vendus » ? Parce qu’évidemment, le modèle économique de Xbox ne repose pas sur le nombre de jeux vendus. »
Rappelons que 1 600 autres licenciements sont à venir chez Xbox dans les mois à venir, et id Software n’est pas à l’abri d’une nouvelle vague.