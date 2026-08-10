Blizzard était le studio le plus performant de Xbox l’année dernière, grâce à Overwatch et Diablo IV

Blizzard va mieux, merci de demander

Tandis que Blizzard prépare sa BlizzCon 2026 qui débutera le 12 septembre prochain, Johanna Faries se félicite des performances du groupe en indiquant que celui-ci était le studio « le plus performant » de Xbox lors de la dernière année fiscale, qui s’est achevée il y a peu. Ce qui est à noter dans la mesure où le reste du groupe Xbox a enregistré une dépréciation de 11 % d’une année à l’autre :

« Au cours de l’exercice 2026, Blizzard a terminé l’année en tant que studio le plus performant de la division des studios Xbox, et l’année écoulée a marqué le troisième meilleur exercice de l’histoire de Blizzard en termes de chiffre d’affaires. »

Blizzard se porte donc mieux que ses collègues, et Faries se réjouit surtout de voir qu’il s’agit là d’une deuxième année consécutive de croissance pour le groupe, chose qui n’était pas arrivée depuis l’année fiscale 2017.

Merci qui ? Eh bien, merci Overwatch. La refonte d’Overwatch 2 a fait beaucoup de bien à la licence, qui a connu sa meilleure année depuis 2022. Blizzard a aussi pu compter sur la sortie de l’extension de Diablo 4, Lord of Hatred, qui a contribué à ces bons résultats. Faries espère que cette lancée pourra se poursuivre, notamment avec la BlizzCon qui arrive prochainement. On se garde tout de même cette information dans un coin de la tête en attendant qui fera partie des 1 600 prochains licenciements chez Xbox.