Blizzard était le studio le plus performant de Xbox l’année dernière, grâce à Overwatch et Diablo IV

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Blizzard aurait a priori été épargné par les récents licenciements survenus chez Xbox, et on comprend aujourd’hui pourquoi. Windows Central a pu se procurer un mail envoyé aux équipes par Johanna Faries, dans lequel la présidente de Blizzard explique que le studio était le « bon élève » de Xbox lors du dernier exercice fiscal.

Overwatch

Blizzard va mieux, merci de demander

Tandis que Blizzard prépare sa BlizzCon 2026 qui débutera le 12 septembre prochain, Johanna Faries se félicite des performances du groupe en indiquant que celui-ci était le studio « le plus performant » de Xbox lors de la dernière année fiscale, qui s’est achevée il y a peu. Ce qui est à noter dans la mesure où le reste du groupe Xbox a enregistré une dépréciation de 11 % d’une année à l’autre :

« Au cours de l’exercice 2026, Blizzard a terminé l’année en tant que studio le plus performant de la division des studios Xbox, et l’année écoulée a marqué le troisième meilleur exercice de l’histoire de Blizzard en termes de chiffre d’affaires. »

Blizzard se porte donc mieux que ses collègues, et Faries se réjouit surtout de voir qu’il s’agit là d’une deuxième année consécutive de croissance pour le groupe, chose qui n’était pas arrivée depuis l’année fiscale 2017.

Merci qui ? Eh bien, merci Overwatch. La refonte d’Overwatch 2 a fait beaucoup de bien à la licence, qui a connu sa meilleure année depuis 2022. Blizzard a aussi pu compter sur la sortie de l’extension de Diablo 4, Lord of Hatred, qui a contribué à ces bons résultats. Faries espère que cette lancée pourra se poursuivre, notamment avec la BlizzCon qui arrive prochainement. On se garde tout de même cette information dans un coin de la tête en attendant qui fera partie des 1 600 prochains licenciements chez Xbox.

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Jaquette d'Overwatch 2
Overwatch 2
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Date de sortie : 04/10/2022

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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