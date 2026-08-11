L’équipe derrière Lies of P se nomme désormais Nough Studio, et dévoile les coulisses de son prochain jeu

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Ne l’appelez plus Round 8, mais Nough Studio. L’équipe derrière le renommé Lies of P vient de changer de sobriquet alors qu’elle se prépare activement pour la production de son prochain jeu, qui devrait être une suite. Elle a partagé il y a peu une vidéo qui plonge au cœur des coulisses du studio, une manière de nous permettre d’apprendre à connaître le fonctionnement de ce dernier.

Lies of P

Viser toujours plus haut

Derrière ce nouveau nom de Nough Studio se cache l’envie de toujours faire mieux, étant donné qu’il s’agit là d’une contraction de « not enough » (« pas assez » en français, qui signifie qu’il y a encore des progrès à faire. Cette vidéo des coulisses nous montre comment le studio a opéré pendant le développement de Lies of P et de son DLC, en mettant en avant l’aspect très collaboratif de l’équipe.

On voit par exemple que des « Nough Live » étaient organisés au sein de l’équipe pour que cette dernière puisse voir l’un des cadres jouer en direct, pour ensuite livrer des retours qui permettaient d’améliorer le jeu.

C’est plus ou moins le même principe des « Game Days » organisés en interne, où tout le monde prenait la manette pour tester le jeu sur une période donnée, et pas seulement les testeurs. De quoi recueillir beaucoup d’informations et de ressentis, et Nough Studio ne cache pas le fait que la première version du DLC Overture avait bien du mal à convaincre les équipes. Des coupes ont été effectuées pour le rendre meilleur suite à ses retours, tout en effectuant quelques ajustements sur la difficulté.

Ce que l’on retiendra surtout de cette vidéo, ce sont les derniers mots de Choi Jiwon, réalisateur de Lies of P et du prochain jeu de Nough Studio. Il déclare :

« Vous savez peut-être que nous développons un jeu que l’on souhaite être réellement amusant et émouvant. Nous donnons tout ce que nous avons pour faire en sorte qu’il soit de la meilleure qualité possible. Alors s’il vous plaît, patientez un peu plus longtemps. Nous ne vous décevrons pas. Je le promets. C’est une vérité, pas un mensonge. »

Quant à savoir quand ce jeu arrive, ça, Nough Studio ne veut rien dire pour le moment. On rappelle que Lies of P vient de sortir sur Switch 2 dans une édition complète.

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Jaquette de Lies of P
Lies of P
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Date de sortie : 19/09/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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