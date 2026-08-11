L’équipe derrière Lies of P se nomme désormais Nough Studio, et dévoile les coulisses de son prochain jeu

Viser toujours plus haut

Derrière ce nouveau nom de Nough Studio se cache l’envie de toujours faire mieux, étant donné qu’il s’agit là d’une contraction de « not enough » (« pas assez » en français, qui signifie qu’il y a encore des progrès à faire. Cette vidéo des coulisses nous montre comment le studio a opéré pendant le développement de Lies of P et de son DLC, en mettant en avant l’aspect très collaboratif de l’équipe.

On voit par exemple que des « Nough Live » étaient organisés au sein de l’équipe pour que cette dernière puisse voir l’un des cadres jouer en direct, pour ensuite livrer des retours qui permettaient d’améliorer le jeu.

C’est plus ou moins le même principe des « Game Days » organisés en interne, où tout le monde prenait la manette pour tester le jeu sur une période donnée, et pas seulement les testeurs. De quoi recueillir beaucoup d’informations et de ressentis, et Nough Studio ne cache pas le fait que la première version du DLC Overture avait bien du mal à convaincre les équipes. Des coupes ont été effectuées pour le rendre meilleur suite à ses retours, tout en effectuant quelques ajustements sur la difficulté.

Ce que l’on retiendra surtout de cette vidéo, ce sont les derniers mots de Choi Jiwon, réalisateur de Lies of P et du prochain jeu de Nough Studio. Il déclare :

« Vous savez peut-être que nous développons un jeu que l’on souhaite être réellement amusant et émouvant. Nous donnons tout ce que nous avons pour faire en sorte qu’il soit de la meilleure qualité possible. Alors s’il vous plaît, patientez un peu plus longtemps. Nous ne vous décevrons pas. Je le promets. C’est une vérité, pas un mensonge. »

Quant à savoir quand ce jeu arrive, ça, Nough Studio ne veut rien dire pour le moment. On rappelle que Lies of P vient de sortir sur Switch 2 dans une édition complète.