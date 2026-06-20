Urivar Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver Urivar

Urivar figure parmi les boss de repaire novices de Diablo 4. Pour la trouver, allez dans la région de Nahantu et entrez dans les Champs du Jugement. Sur place, interagissez avec l’Autel brûlé pour invoquer l’Écho du Tourment d’Urivar.

Après l’avoir vaincu, approchez-vous du coffre non loin de là et ouvrez-le avec une Clé de Repaire pour mettre la main sur son Trésor.

NB : Si vous êtes à court de Clés de Repaire, sachez que vous pouvez en récupérer en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en défiant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.

La table des loots d’Urivar

Le Trésor d’Urivar contient de nombreuses récompenses : une Clé de Repaire Supérieure, ainsi que des objets uniques et spécifiques à chaque classe dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.

Barbare

Chaîne Intègre

Mantelet de Fureur de la Montagne

Druide

Hurlement Sombre

Kilt d’Ailenoire

Pierre de Dolmen

Nécromancien

Évangile de Fidèle

Volonté de Rathma

Sorcier

Bague en Fusion

Braies du Cœur Glacé

Cautère

Voleur

Bague de Supercherie Mouvante

Grâce de Cassia

Ouragan

Sacresprit

Bague du Premier Souffle

Hausse-Col de Souimanga

Paladin

Chanson de la Cathédrale

Morgenstern du Héraut

Démoniste

Capuchon de Tourment Maléfique

Homoncule Infernal

La Lame de la Vue Embrasée

Toutes classes

Bénédiction de Yen

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.