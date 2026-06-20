Urivar Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…
Au fil du contenu endgame de Diablo 4, vous aurez la possibilité de rencontrer des boss de repaire. Ils se cachent dans plusieurs donjons spécifiques de Sanctuaire et permettent notamment d’obtenir du butin unique, à l’image d’Urivar par exemple. Dans ce guide, nous vous expliquons où le trouver, comment récupérer son trésor après l’avoir vaincu, et quel loot il est susceptible de renfermer.
Trouver Urivar
Urivar figure parmi les boss de repaire novices de Diablo 4. Pour la trouver, allez dans la région de Nahantu et entrez dans les Champs du Jugement. Sur place, interagissez avec l’Autel brûlé pour invoquer l’Écho du Tourment d’Urivar.
Après l’avoir vaincu, approchez-vous du coffre non loin de là et ouvrez-le avec une Clé de Repaire pour mettre la main sur son Trésor.
NB : Si vous êtes à court de Clés de Repaire, sachez que vous pouvez en récupérer en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en défiant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.
La table des loots d’Urivar
Le Trésor d’Urivar contient de nombreuses récompenses : une Clé de Repaire Supérieure, ainsi que des objets uniques et spécifiques à chaque classe dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.
Barbare
- Chaîne Intègre
- Mantelet de Fureur de la Montagne
Druide
- Hurlement Sombre
- Kilt d’Ailenoire
- Pierre de Dolmen
Nécromancien
- Évangile de Fidèle
- Volonté de Rathma
Sorcier
- Bague en Fusion
- Braies du Cœur Glacé
- Cautère
Voleur
- Bague de Supercherie Mouvante
- Grâce de Cassia
- Ouragan
Sacresprit
- Bague du Premier Souffle
- Hausse-Col de Souimanga
Paladin
- Chanson de la Cathédrale
- Morgenstern du Héraut
Démoniste
- Capuchon de Tourment Maléfique
- Homoncule Infernal
- La Lame de la Vue Embrasée
Toutes classes
- Bénédiction de Yen
(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)
D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.