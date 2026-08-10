La licence Digimon est plus rentable que jamais, et ça, elle le doit à Digimon Story: Time Stranger

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Dans l’ombre de Pokémon, Digimon a connu des hauts et des bas, surtout dans le secteur du jeu vidéo où la licence n’a pas connu que des succès. C’est en train de changer grâce aux résultats de Digimon Story: Time Stranger, qui est un carton à l’échelle de la série.

Digimon Story: Time Stranger // Source : ActuGaming

Encore plus populaire qu’à ses débuts

On savait déjà que Digimon Story: Time Stranger se présentait comme le jeu Digimon ayant connu le meilleur lancement, puisqu’il avait rapidement dépassé le million d’unités vendues. Le jeu a depuis eu droit à des mises à jour et des DLC qui ont permis d’attirer encore plus de monde, ainsi qu’une sortie sur les consoles Switch histoire de ratisser le public le plus large possible.

Aujourd’hui, le PDG de Bandai Namco nous apprend que cet épisode est encore plus rentable qu’espéré. Nao Udagawa a déclaré auprès du magazine Famitsu (interview traduite par Automaton) que la licence Digimon avait connu sa meilleure année en 2025 côté profits, et c’est principalement à Digimon Story: Time Stranger qu’elle le doit. Entre la sortie du jeu et les ventes d’autres produits, comme les cartes à jouer, la saga Digimon réussit l’exploit de faire mieux qu’il y a plus de 25 ans, lorsque le monde la découvrait.

Avec une grosse extension dans les tuyaux pour 2027, Digimon Story: Time Stranger a encore de beaux jours devant lui, et on imagine que ce succès assure la survie des jeux Digimon (et de la licence) pendant un sacré paquet de temps.

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Jaquette de Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
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Date de sortie : 03/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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