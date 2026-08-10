La licence Digimon est plus rentable que jamais, et ça, elle le doit à Digimon Story: Time Stranger

Encore plus populaire qu’à ses débuts

On savait déjà que Digimon Story: Time Stranger se présentait comme le jeu Digimon ayant connu le meilleur lancement, puisqu’il avait rapidement dépassé le million d’unités vendues. Le jeu a depuis eu droit à des mises à jour et des DLC qui ont permis d’attirer encore plus de monde, ainsi qu’une sortie sur les consoles Switch histoire de ratisser le public le plus large possible.

Aujourd’hui, le PDG de Bandai Namco nous apprend que cet épisode est encore plus rentable qu’espéré. Nao Udagawa a déclaré auprès du magazine Famitsu (interview traduite par Automaton) que la licence Digimon avait connu sa meilleure année en 2025 côté profits, et c’est principalement à Digimon Story: Time Stranger qu’elle le doit. Entre la sortie du jeu et les ventes d’autres produits, comme les cartes à jouer, la saga Digimon réussit l’exploit de faire mieux qu’il y a plus de 25 ans, lorsque le monde la découvrait.

Avec une grosse extension dans les tuyaux pour 2027, Digimon Story: Time Stranger a encore de beaux jours devant lui, et on imagine que ce succès assure la survie des jeux Digimon (et de la licence) pendant un sacré paquet de temps.