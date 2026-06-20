Varshan Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver Varshan

Varshan fait partie des boss de repaire novices de Diablo 4. Pour le trouver, rendez-vous dans la région de Hawezar, et plus précisément dans le Terrier Malfaisant. Une fois sur place, interagissez avec l’Autel malfaisant pour invoquer l’Écho du Tourment de Varshan.

Après le combat, approchez-vous du coffre à proximité et utilisez simplement une Clé de Repaire pour l’ouvrir et récupérer son Trésor.

NB : Si vous avez besoin de Clés de Repaire, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en affrontant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.

La table des loots de Varshan

Le Trésor de Varshan renferme diverses récompenses. Outre une Clé de Repaire Supérieure, il offre également une chance d’obtenir le trophée de monture « Tige de Chair », ainsi que des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :

Barbare

Les 100 000 Pas

Masse-âcre

Druide

Couronne Automnale

Grand Bâton de la Vieille Sorcière

Pierre de Vehemen

Nécromancien

La Main de Naz

Main du Pendu

Sorcier

Âme d’Onyx

Habit de la Mer

Poigne Éclair

Voleur

Corne de l’Aigle

Mouette des Fosses de Combat

Pavane Mortelle

Sacresprit

Lèche-Blessure

Maxtlatl de Balazan

Paladin

Couronne de Laurier Aurique

Sceau de la Deuxième Trompette

Démoniste

Cauchemar Trois Fois Tissé

Sceau des Ophanim

Schisme d’Ae’Grom

Toutes classes

Fragment de Verathiel

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.