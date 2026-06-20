Varshan Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…
En progressant via le endgame de Diablo 4, vous aurez la possibilité d’affronter des boss de repaire. Ils se trouvent à différents endroits spécifiques de Sanctuaire et permettent d’obtenir du butin unique, à l’image de Varshan par exemple. Grâce à notre guide, découvrez où le trouver, comment mettre la main sur son trésor après l’avoir vaincu, mais aussi sa table des loots.
Trouver Varshan
Varshan fait partie des boss de repaire novices de Diablo 4. Pour le trouver, rendez-vous dans la région de Hawezar, et plus précisément dans le Terrier Malfaisant. Une fois sur place, interagissez avec l’Autel malfaisant pour invoquer l’Écho du Tourment de Varshan.
Après le combat, approchez-vous du coffre à proximité et utilisez simplement une Clé de Repaire pour l’ouvrir et récupérer son Trésor.
NB : Si vous avez besoin de Clés de Repaire, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en affrontant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.
La table des loots de Varshan
Le Trésor de Varshan renferme diverses récompenses. Outre une Clé de Repaire Supérieure, il offre également une chance d’obtenir le trophée de monture « Tige de Chair », ainsi que des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :
Barbare
- Les 100 000 Pas
- Masse-âcre
Druide
- Couronne Automnale
- Grand Bâton de la Vieille Sorcière
- Pierre de Vehemen
Nécromancien
- La Main de Naz
- Main du Pendu
Sorcier
- Âme d’Onyx
- Habit de la Mer
- Poigne Éclair
Voleur
- Corne de l’Aigle
- Mouette des Fosses de Combat
- Pavane Mortelle
Sacresprit
- Lèche-Blessure
- Maxtlatl de Balazan
Paladin
- Couronne de Laurier Aurique
- Sceau de la Deuxième Trompette
Démoniste
- Cauchemar Trois Fois Tissé
- Sceau des Ophanim
- Schisme d’Ae’Grom
Toutes classes
- Fragment de Verathiel
(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)
D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.