Big Walk est le jeu coop’ sensation du moment, et il le prouve en dépassant le million d’unités vendues

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Il ne payait pas de mine lors de ses différentes présentations, c’est pourquoi Big Walk est un peu passé inaperçu jusqu’à la levée de l’embargo autour des tests. La critique est tombée sous le charme de la production made in House House, au point de récolter un impressionnant score de 92 sur Metacritic, faisant de lui l’un des jeux les mieux reçus de 2026. De quoi aider au bouche-à-oreille.

Big Walk // Source : ActuGaming

On peut dire… qu’il marche bien

Puisque la presse s’est montrée unanime autour de Big Walk, le public a décidé d’être au rendez-vous. En moins d’une semaine, la popularité du jeu a rapidement grandi et Big Walk s’est écoulé à 1 million d’exemplaires, comme l’indique son éditeur Panic :

« En seulement six jours, vous êtes plus d’un million à avoir acheté Big Walk, notre aventure coopérative qui met à l’honneur la discussion et la marche. Nous sommes infiniment reconnaissants de voir autant de personnes passer du temps sur notre jeu. Nous apprécions énormément vos créations de fans, vos streams, vos histoires et vos moments partagés. Merci d’y jouer. »

Une performance d’autant plus impressionnante dans la mesure où Big Walk est proposé directement dans le PlayStation Plus du mois d’août, ce qui pourrait décourager à l’achat, même si le jeu est également disponible sur PC ainsi que sur Switch 2. Et puisqu’il s’agit d’une aventure coopérative, on imagine que tout le monde s’est passé le mot pour se procurer le titre sans attendre.

Pour rappel, Big Walk vous demande de coopérer avec vos amis en résolvant des puzzles et des défis en faisant de sorte de communiquer efficacement via tous les moyens que vous aurez sous la main. Un titre qui encourage donc les malentendus, l’esprit d’équipe, mais aussi le rire, et on a bien besoin d’expériences comme celle-là en ce moment.

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Jaquette de Big Walk
Big Walk
pc ps5 switch 2

Date de sortie : 04/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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