Big Walk est le jeu coop’ sensation du moment, et il le prouve en dépassant le million d’unités vendues

On peut dire… qu’il marche bien

Puisque la presse s’est montrée unanime autour de Big Walk, le public a décidé d’être au rendez-vous. En moins d’une semaine, la popularité du jeu a rapidement grandi et Big Walk s’est écoulé à 1 million d’exemplaires, comme l’indique son éditeur Panic :

« En seulement six jours, vous êtes plus d’un million à avoir acheté Big Walk, notre aventure coopérative qui met à l’honneur la discussion et la marche. Nous sommes infiniment reconnaissants de voir autant de personnes passer du temps sur notre jeu. Nous apprécions énormément vos créations de fans, vos streams, vos histoires et vos moments partagés. Merci d’y jouer. »

Une performance d’autant plus impressionnante dans la mesure où Big Walk est proposé directement dans le PlayStation Plus du mois d’août, ce qui pourrait décourager à l’achat, même si le jeu est également disponible sur PC ainsi que sur Switch 2. Et puisqu’il s’agit d’une aventure coopérative, on imagine que tout le monde s’est passé le mot pour se procurer le titre sans attendre.

Pour rappel, Big Walk vous demande de coopérer avec vos amis en résolvant des puzzles et des défis en faisant de sorte de communiquer efficacement via tous les moyens que vous aurez sous la main. Un titre qui encourage donc les malentendus, l’esprit d’équipe, mais aussi le rire, et on a bien besoin d’expériences comme celle-là en ce moment.