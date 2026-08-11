Le supposé remake de Final Fantasy IX aurait été mis en pause, sans pour autant être complètement mort

Square Enix peut encore changer d’avis

Si Square Enix ne veut rien dire sur Final Fantasy IX Remake, c’est peut-être car les choses ne se déroulent pas comme ce qui était prévu. C’est du moins ce qu’avance Donaldson, qui affirme que le projet était « bien avancé » selon ses sources, avant qu’il ne soit mis de côté. Le journaliste explique que, selon plusieurs raisons qui ne sont pas encore précisées, ce remake aurait été stoppé dans son élan :

« Il y a bien eu un projet de remake de FF9, et il s’agissait d’un jeu unique avec un développement qui était déjà bien avancé. [Naoki] Yoshida avait même laissé entendre que quelque chose se tramait, en tenant des propos vagues à ce sujet lors de la sortie du contenu hommage à FF9 dans la dernière extension [de Final Fantasy XIV]. Le projet était donc réalisable, à condition d’opter pour une échelle adaptée, évidemment bien plus modeste que celle de FF7R. Toutefois, pour diverses raisons — qui sont une histoire pour un autre jour — ce projet a fini par s’enliser et n’avance plus. »

Donaldson a écrit ce commentaire sur ResetEra dans le cadre d’interrogations de la part des internautes sur les récents propos de Yoshi-P, qui déclarait il y a peu qu’il faudra plusieurs jeux pour produire un remake de Final Fantasy VI. Ce qui est, selon le journaliste, une façon de jauger l’intérêt du public. Une manière de faire déjà employée par le passé par le producteur, mais qui ne donne pas toujours lieu à des projets concrets.

Pour autant, il précise aussi que Final Fantasy IX Remake ne serait pas totalement enterré et que les choses peuvent encore changer chez Square Enix. Donaldson termine tout de même par dire que l’éditeur souhaiterait désormais se tourner vers l’avenir pour étendre le public de la licence, plutôt que de verser dans trop de remakes. À voir ce qu’il en sera vraiment.