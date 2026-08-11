Le supposé remake de Final Fantasy IX aurait été mis en pause, sans pour autant être complètement mort

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On vous l’accorde, ça fait beaucoup de conditionnel dans un titre d’article, mais il faut avouer que l’existence du remake de Final Fantasy IX est plus que floue aujourd’hui. Des sources plus que crédibles ont rapporté son existence, et des indices très appuyés de la part de Square Enix n’ont fait que renforcer l’impression qu’il se tramait bien quelque chose en coulisses. Or, les années passent, et rien n’est officialisé. Deux options s’offrent donc à nous : soit le projet n’a jamais existé, soit il est en difficulté. Le journaliste Alex Donaldson (RPG Site/Respec) affirme que c’est bien la deuxième hypothèse qui est la vraie.

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX

Square Enix peut encore changer d’avis

Si Square Enix ne veut rien dire sur Final Fantasy IX Remake, c’est peut-être car les choses ne se déroulent pas comme ce qui était prévu. C’est du moins ce qu’avance Donaldson, qui affirme que le projet était « bien avancé » selon ses sources, avant qu’il ne soit mis de côté. Le journaliste explique que, selon plusieurs raisons qui ne sont pas encore précisées, ce remake aurait été stoppé dans son élan :

« Il y a bien eu un projet de remake de FF9, et il s’agissait d’un jeu unique avec un développement qui était déjà bien avancé. [Naoki] Yoshida avait même laissé entendre que quelque chose se tramait, en tenant des propos vagues à ce sujet lors de la sortie du contenu hommage à FF9 dans la dernière extension [de Final Fantasy XIV]. Le projet était donc réalisable, à condition d’opter pour une échelle adaptée, évidemment bien plus modeste que celle de FF7R. Toutefois, pour diverses raisons — qui sont une histoire pour un autre jour — ce projet a fini par s’enliser et n’avance plus. »

Donaldson a écrit ce commentaire sur ResetEra dans le cadre d’interrogations de la part des internautes sur les récents propos de Yoshi-P, qui déclarait il y a peu qu’il faudra plusieurs jeux pour produire un remake de Final Fantasy VI. Ce qui est, selon le journaliste, une façon de jauger l’intérêt du public. Une manière de faire déjà employée par le passé par le producteur, mais qui ne donne pas toujours lieu à des projets concrets.

Pour autant, il précise aussi que Final Fantasy IX Remake ne serait pas totalement enterré et que les choses peuvent encore changer chez Square Enix. Donaldson termine tout de même par dire que l’éditeur souhaiterait désormais se tourner vers l’avenir pour étendre le public de la licence, plutôt que de verser dans trop de remakes. À voir ce qu’il en sera vraiment.

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Jaquette de Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
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Date de sortie : 14/11/2000

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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