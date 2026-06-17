Grigoire Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver Grigoire

Grigoire fait partie des boss de repaire novices de Diablo 4. Pour le trouver, rendez-vous dans les Steppes Arides, et plus précisément dans le Hall du Pénitent. Une fois sur place, interagissez avec l’Autel touché par la Lumière pour invoquer l’Écho du Tourment de Grigoire, le Saint Galvanisant.

Après le combat, approchez-vous du coffre à proximité et utilisez simplement une Clé de Repaire pour l’ouvrir et récupérer son Trésor.

NB : Si vous avez besoin de Clés de Repaire, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en affrontant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.

La table des loots de Grigoire

Le Trésor de Grigoire renferme diverses récompenses. Outre une Clé de Repaire Supérieure, il offre également une chance d’obtenir l’armure de cheval « Entraveur de Démons », ainsi que des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :

Barbare

Poignes Dévastatrices de Gohr

Puissance de Qual-Kehk

Druide

Acmé du Chasseur

Basilic

Volonté de Pierre

Nécromancien

Mortacrux

Poigne de Mort

Sorcier

Frappe de Corne-Tempête

L’Oculus

Vision de la Tempête de Feu

Voleur

Le Maestro

Marche Désespérée

Sacresprit

Chevalière de Pacifiste

Crosse de Guerre Décolorée

Paladin

Bastion de Sire Matthias

Marque Solaire

Démoniste

Cage de Folie

Graine d’Horazon

Mains de Brise-Monde

Seigneur du Péché

Toutes classes

Gantelets du Dévoreur de Souffrance

(A noter que la table des loots peut évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.