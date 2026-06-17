Grigoire Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

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Au cours de votre progression dans l’endgame de Diablo 4, vous aurez la possibilité d’affronter des boss de repaire. Ils se trouvent à différents endroits spécifiques de Sanctuaire et permettent d’obtenir du butin unique, à l’image de Grigoire, le Saint Galvanisant par exemple. Grâce à notre guide, découvrez où le trouver, comment mettre la main sur son trésor après l’avoir vaincu, mais aussi sa table des loots.

Trouver Grigoire

Grigoire fait partie des boss de repaire novices de Diablo 4. Pour le trouver, rendez-vous dans les Steppes Arides, et plus précisément dans le Hall du Pénitent. Une fois sur place, interagissez avec l’Autel touché par la Lumière pour invoquer l’Écho du Tourment de Grigoire, le Saint Galvanisant.

Après le combat, approchez-vous du coffre à proximité et utilisez simplement une Clé de Repaire pour l’ouvrir et récupérer son Trésor.

NB : Si vous avez besoin de Clés de Repaire, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en affrontant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.

Grigoire diablo 4 ou le trouver objets uniques table des loots 06 6

La table des loots de Grigoire

Le Trésor de Grigoire renferme diverses récompenses. Outre une Clé de Repaire Supérieure, il offre également une chance d’obtenir l’armure de cheval « Entraveur de Démons », ainsi que des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :

Barbare

  • Poignes Dévastatrices de Gohr
  • Puissance de Qual-Kehk

Druide

  • Acmé du Chasseur
  • Basilic
  • Volonté de Pierre

Nécromancien

  • Mortacrux
  • Poigne de Mort

Sorcier

  • Frappe de Corne-Tempête
  • L’Oculus
  • Vision de la Tempête de Feu

Voleur

  • Le Maestro
  • Marche Désespérée

Sacresprit

  • Chevalière de Pacifiste
  • Crosse de Guerre Décolorée

Paladin

  • Bastion de Sire Matthias
  • Marque Solaire

Démoniste

  • Cage de Folie
  • Graine d’Horazon
  • Mains de Brise-Monde
  • Seigneur du Péché

Toutes classes

  • Gantelets du Dévoreur de Souffrance

(A noter que la table des loots peut évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.

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