Square Enix retrouve des couleurs, avec un marché numérique qui représente environ 90% des ventes

Cloud et Elliot font le taf

Pour son dernier trimestre, Square Enix affiche enfin un peu de vert avec 32 % de ventes supplémentaires, et il le doit à une section « HD » (les jeux premiums sur PC et consoles) qui se porte bien. Celle-ci enregistre une hausse des ventes de près de 50 % d’une année à l’autre, notamment grâce à la sortie de Final Fantasy VII Rebirth sur Xbox et sur Switch 2. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice. Une preuve que sortir des jeux sur davantage de plateformes, eh bien ça fonctionne.

Au rayon MMO, Final Fantasy XIV reprend lui aussi du poil de la bête. L’année dernière, il connaissait un creux à cause de l’absence de nouvelles concernant l’avenir du titre, mais l’annonce d’Evercold a aujourd’hui reboosté les ventes.

Petit miracle, même le secteur du mobile se porte bien chez Square Enix en ce moment, même s’il compte fermer Final Fantasy VII Ever Crisis. Tout est une affaire de cycle dans ce marché, c’est pourquoi les nouveaux titres comme Dissidia Duellum Final Fantasy et Dragon Quest Smash Grow sont parmi les grands gagnants ici, mais l’éditeur note aussi les bonnes performances de titres plus anciens comme Dragon Quest Walk.

Le marché physique est aussi à la traîne chez l’éditeur

Autre donnée qui attirera particulièrement notre attention dans le climat actuel, celle concernant la part des ventes sur le marché numérique, à l’heure où le marché physique est menacé de disparition. Sans surprise, il est extrêmement majoritaire chez Square Enix, au même titre que de nombreux autres éditeurs comme Capcom ou Ubisoft.

Sur le dernier trimestre, environ 90 % des ventes effectuées ont été faites via le marché numérique. Il est ici question des jeux HD et des MMO si l’on se fie au dossier fourni par l’éditeur. Il ne serait a priori pas question de DLC ou de microtransactions, ni de téléchargements mobiles. Il faut cependant préciser que seuls deux jeux majeurs sont sortis en format physique ces derniers temps chez Square Enix, à savoir le portage de Final Fantasy VII Rebirth et The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, indiquant que le back catalogue de l’éditeur aide à gonfler ces chiffres (on pense à Final Fantasy VII Remake qui a eu droit à une grosse réduction sur Steam).

De quoi donner malgré tout des armes à Sony concernant son souhait d’arrêter de produire des jeux en physique, même si le public qui consomme encore des jeux de cette manière a logiquement le droit de lui en vouloir.