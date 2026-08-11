GTA 6 : Davantage de personnes précommandent l’édition à 100 € plutôt que l’édition standard

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Avec tous les discours que l’on a pu entendre avant l’ouverture des précommandes, on pouvait craindre l’hubris de Take-Two qui aurait pu conduire à un GTA 6 affiché à une centaine d’euros dans son édition standard. Finalement, l’éditeur a décidé de se montrer un peu plus raisonnable avec un tarif d’entrée désormais courant pour de grosses productions, c’est-à-dire 79,99 € (prix conseillé), sans oublier de glisser tout de même une édition à 99,99 € pour appâter le chalant. Cette dernière édition est cependant celle qui a le plus de succès.

GTA 6

Le public ne regarde pas à la dépense

Avant l’ouverture des précommandes, beaucoup de personnes s’insurgeaient contre le fait de potentiellement payer GTA 6 une centaine d’euros, mais finalement, l’édition Deluxe est la plus plébiscitée des deux. C’est du moins ce que sous-entend Strauss Zelnick dans une nouvelle interview accordée à CNBC, qui est revenue sur le cas des précommandes ahurissantes du jeu. Lorsqu’on demande au patron de Take-Two si la part de précommande de l’édition standard est équivalente à celle de l’édition la plus onéreuse, il répond que c’est plutôt cette dernière qui est plébiscitée :

« En fait, la tendance penche davantage vers l’édition premium. Cela reflète peut-être le fait que ce sont les consommateurs les plus fervents qui passent commande dès maintenant. »

Un argument qui se tient dans la mesure où une partie du grand public attendra la sortie pour se procurer l’édition de base, sans passer par la précommande d’une édition qui est – de toute façon – numérique, et qui ne risque donc pas de tomber en rupture de stock.

Dans cette même interview, il précise également qu’il ne faut pas forcément s’attendre à une promotion sur le jeu dès la fin de l’année, même si le titre sort aux alentours du Black Friday, même si ce sera à chaque commerçant de fixer son propre prix. Dans tous les cas, Take-Two s’apprête à rouler sur l’or plus qu’il ne le fait déjà.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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