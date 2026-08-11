GTA 6 : Davantage de personnes précommandent l’édition à 100 € plutôt que l’édition standard

Le public ne regarde pas à la dépense

Avant l’ouverture des précommandes, beaucoup de personnes s’insurgeaient contre le fait de potentiellement payer GTA 6 une centaine d’euros, mais finalement, l’édition Deluxe est la plus plébiscitée des deux. C’est du moins ce que sous-entend Strauss Zelnick dans une nouvelle interview accordée à CNBC, qui est revenue sur le cas des précommandes ahurissantes du jeu. Lorsqu’on demande au patron de Take-Two si la part de précommande de l’édition standard est équivalente à celle de l’édition la plus onéreuse, il répond que c’est plutôt cette dernière qui est plébiscitée :

« En fait, la tendance penche davantage vers l’édition premium. Cela reflète peut-être le fait que ce sont les consommateurs les plus fervents qui passent commande dès maintenant. »

Un argument qui se tient dans la mesure où une partie du grand public attendra la sortie pour se procurer l’édition de base, sans passer par la précommande d’une édition qui est – de toute façon – numérique, et qui ne risque donc pas de tomber en rupture de stock.

Dans cette même interview, il précise également qu’il ne faut pas forcément s’attendre à une promotion sur le jeu dès la fin de l’année, même si le titre sort aux alentours du Black Friday, même si ce sera à chaque commerçant de fixer son propre prix. Dans tous les cas, Take-Two s’apprête à rouler sur l’or plus qu’il ne le fait déjà.