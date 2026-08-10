Marvel Tokon a vécu un premier week-end difficile sur PC, la faute à un portage très critiqué

KO technique sur PC

Pour son premier week-end, Marvel Tokon a enregistré un score honorable sur Steam sans pour autant être particulièrement impressionnant. Avec un pic à moins de 25 000 personnes en simultané, il se situe loin du record de Dragon Ball FighterZ (pour comparer à un autre jeu du même studio) et son score de 44 303 personnes. Il fait également moins bien que les poids lourds comme Street Fighter 6 ou Tekken 8, mais c’était attendu.

Si le jeu se rattrape sans doute du côté de sa version PS5, le portage PC n’a pas bénéficié d’un très bon bouche-à-oreille, ce qui peut en partie expliquer ce résultat. En jetant un œil sur les évaluations Steam, on constate que les avis sont plus que mitigés avec des évaluations « plutôt négatives » à l’heure où l’on écrit ces lignes. La communauté estime que cette version souffre de nombreux bugs techniques, avec des performances qui ne sont pas réellement au niveau, dont un framerate qui fait trop le yo-yo, ce qui est particulièrement gênant pour un jeu de la sorte. Surtout en ligne, où là encore, les soucis s’accentuent.

Consciente de cette situation, l’équipe en charge du jeu a indiqué travailler sur des correctifs :

« Merci pour une journée de lancement incroyable ! Vous voir tous vous lancer dans la bataille a été surréaliste. Nous sommes conscients que certains joueurs PC rencontrent des problèmes de performance. L’équipe enquête activement sur ces signalements. Continuez à nous envoyer vos retours, cela aide. »

A priori, « certains » veut sans doute dire « beaucoup », et ces problèmes viennent se rajouter aux autres déjà rencontrés par le jeu. Comme le fait de demander une connexion obligatoire au PSN qui empêche la commercialisation du titre dans certains pays, ou encore le blackout du PSN durant le week-end de bêta. La communauté PS5 vit heureusement un lancement plus tranquille, reste donc à voir si Arc System Works et Sony arriveront rapidement à corriger le tir sur PC.