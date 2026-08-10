Marvel Tokon a vécu un premier week-end difficile sur PC, la faute à un portage très critiqué

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Arc System Works n’a sans doute pas totalement sabré le champagne pour fêter le lancement de son Marvel Tōkon: Fighting Souls, dans la mesure où il fallait déjà enquiller sur de nombreux patchs à produire pour calmer la grogne de la communauté. Surtout sur PC, où le portage du jeu est vivement critiqué depuis sa sortie.

Marvel Tōkon: Fighting Souls // Source : Sony

KO technique sur PC

Pour son premier week-end, Marvel Tokon a enregistré un score honorable sur Steam sans pour autant être particulièrement impressionnant. Avec un pic à moins de 25 000 personnes en simultané, il se situe loin du record de Dragon Ball FighterZ (pour comparer à un autre jeu du même studio) et son score de 44 303 personnes. Il fait également moins bien que les poids lourds comme Street Fighter 6 ou Tekken 8, mais c’était attendu.

Si le jeu se rattrape sans doute du côté de sa version PS5, le portage PC n’a pas bénéficié d’un très bon bouche-à-oreille, ce qui peut en partie expliquer ce résultat. En jetant un œil sur les évaluations Steam, on constate que les avis sont plus que mitigés avec des évaluations « plutôt négatives » à l’heure où l’on écrit ces lignes. La communauté estime que cette version souffre de nombreux bugs techniques, avec des performances qui ne sont pas réellement au niveau, dont un framerate qui fait trop le yo-yo, ce qui est particulièrement gênant pour un jeu de la sorte. Surtout en ligne, où là encore, les soucis s’accentuent.

Consciente de cette situation, l’équipe en charge du jeu a indiqué travailler sur des correctifs :

« Merci pour une journée de lancement incroyable ! Vous voir tous vous lancer dans la bataille a été surréaliste. Nous sommes conscients que certains joueurs PC rencontrent des problèmes de performance. L’équipe enquête activement sur ces signalements. Continuez à nous envoyer vos retours, cela aide. »

A priori, « certains » veut sans doute dire « beaucoup », et ces problèmes viennent se rajouter aux autres déjà rencontrés par le jeu. Comme le fait de demander une connexion obligatoire au PSN qui empêche la commercialisation du titre dans certains pays, ou encore le blackout du PSN durant le week-end de bêta. La communauté PS5 vit heureusement un lancement plus tranquille, reste donc à voir si Arc System Works et Sony arriveront rapidement à corriger le tir sur PC.

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Jaquette de Marvel Tōkon: Fighting Souls!
Marvel Tōkon: Fighting Souls!
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Date de sortie : 06/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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