No Man’s Sky fête 10 ans de suivi en vidéo et annonce « Cosmos »… sa nouvelle mise à jour
Quand on pense à des jeux vidéo ayant réalisé une « rédemption » après avoir connu un lancement catastrophique, on pense évidemment à Cyberpunk 2077, voire Crimson Desert récemment. En fournissant un travail sans relâche pour améliorer continuellement leur jeu, les équipes de développement suscite un respect (et de la compassion) sans faille. Une chose que connait encore mieux Hello Games avec son fameux No Man’s Sky. Celui-ci a fêté ses 10 ans ce dimanche, l’occasion de jeter un œil dans le rétroviseur… et d’en rajouter une couche.
C’est que l’début
Sa sortie fut une sacrée déception en raison notamment d’un grand nombre de promesses non tenues, No Man’s Sky a frôlé l’oubli et une triste place dans l’histoire du jeu vidéo. C’était sans compter sur la volonté pour Hello Games de faire mieux, beaucoup mieux. Et depuis dix ans, ça n’a jamais cessé, ce qu’un trailer « anniversaire » récapitule.
De la version 1.10 « Foundation » à la 6.40 « Swarm », en passant par « Worlds » en 5.00 (et en deux parties), au total et tous patchs confondus, ce sont presque 300 mises à jour qui ont été déployées pour gonfler le contenu, travailler les bugs et peaufiner le jeu d’exploration, de survie, et de bien d’autres choses aujourd’hui.
Un suivi tout bonnement incroyable et entièrement gratuit, sans microtransaction, autant exemplaire pour le respect du public qu’éternellement symbolique des jeux lancés trop tôt découlant d’une communication hors sol.
Sean Murray, fondateur du studio et à l’époque piégé par une ambition impossible à concrétiser, est fier du chemin parcouru et a tenu pour l’occasion à l’exprimer à travers une longue lettre.
Il remercie évidemment « les millions de joueurs » ayant pris part au voyage dès le début ou par la suite, se félicite de cette longévité, notamment récompensée par des prix de meilleur suivi aux Game Awards et aux BAFTA ou encore souligne le support sur toutes les consoles actuelles du marché, sans oublier la réalité virtuelle.
Vers la fin du message, on note que l’ambition ne diminue pas, au contraire :
« Notre petite équipe estime que le potentiel de No Man’s Sky mérite d’être encore grandement exploré. En coulisses, nous travaillons activement sur notre prochain jeu, Light No Fire, ainsi que sur de grands projets pour le futur de No Man’s Sky, avec un teaser de notre prochaine mise à jour intitulée « COSMOS ». D’autres informations suivront ! »
Bref, si vous croyiez qu’on allait en voir le bout, visiblement ce n’est pas pour tout de suite. Et on se demande effectivement quelle place va réussir à se faire Light No Fire dans tout ça, même s’il faut reconnaître que nous n’avons encore pas vu grand-chose et que certains voient celui-ci fortement lié à No Man’s Sky, ne serait-ce qu’en comparant leur key art original respectif.