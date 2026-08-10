No Man’s Sky fête 10 ans de suivi en vidéo et annonce « Cosmos »… sa nouvelle mise à jour

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Quand on pense à des jeux vidéo ayant réalisé une « rédemption » après avoir connu un lancement catastrophique, on pense évidemment à Cyberpunk 2077, voire Crimson Desert récemment. En fournissant un travail sans relâche pour améliorer continuellement leur jeu, les équipes de développement suscite un respect (et de la compassion) sans faille. Une chose que connait encore mieux Hello Games avec son fameux No Man’s Sky. Celui-ci a fêté ses 10 ans ce dimanche, l’occasion de jeter un œil dans le rétroviseur… et d’en rajouter une couche.

No Man's Sky // Source : Hello Games

C’est que l’début

Sa sortie fut une sacrée déception en raison notamment d’un grand nombre de promesses non tenues, No Man’s Sky a frôlé l’oubli et une triste place dans l’histoire du jeu vidéo. C’était sans compter sur la volonté pour Hello Games de faire mieux, beaucoup mieux. Et depuis dix ans, ça n’a jamais cessé, ce qu’un trailer « anniversaire » récapitule.

De la version 1.10 « Foundation » à la 6.40 « Swarm », en passant par « Worlds » en 5.00 (et en deux parties), au total et tous patchs confondus, ce sont presque 300 mises à jour qui ont été déployées pour gonfler le contenu, travailler les bugs et peaufiner le jeu d’exploration, de survie, et de bien d’autres choses aujourd’hui.

Un suivi tout bonnement incroyable et entièrement gratuit, sans microtransaction, autant exemplaire pour le respect du public qu’éternellement symbolique des jeux lancés trop tôt découlant d’une communication hors sol.

Sean Murray, fondateur du studio et à l’époque piégé par une ambition impossible à concrétiser, est fier du chemin parcouru et a tenu pour l’occasion à l’exprimer à travers une longue lettre.

No mans sky update patchwork 1

Toutes les updates de No Man’s Sky jusqu’à « Swarm » // Source : Hello Games

Il remercie évidemment « les millions de joueurs » ayant pris part au voyage dès le début ou par la suite, se félicite de cette longévité, notamment récompensée par des prix de meilleur suivi aux Game Awards et aux BAFTA ou encore souligne le support sur toutes les consoles actuelles du marché, sans oublier la réalité virtuelle.

Vers la fin du message, on note que l’ambition ne diminue pas, au contraire :

« Notre petite équipe estime que le potentiel de No Man’s Sky mérite d’être encore grandement exploré. En coulisses, nous travaillons activement sur notre prochain jeu, Light No Fire, ainsi que sur de grands projets pour le futur de No Man’s Sky, avec un teaser de notre prochaine mise à jour intitulée « COSMOS ». D’autres informations suivront ! »

Bref, si vous croyiez qu’on allait en voir le bout, visiblement ce n’est pas pour tout de suite. Et on se demande effectivement quelle place va réussir à se faire Light No Fire dans tout ça, même s’il faut reconnaître que nous n’avons encore pas vu grand-chose et que certains voient celui-ci fortement lié à No Man’s Sky, ne serait-ce qu’en comparant leur key art original respectif.

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Jaquette de No Man's Sky
No Man's Sky
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Date de sortie : 10/08/2016

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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