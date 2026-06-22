Seigneur Zir Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver le Seigneur Zir

Le Seigneur Zir est l’un des boss de repaire novices de Diablo 4. Vous le trouverez dans les Pics Brisés, et plus exactement au Siège des Anciens. En arrivant sur place, interagissez avec l’Autel Ensanglanté pour invoquer l’Écho du Tourment du Seigneur Zir.

Dès que le combat est terminé, approchez-vous du coffre situé juste à côté, et ouvrez-le en utilisant une Clé de Repaire pour découvrir le contenu de son Trésor.

NB : Si vous manquez de Clés de Repaire, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en battant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.

La table des loots du Seigneur Zir

Le Trésor du Seigneur Zir offre plusieurs récompenses. A commencer par une Clé de Repaire Supérieure, mais aussi des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous. Sans oublier une chance d’obtenir la transmogrification de heaume « Diadème des Anciens ».

Barbare

Champs Écarlates

Frappes Jumelles

Druide

Bandages d’Ascète Méconnu

Croissant Gibbeux

Droit du Sang de Gathlen

Nécromancien

Étreinte de Cruor

Sanguivore, Lame de Zir

Sorcier

Bâton de Lam Esen

Crochet des Vipères-Magi

Givresang

Voleur

Chasse-Cieux

Voile de Khanduras

Umbracrux

Sacresprit

Anneau de la Chasse Méridienne

Anneau de la Lune Agonisante

Paladin

Heaume-Glaive de Juge

Jugement d’Auriel

Démoniste

Carapace de Décret de la Chair

Élégie

Mélopée d’Odium

Toutes classes

Chevalière Corrodée d’X’Fal

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.