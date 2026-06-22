Seigneur Zir Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…
Dans le contenu endgame de Diablo 4, vous aurez l’occasion de croiser le chemin de certains boss de repaire en explorant des donjons bien spécifiques de Sanctuaire et avec à la clé, du butin unique en guise de récompense. Dans ce guide, découvrez l’emplacement du Seigneur Zir ainsi que sa table des loots.
Trouver le Seigneur Zir
Le Seigneur Zir est l’un des boss de repaire novices de Diablo 4. Vous le trouverez dans les Pics Brisés, et plus exactement au Siège des Anciens. En arrivant sur place, interagissez avec l’Autel Ensanglanté pour invoquer l’Écho du Tourment du Seigneur Zir.
Dès que le combat est terminé, approchez-vous du coffre situé juste à côté, et ouvrez-le en utilisant une Clé de Repaire pour découvrir le contenu de son Trésor.
NB : Si vous manquez de Clés de Repaire, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en battant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.
La table des loots du Seigneur Zir
Le Trésor du Seigneur Zir offre plusieurs récompenses. A commencer par une Clé de Repaire Supérieure, mais aussi des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous. Sans oublier une chance d’obtenir la transmogrification de heaume « Diadème des Anciens ».
Barbare
- Champs Écarlates
- Frappes Jumelles
Druide
- Bandages d’Ascète Méconnu
- Croissant Gibbeux
- Droit du Sang de Gathlen
Nécromancien
- Étreinte de Cruor
- Sanguivore, Lame de Zir
Sorcier
- Bâton de Lam Esen
- Crochet des Vipères-Magi
- Givresang
Voleur
- Chasse-Cieux
- Voile de Khanduras
- Umbracrux
Sacresprit
- Anneau de la Chasse Méridienne
- Anneau de la Lune Agonisante
Paladin
- Heaume-Glaive de Juge
- Jugement d’Auriel
Démoniste
- Carapace de Décret de la Chair
- Élégie
- Mélopée d’Odium
Toutes classes
- Chevalière Corrodée d’X’Fal
(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)
D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.