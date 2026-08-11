Supermassive Games (Until Dawn, Directive 8020) licencie 75 personnes pour « garantir sa pérennité »

Troisième vague de licenciements en deux ans

À sa manière, la trajectoire de Supermassive Games nous rappelle celle de Telltale. Un jeu à succès venu définir une recette, des productions suivantes correctes et dans la lignée, puis une folie des grandeurs dont les conséquences négatives se ressentent continuellement, telle est la situation que vit le studio britannique.

A statement from Supermassive Games. pic.twitter.com/Sy5i7iB59Z — Supermassive Games (@SuperMGames) August 11, 2026

Sur ses réseaux officiels, l’entreprise nous apprend qu’une nouvelle vague de licenciements va s’exécuter, concernant 75 personnes :

« Nous avons pris la décision difficile d’engager une procédure de consultation en vue de suppressions de postes, qui devrait entraîner le départ de jusqu’à 75 de nos collaborateurs. C’est une étape nécessaire pour nous aider à garantir la pérennité de l’entreprise. Nous savons que cette période sera incroyablement difficile pour chacun, et notre priorité tout au long du processus sera d’apporter notre soutien à toutes les personnes impactées. »

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour le studio qui ne parvient pas à relever la tête depuis plusieurs années. 90 personnes licenciées en 2024, 36 en 2025 pour enfoncer le clou, la démission de Robert Henrysson, des jeux de plus en plus nombreux et pas vraiment à la hauteur, dont Little Nightmares III et donc Directive 8020, l’horizon s’assombrit. C’est peu dire que The Craven Man, prochain épisode de The Dark Pictures Anthology teasé à la fin du dernier, ne se prépare pas de la meilleure des manières.