Supermassive Games (Until Dawn, Directive 8020) licencie 75 personnes pour « garantir sa pérennité »

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Les jours heureux suivant la sortie d’Until Dawn paraissent si loin désormais pour Supermassive Games. Alors que le studio a connu un lancement mitigé (pour ne pas dire compliqué) pour Directive 8020, le dernier né de la série The Dark Pictures Anthology, il doit faire face à une nouvelle vague de licenciements. Un communiqué officiel sur les réseaux nous annonce en effet que 75 personnes sont touchées, et viennent s’ajouter aux dizaines d’autres déjà remerciées depuis 2024.

The Dark Pictures Anthology // Source : Supermassive Games

Troisième vague de licenciements en deux ans

À sa manière, la trajectoire de Supermassive Games nous rappelle celle de Telltale. Un jeu à succès venu définir une recette, des productions suivantes correctes et dans la lignée, puis une folie des grandeurs dont les conséquences négatives se ressentent continuellement, telle est la situation que vit le studio britannique.

Sur ses réseaux officiels, l’entreprise nous apprend qu’une nouvelle vague de licenciements va s’exécuter, concernant 75 personnes :

« Nous avons pris la décision difficile d’engager une procédure de consultation en vue de suppressions de postes, qui devrait entraîner le départ de jusqu’à 75 de nos collaborateurs. C’est une étape nécessaire pour nous aider à garantir la pérennité de l’entreprise. Nous savons que cette période sera incroyablement difficile pour chacun, et notre priorité tout au long du processus sera d’apporter notre soutien à toutes les personnes impactées. »

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour le studio qui ne parvient pas à relever la tête depuis plusieurs années. 90 personnes licenciées en 2024, 36 en 2025 pour enfoncer le clou, la démission de Robert Henrysson, des jeux de plus en plus nombreux et pas vraiment à la hauteur, dont Little Nightmares III et donc Directive 8020, l’horizon s’assombrit. C’est peu dire que The Craven Man, prochain épisode de The Dark Pictures Anthology teasé à la fin du dernier, ne se prépare pas de la meilleure des manières.

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Jaquette de The Dark Pictures: Directive 8020
The Dark Pictures: Directive 8020
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Date de sortie : 12/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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