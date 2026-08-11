Sony annonce une PS5, des façades et des DualSense limitées aux couleurs de Marvel’s Wolverine

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La prochaine grosse exclusivité console de PlayStation n’est autre que Marvel’s Wolverine, attendue pour la rentrée de septembre. Le nouveau jeu de super-héros concocté par le désormais spécialisé Insomniac Games doit faire monter la sauce, et après quelques trailers de gameplay et d’histoire, Sony nous révèle aujourd’hui des friandises hardware. Des PS5, façades et Dualsense limitées à l’effigie du jeu vont voir le jour, avec les infos sur les différents skins, les prix ou encore la date des précommandes.

La PS5 Digital Edition et la DualSense limitées Marvel's Wolverine // Source : Sony

Et uniquement des façades pour la version lecteur

Accompagner la sortie de jeux attendus avec des éditions limitées est une pratique vieille comme le monde mais souvent irrésistible, il faut le reconnaître. Avec la sortie de Marvel’s Wolverine, Sony ne compte pas rater la si belle occasion de vendre du hardware collector. Le constructeur nous présente donc sur le PlayStation Blog et en vidéo des PS5 numériques et manettes DualSense mettant en valeur notre cher Logan.

À la manière de ce qui avait été prévu pour Ghost of Yōtei, deux coloris sont proposés ici. Le premier met en valeur les couleurs jaunes et noires de la combinaison et des griffes « Battle Reborn », portées à l’occasion de cette adaptation d’Insomniac Games. Notons un détail visuel majeur en la présence de coups de griffes donnés sur les deux côtés de la façade de la console. Ça fait son petit effet.

Ce coloris sera proposé sous la forme d’un pack regroupant une PS5 édition numérique, une DualSense, et le code du jeu Marvel’s Wolverine. Pas de console avec lecteur donc, ce qui est hélas logique compte tenu de la politique de Sony. Notez qu’il sera évidemment possible de se procurer la manette séparément. Voici les prix :

  • Pack Console édition numérique PlayStation 5 – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow
    • Prix de vente conseillé de 649,99 €
  • Manette sans fil DualSense – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow
    • Prix de vente conseillé de 84,99 €

Ce n’est pas tout car si vous possédez déjà une console Slim ou une PS5 Pro, Sony prévoit des façades pour quand même profiter de ces couleurs, y compris pour les configurations avec lecteur. Enfin, un deuxième coloris « Adamantium » est prévu, aux couleurs noires et argentées. Attention, celui-ci est réservé à la PS5 Pro et se pose également en couleur alternative pour la DualSense. Les prix sont les suivants :

  • Façades pour console PlayStation 5 – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow
    • Prix de vente conseillé de 74,99 €
  • Façades pour console PlayStation 5 Pro – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow
    • Prix de vente conseillé de 74,99 €
  • Façades pour console PlayStation 5 Pro –Édition limitée Marvel’s Wolverine Adamantium
    • Prix de vente conseillé de 74,99 €
  • Manette sans fil DualSense – Édition limitée Marvel’s Wolverine Adamantium
    • Prix de vente conseillé de 84,99 €

Les précommandes débuteront le 19 août à 10h sur le site PlayStation Direct ainsi que chez les revendenrs participants, pour être disponibles à l’achat à partir du 15 septembre (date de la sortie du jeu), dans la limite des stocks disponibles.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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