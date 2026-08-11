Sony annonce une PS5, des façades et des DualSense limitées aux couleurs de Marvel’s Wolverine

Et uniquement des façades pour la version lecteur

Accompagner la sortie de jeux attendus avec des éditions limitées est une pratique vieille comme le monde mais souvent irrésistible, il faut le reconnaître. Avec la sortie de Marvel’s Wolverine, Sony ne compte pas rater la si belle occasion de vendre du hardware collector. Le constructeur nous présente donc sur le PlayStation Blog et en vidéo des PS5 numériques et manettes DualSense mettant en valeur notre cher Logan.

À la manière de ce qui avait été prévu pour Ghost of Yōtei, deux coloris sont proposés ici. Le premier met en valeur les couleurs jaunes et noires de la combinaison et des griffes « Battle Reborn », portées à l’occasion de cette adaptation d’Insomniac Games. Notons un détail visuel majeur en la présence de coups de griffes donnés sur les deux côtés de la façade de la console. Ça fait son petit effet.

Ce coloris sera proposé sous la forme d’un pack regroupant une PS5 édition numérique, une DualSense, et le code du jeu Marvel’s Wolverine. Pas de console avec lecteur donc, ce qui est hélas logique compte tenu de la politique de Sony. Notez qu’il sera évidemment possible de se procurer la manette séparément. Voici les prix :

Pack Console édition numérique PlayStation 5 – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow Prix de vente conseillé de 649,99 €

Manette sans fil DualSense – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow Prix de vente conseillé de 84,99 €



Ce n’est pas tout car si vous possédez déjà une console Slim ou une PS5 Pro, Sony prévoit des façades pour quand même profiter de ces couleurs, y compris pour les configurations avec lecteur. Enfin, un deuxième coloris « Adamantium » est prévu, aux couleurs noires et argentées. Attention, celui-ci est réservé à la PS5 Pro et se pose également en couleur alternative pour la DualSense. Les prix sont les suivants :

Façades pour console PlayStation 5 – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow Prix de vente conseillé de 74,99 €

Façades pour console PlayStation 5 Pro – Édition limitée Marvel’s Wolverine Battle Yellow Prix de vente conseillé de 74,99 €

Façades pour console PlayStation 5 Pro –Édition limitée Marvel’s Wolverine Adamantium Prix de vente conseillé de 74,99 €

Manette sans fil DualSense – Édition limitée Marvel’s Wolverine Adamantium Prix de vente conseillé de 84,99 €



Les précommandes débuteront le 19 août à 10h sur le site PlayStation Direct ainsi que chez les revendenrs participants, pour être disponibles à l’achat à partir du 15 septembre (date de la sortie du jeu), dans la limite des stocks disponibles.