Le Boucher Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…
Dans le contenu endgame de Diablo 4, vous aurez l’occasion de croiser le chemin de certains boss de repaire en explorant des donjons bien spécifiques de Sanctuaire et avec à la clé, du butin unique en guise de récompense. Dans ce guide, découvrez l’emplacement du Boucher ainsi que sa table des loots.
Trouver le Boucher
Est-il encore besoin de présenter le Boucher ? Boss emblématique de la licence, il est également l’un des boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Vous le trouverez dans la région du Kehjistan, et plus exactement dans la Rôtissoire. En arrivant sur place, interagissez avec l’Autel du Massacre pour invoquer le Boucher.
Dès que le combat est terminé, approchez-vous du coffre situé juste à côté et ouvrez-le en utilisant une Clé de Repaire Supérieure pour découvrir le contenu de son Trésor.
NB : Si vous manquez de Clés de Repaire Supérieures, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.
La table des loots du Boucher
Le Trésor du Boucher offre plusieurs récompenses, avec notamment des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.
Barbare
- Anneau de Fureur Rouge
- Chef-d’œuvre de Ramaladni
- Mailles Châtiées
- Rage d’Harrogath
Druide
- Cœur d’Azgar
- Fureur des Contrées Sauvages
- Porte-Lumière Purifié
Nécromancien
- Bénédiction Écarlate
- Masse du Roi Léoric
- Nerf de la Vengeance
Sorcier
- Bâton de Zéraé
- Fureur de Braise
- Résonance de Shanar
Voleur
- Baiser de Bandit
- Capuchon de l’Anonyme
- Poing de la Rose de Fer
Sacresprit
- Hesha e Kesungi
- Voie de l’Émissaire
Paladin
- Marche de l’Âme Indéfectible
- Sermon Rouge
Démoniste
- Chevalière Marquée des Enfers
- Flamme Dévorante de Moloch
- Griffes de la Couronne Ensanglantée
- Pacte Horrible
Toutes classes
- Fendoir du Boucher
(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)
D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.