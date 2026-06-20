Le Boucher Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver le Boucher

Est-il encore besoin de présenter le Boucher ? Boss emblématique de la licence, il est également l’un des boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Vous le trouverez dans la région du Kehjistan, et plus exactement dans la Rôtissoire. En arrivant sur place, interagissez avec l’Autel du Massacre pour invoquer le Boucher.

Dès que le combat est terminé, approchez-vous du coffre situé juste à côté et ouvrez-le en utilisant une Clé de Repaire Supérieure pour découvrir le contenu de son Trésor.

NB : Si vous manquez de Clés de Repaire Supérieures, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.

La table des loots du Boucher

Le Trésor du Boucher offre plusieurs récompenses, avec notamment des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.

Barbare

Anneau de Fureur Rouge

Chef-d’œuvre de Ramaladni

Mailles Châtiées

Rage d’Harrogath

Druide

Cœur d’Azgar

Fureur des Contrées Sauvages

Porte-Lumière Purifié

Nécromancien

Bénédiction Écarlate

Masse du Roi Léoric

Nerf de la Vengeance

Sorcier

Bâton de Zéraé

Fureur de Braise

Résonance de Shanar

Voleur

Baiser de Bandit

Capuchon de l’Anonyme

Poing de la Rose de Fer

Sacresprit

Hesha e Kesungi

Voie de l’Émissaire

Paladin

Marche de l’Âme Indéfectible

Sermon Rouge

Démoniste

Chevalière Marquée des Enfers

Flamme Dévorante de Moloch

Griffes de la Couronne Ensanglantée

Pacte Horrible

Toutes classes

Fendoir du Boucher

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.