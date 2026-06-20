Andarielle Diablo 4 : Où la trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver Andarielle

Andarielle est l’un des boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Vous la trouverez dans la région du Kehjistan, et plus exactement dans la Salle du Pendu. En arrivant sur place, interagissez avec l’Autel de l’Angoisse pour invoquer l’Écho du Tourment d’Andarielle.

Dès que le combat est terminé, approchez-vous du coffre situé juste à côté et ouvrez-le en utilisant une Clé de Repaire Supérieure pour découvrir le contenu de son Trésor.

NB : Si vous manquez de Clés de Repaire Supérieures, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.

La table des loots d’Andarielle

Le Trésor d’Andarielle offre plusieurs récompenses, avec notamment des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous. Sans oublier une chance d’obtenir la monture « Soufre ».

Barbare

Emblème de Staalbrèche

Martelenfer

Serment des Anciens

Druide

Chevalière de la Marche Verte

Compagnon de l’Orage

Fureur Insatiable

Nécromancien

Héritage de Kessime

Le Mur Vigilant

Percébène

Sorcier

Angoisse de Drognan

Camée Débordant d’Esadora

Orsivane

Voleur

Bottes de Morbête

Foulée Assassine

Masque Mortuaire de Nirmitruq

Sacresprit

Coquille de Hyacinthe

Folies du Dieu Mort

Paladin

Flambeaube

Voile d’Argent

Démoniste

Anathème des Primordiaux

Terreur Nocturne

Sceptre des Trois

Toutes classes

Couronne du Tueur de Divinités

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.