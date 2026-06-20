Andarielle Diablo 4 : Où la trouver, objets uniques, table des loots…
Dans le contenu endgame de Diablo 4, vous aurez l’occasion de croiser le chemin de certains boss de repaire en explorant des donjons bien spécifiques de Sanctuaire et avec à la clé, du butin unique en guise de récompense. Dans ce guide, découvrez l’emplacement d’Andarielle ainsi que sa table des loots.
Trouver Andarielle
Andarielle est l’un des boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Vous la trouverez dans la région du Kehjistan, et plus exactement dans la Salle du Pendu. En arrivant sur place, interagissez avec l’Autel de l’Angoisse pour invoquer l’Écho du Tourment d’Andarielle.
Dès que le combat est terminé, approchez-vous du coffre situé juste à côté et ouvrez-le en utilisant une Clé de Repaire Supérieure pour découvrir le contenu de son Trésor.
NB : Si vous manquez de Clés de Repaire Supérieures, notez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.
La table des loots d’Andarielle
Le Trésor d’Andarielle offre plusieurs récompenses, avec notamment des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous. Sans oublier une chance d’obtenir la monture « Soufre ».
Barbare
- Emblème de Staalbrèche
- Martelenfer
- Serment des Anciens
Druide
- Chevalière de la Marche Verte
- Compagnon de l’Orage
- Fureur Insatiable
Nécromancien
- Héritage de Kessime
- Le Mur Vigilant
- Percébène
Sorcier
- Angoisse de Drognan
- Camée Débordant d’Esadora
- Orsivane
Voleur
- Bottes de Morbête
- Foulée Assassine
- Masque Mortuaire de Nirmitruq
Sacresprit
- Coquille de Hyacinthe
- Folies du Dieu Mort
Paladin
- Flambeaube
- Voile d’Argent
Démoniste
- Anathème des Primordiaux
- Terreur Nocturne
- Sceptre des Trois
Toutes classes
- Couronne du Tueur de Divinités
(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)
D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.