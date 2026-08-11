Over the Hill démarrera son expédition motorisée le 14 octobre sur PC, puis en 2027 sur consoles

Le PC ne perd pas 1 heure et quart

Loin des dérapages et de la maniabilité du rally, Over the Hill choisit quant à lui l’expédition off-road à un rythme bien plus posé, en nous laissant tracer notre chemin dans une nature souvent capricieuse. Une invitation lancée à travers une nouvelle vidéo de gameplay, dont la fin nous renseigne sur la date de sortie du jeu.

Ce sera donc le 14 octobre que débarquera Over the Hill débarquera sur PC. Pour les versions PS5, Xbox Series et Switch 2, il faudra attendre quelques mois supplémentaires puisque la fenêtre de sortie consoles est définie à 2027.

Rappelons que cette expérience sera jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs, et que le gameplay nous promet un mélange entre des séquences pointilleuses où il faudra se frayer un chemin dans des environnements sauvages, et des moments plus chill où l’on peut profiter de cette nature en l’immortalisant par exemple avec un coup d’appareil photo, ou en l’explorant pour découvrir ses secrets.