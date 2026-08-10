Le studio derrière Black Myth Wukong n’utilisera pas l’IA générative pour son prochain jeu

À l’ancienne

Fort du succès de Black Myth Wukong, Game Science a désormais un sacré paquet d’argent pour embaucher des artistes. Le besoin d’utiliser l’IA générative pour la production de Black Myth: Zhong Kui n’est donc pas forcément présent au sein du studio, comme en atteste son cofondateur Yang Qi, qui a répondu à une question à ce propos sur Weibo (relayé par GamerSky). Lorsqu’on lui demande si l’outil pourrait être utilisé pour accélérer le développement, il répond que le studio ne compte pas l’employer, pas parce qu’il est contre, mais simplement parce qu’il pense qu’il existe d’autres moyens de créer quelque chose qui aura un vrai impact sur le public.

Il cite en comparaison le film L’Odyssée de Christopher Nolan, qui repose en grande partie sur des effets pratiques plutôt que numériques. Une manière de dire qu’il ne faut pas sauter trop vite sur chaque nouvelle technologie quand les anciennes font encore le travail :

« Dans le monde actuel, où le cinéma numérique et la post-production 3D semblent avoir atteint une impasse, Nolan continue de briller de mille feux et de faire sensation en s’appuyant sur des technologies plus anciennes… Il n’existe pas de « dernier train » qu’il faudrait absolument prendre à tout prix. […] l’IA et tout le reste peuvent attendre, rien ne presse. »

Comprenez par là qu’il ne réfute pas totalement la technologie, mais que le studio s’en passera pour le moment.