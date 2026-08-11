Des remakes de Persona 1 et 2 sont plus que probables selon l’un des producteurs d’Atlus
L’attente autour de Persona 6 commence à être sacrément longue, même si l’on a eu droit à un teaser (minuscule) il y a peu. Atlus sait comment nous faire patienter en revisitant les autres épisodes de la saga via des remakes. S’il a commencé par celui du troisième épisode puis celui de Persona 4, prévu pour 2027, le studio n’oublie pas pour autant les deux premiers opus, qui devraient eux aussi passer par cette case.
Parce qu’il faut bien maximiser chaque profit
Persona 1 et 2 étant des épisodes un peu différents des autres, on comprend pourquoi Atlus a d’abord commencé par Persona 3, qui a un cadre plus proche de celui de Persona 5, l’épisode qui a véritablement popularisé la licence à l’échelle mondiale. Pour autant, le studio n’écarte pas l’idée de remettre au goût du jour ces épisodes. C’est du moins le souhait de Kazuhisa Wada, producteur au sein de P-Studio chez Atlus, qui indique chez GamerBraves qu’offrir un remake pour Persona 1 et pour Persona 2 est presque un passage obligatoire désormais :
« À ce stade, je ne peux encore rien affirmer avec certitude, mais personnellement, je pense que c’est quelque chose que nous devrions absolument faire. Je pense que nous devons le faire. »
Comprenez par là que rien n’est encore fixé, mais que l’idée a naturellement déjà été évoquée en interne, et que ce n’est maintenant qu’une question de temps. Reste à voir si ces remakes bénéficieront du même soin que Persona 3 Reload et Persona 4 Revival, ou s’il faut s’attendre à des projets de plus petite échelle, les ressources du studio étant désormais principalement allouées à la production de Persona 6.