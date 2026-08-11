Des remakes de Persona 1 et 2 sont plus que probables selon l’un des producteurs d’Atlus

Parce qu’il faut bien maximiser chaque profit

Persona 1 et 2 étant des épisodes un peu différents des autres, on comprend pourquoi Atlus a d’abord commencé par Persona 3, qui a un cadre plus proche de celui de Persona 5, l’épisode qui a véritablement popularisé la licence à l’échelle mondiale. Pour autant, le studio n’écarte pas l’idée de remettre au goût du jour ces épisodes. C’est du moins le souhait de Kazuhisa Wada, producteur au sein de P-Studio chez Atlus, qui indique chez GamerBraves qu’offrir un remake pour Persona 1 et pour Persona 2 est presque un passage obligatoire désormais :

« À ce stade, je ne peux encore rien affirmer avec certitude, mais personnellement, je pense que c’est quelque chose que nous devrions absolument faire. Je pense que nous devons le faire. »

Comprenez par là que rien n’est encore fixé, mais que l’idée a naturellement déjà été évoquée en interne, et que ce n’est maintenant qu’une question de temps. Reste à voir si ces remakes bénéficieront du même soin que Persona 3 Reload et Persona 4 Revival, ou s’il faut s’attendre à des projets de plus petite échelle, les ressources du studio étant désormais principalement allouées à la production de Persona 6.