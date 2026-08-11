Chez Remedy, Control Resonant est déjà populaire auprès du public, tandis qu’Alan Wake 2 dépasse les 3 millions de ventes

Des précommandes encourageantes pour le prochain Control

Avant même la sortie du jeu, Remedy s’attend à ce que Control Resonant soit un succès. Pour affirmer cela, il se fie aux réactions autour de cet épisode qui sont très encourageantes, mais aussi au nombre de wishlists (des ajouts dans des listes de souhaits) qui a dépassé un certain seuil :

« Au 11 août 2026, nous comptabilisons plus de 1,5 million de wishlists toutes plateformes confondues. Les précommandes ont démarré sur une dynamique solide, et nos données indiquent que le jeu affiche des performances prometteuses par rapport aux titres comparables prévus pour la même période de lancement. Nous observons une dynamique positive tant sur nos marchés traditionnels que sur nos marchés en croissance. »

Le studio précise même que Control Resonant s’est placé sur le podium des jeux les plus précommandés dans certains pays lors de l’ouverture des précommandes, à savoir sur le marché américain, allemand et brésilien.

En attendant l’arrivée du nouveau messie, Remedy peut au moins compter sur Alan Wake 2 dont les ventes continuent de progresser à leur rythme. Le jeu dépasse désormais les 3 millions d’unités vendues, ce qui était dans les plans du studio. Il nous rappelle également que Max Payne 1&2 Remake est en production à l’heure actuelle, tandis qu’un projet encore non annoncé est également en préparation à un stade moins avancé.