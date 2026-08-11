Mortal Shell II vous laissera jouer en mode Facile, mais au prix d’un sacrifice étonnant

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La question de la difficulté dans les Souls-like fait toujours couler beaucoup d’encre et chaque studio tente de trouver son propre équilibre là-dedans. Avec Mortal Shell II, Cold Symmetry tente de son côté quelque chose qui fera assurément parler, à défaut de faire l’unanimité.

Mortal Shell II // Source : Cold Symmetry

Les chasseurs de trophées ne pourront pas prendre de raccourcis

Si l’on se fie au premier épisode, Mortal Shell II devrait vous donner pas mal de sueurs froides avec des boss particulièrement exigeants, qui demanderont des réflexes et de l’apprentissage. Pour certaines personnes, ce challenge peut s’avérer être insurmontable, c’est pourquoi le studio derrière le jeu a décidé d’inclure des modes de difficulté un peu spéciaux. Il n’est pas tant question de « mode Facile » ou de « mode Difficile » stricto sensu, mais l’objectif est le même.

Dans Mortal Shell II, vous pourrez bel et bien vous rendre la vie plus facile en utilisant le « Slayer Seal » en jeu, qui vous rendra plus fort tout en vous permettant de regagner un peu de santé en exécutant vos ennemis d’une certaine façon. Mais pour en profiter, il faudra en payer le prix. Lorsque cette option sera activée, vous ne pourrez débloquer aucun succès/trophée. De cette manière, les personnes qui ont joué au titre sans cela pourront afficher les gros muscles avec leurs beaux succès/trophées, que d’autres n’auront pas.

Et si vous souhaitez, à l’inverse, davantage de défis, vous pourrez utiliser la « Gloombound Flame », qui rendra l’expérience nettement plus difficile, avec de meilleures récompenses à la clé.

Mortal Shell II sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 20 août prochain. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à visionner notre AG Summer complet sur Mortal Shell II visible ci-dessous.

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Jaquette de Mortal Shell II
Mortal Shell II
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Date de sortie : 20/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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