Mortal Shell II vous laissera jouer en mode Facile, mais au prix d’un sacrifice étonnant

Les chasseurs de trophées ne pourront pas prendre de raccourcis

Si l’on se fie au premier épisode, Mortal Shell II devrait vous donner pas mal de sueurs froides avec des boss particulièrement exigeants, qui demanderont des réflexes et de l’apprentissage. Pour certaines personnes, ce challenge peut s’avérer être insurmontable, c’est pourquoi le studio derrière le jeu a décidé d’inclure des modes de difficulté un peu spéciaux. Il n’est pas tant question de « mode Facile » ou de « mode Difficile » stricto sensu, mais l’objectif est le même.

Dans Mortal Shell II, vous pourrez bel et bien vous rendre la vie plus facile en utilisant le « Slayer Seal » en jeu, qui vous rendra plus fort tout en vous permettant de regagner un peu de santé en exécutant vos ennemis d’une certaine façon. Mais pour en profiter, il faudra en payer le prix. Lorsque cette option sera activée, vous ne pourrez débloquer aucun succès/trophée. De cette manière, les personnes qui ont joué au titre sans cela pourront afficher les gros muscles avec leurs beaux succès/trophées, que d’autres n’auront pas.

Et si vous souhaitez, à l’inverse, davantage de défis, vous pourrez utiliser la « Gloombound Flame », qui rendra l’expérience nettement plus difficile, avec de meilleures récompenses à la clé.

Mortal Shell II sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 20 août prochain. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à visionner notre AG Summer complet sur Mortal Shell II visible ci-dessous.