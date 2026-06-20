Messager de la Haine Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

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Au fil du contenu endgame de Diablo 4, vous aurez la possibilité de rencontrer des boss de repaire. Ils se cachent dans plusieurs donjons spécifiques de Sanctuaire et permettent notamment d’obtenir du butin unique, à l’image du Messager de la Haine par exemple. Dans ce guide, nous vous expliquons où le trouver, comment récupérer son trésor après l’avoir vaincu, et quel loot il est susceptible de renfermer.

Trouver le Messager de la Haine

Le Messager de la Haine figure parmi les boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Pour le trouver, allez dans la région de Nahantu et entrez dans l’Antre du Messager. Sur place, interagissez avec l’Autel de la Haine pour invoquer l’Écho du Tourment du Messager de la Haine.

Après l’avoir vaincu, approchez-vous du coffre non loin de là et ouvrez-le avec une Clé de Repaire Supérieure pour mettre la main sur son Trésor.

NB : Si vous êtes à court de Clés de Repaire Supérieures, sachez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.

Messager de la haine diablo 4 ou le trouver objets uniques table des loots 06 6

La table des loots du Messager de la Haine

Le Trésor du Messager de la Haine contient de nombreuses récompenses, et notamment des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :

Barbare

  • Casque de Bâtard Hideux
  • Cœur Nostalgique de Nomade
  • Plaies d’Ahjad-Den

Druide

  • Broyeuse
  • Puissance Ursine
  • Totem Sinistre d’Ifeh

Nécromancien

  • Pacte d’Os
  • Protection Lugubre
  • Vague de Sang

Sorcier

  • Boucle Irisée de Tal Rasha
  • Liens des Sdihes
  • Tisse-Flammes

Voleur

  • Cadeau Enveloppé
  • Dague Perdue d’Etna
  • Veste de Bandit

Sacresprit

  • Cœur Protéen
  • Sepazontec

Paladin

  • Manteau du Gris
  • Porte de l’Aube Rouge

Démoniste

  • Aiguille de Tathamet
  • Bride de Tor’Baalos
  • Sceau Fécond

Toutes classes

  • Témérité

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.

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