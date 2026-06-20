Messager de la Haine Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver le Messager de la Haine

Le Messager de la Haine figure parmi les boss de repaire supérieurs de Diablo 4. Pour le trouver, allez dans la région de Nahantu et entrez dans l’Antre du Messager. Sur place, interagissez avec l’Autel de la Haine pour invoquer l’Écho du Tourment du Messager de la Haine.

Après l’avoir vaincu, approchez-vous du coffre non loin de là et ouvrez-le avec une Clé de Repaire Supérieure pour mettre la main sur son Trésor.

NB : Si vous êtes à court de Clés de Repaire Supérieures, sachez que vous pouvez en obtenir en terminant des Plans de Guerre et en ouvrant les trésors des boss de repaires novices tels que la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Urivar ou encore Varshan.

La table des loots du Messager de la Haine

Le Trésor du Messager de la Haine contient de nombreuses récompenses, et notamment des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous :

Barbare

Casque de Bâtard Hideux

Cœur Nostalgique de Nomade

Plaies d’Ahjad-Den

Druide

Broyeuse

Puissance Ursine

Totem Sinistre d’Ifeh

Nécromancien

Pacte d’Os

Protection Lugubre

Vague de Sang

Sorcier

Boucle Irisée de Tal Rasha

Liens des Sdihes

Tisse-Flammes

Voleur

Cadeau Enveloppé

Dague Perdue d’Etna

Veste de Bandit

Sacresprit

Cœur Protéen

Sepazontec

Paladin

Manteau du Gris

Porte de l’Aube Rouge

Démoniste

Aiguille de Tathamet

Bride de Tor’Baalos

Sceau Fécond

Toutes classes

Témérité

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.