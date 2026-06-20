Bélial Diablo 4 : Où le trouver, objets uniques, table des loots…

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En progressant via le contenu endgame de Diablo 4, vous aurez la possibilité d’affronter des boss de repaire. Ils se trouvent à différents endroits spécifiques de Sanctuaire et permettent d’obtenir du butin unique, à l’image de Bélial par exemple, dont le fonctionnement diffère toutefois un peu des autres. C’est pourquoi notre guide vous propose de découvrir son emplacement, mais aussi comment récupérer son Trésor pour toujours plus de loot.

Trouver Bélial

Bélial figure sans doute au rang des boss les plus emblématiques de la licence, s’illustrant tout d’abord en tant que boss final de l’Acte 2 dans Diablo III, pour ensuite revenir sous la forme d’un boss de repaire exalté dans Diablo 4. Pour le trouver, rendez-vous dans la région du Kehjistan, et plus précisément dans le Palais de l’Imposteur. Une fois sur place, interagissez avec l’Autel Trompeur pour invoquer la forme ultime de Bélial, Seigneur du Mensonge.

Après le combat, approchez-vous du coffre à proximité et utilisez 2 Carcasses du Traître pour l’ouvrir et récupérer son Trésor.

Comment récupérer des Carcasses du Traître ?

Vous l’aurez donc compris, avant de mettre la main sur le Trésor de Bélial, vous devrez d’abord collecter des Carcasses de Traître. Et c’est donc en battant n’importe quel autre boss de repaire que vous aurez une chance d’en récupérer. En effet, en ouvrant ensuite leur trésor, Bélial peut apparaître de façon aléatoire et vous attaquer. Dès lors, si vous parvenez à le vaincre en combat, vous obtiendrez des Carcasses du Traître.

Par la suite, en ouvrant le Trésor de Bélial, vous avez alors la possibilité de choisir le butin unique de n’importe quel boss de repaire, que ce soit la Bête dans la Glace, Grigoire, le Seigneur Zir, Varshan, Urivar, Andarielle, Duriel, le Messager de la Haine ou encore le Boucher. Un avantage particulièrement appréciable pour cibler plus facilement et plus efficacement les objets uniques que vous recherchez en priorité. Tout en sachant que Bélial offre également une chance plus élevée d’obtenir l’un des objets mythiques uniques du jeu que les autres boss de repaire.

Enfin, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.

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