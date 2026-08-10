Attention à vous, une cyberattaque compromet les données des clients européens de la Steam Machine et du Steam Controller

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La semaine commence bien mal pour Valve, et surtout pour bon nombre de ses clients européens. L’entreprise a indiqué que l’un de ses partenaires a été victime d’une cyberattaque, qui a principalement affecté les données des personnes qui ont acheté la Steam Machine et/ou le Steam Controller en Europe.

Steam Machine

Les comptes Steam sont saufs, mais pas les identités des personnes

Ce matin, Valve a envoyé un mail (récupéré par Digital Foundry) à plusieurs de ses clients indiquant que cette attaque a eu lieu chez CEVA Logistics, qui gère la distribution des appareils Valve comme la Steam Machine ou la manette Steam Controller sur le continent européen. Cela compromettrait la sécurité des données de la clientèle :

« Entre le 29 juillet 2026 et le 1er août 2026, une cyberattaque a visé CEVA Logistics, l’entreprise chargée d’expédier le matériel Steam aux clients en Europe. CEVA enquête toujours sur cette attaque, mais Valve a appris le 7 août que certaines informations concernant les clients de Steam, dont vous, avaient probablement été compromises. »

Fort heureusement, les données bancaires ne seraient pas en danger ici, ni les comptes Steam, mais cette fuite pourrait concerner les adresses des personnes, leurs adresses mail, ou encore des numéros de téléphone. Par conséquent, si vous avez reçu ce mail, Valve vous informe que vous pouvez être victime de messages frauduleux et d’appels téléphoniques qui chercheront à vous soutirer d’autres données, ou d’installer des malwares qui pourraient endommager vos appareils :

« Attendez-vous à recevoir des messages frauduleux (par e-mail, SMS ou téléphone) mentionnant votre commande de matériel et semblant provenir de Steam, de Valve ou d’un service de livraison. Ces messages peuvent indiquer votre adresse pour paraître authentiques. Ils peuvent vous demander de confirmer une livraison, de régler de faibles frais de douane ou de nouvelle livraison, ou de vous connecter quelque part pour « vérifier » votre commande. Considérez-les tous comme des tentatives de fraude. Il n’est pas nécessaire de modifier votre mot de passe Steam ni d’effectuer la moindre modification dans les paramètres de votre compte. »

Prenez donc bien garde aux messages que vous recevrez si vous faites partie de la liste.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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