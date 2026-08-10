Attention à vous, une cyberattaque compromet les données des clients européens de la Steam Machine et du Steam Controller

Les comptes Steam sont saufs, mais pas les identités des personnes

Ce matin, Valve a envoyé un mail (récupéré par Digital Foundry) à plusieurs de ses clients indiquant que cette attaque a eu lieu chez CEVA Logistics, qui gère la distribution des appareils Valve comme la Steam Machine ou la manette Steam Controller sur le continent européen. Cela compromettrait la sécurité des données de la clientèle :

« Entre le 29 juillet 2026 et le 1er août 2026, une cyberattaque a visé CEVA Logistics, l’entreprise chargée d’expédier le matériel Steam aux clients en Europe. CEVA enquête toujours sur cette attaque, mais Valve a appris le 7 août que certaines informations concernant les clients de Steam, dont vous, avaient probablement été compromises. »

Fort heureusement, les données bancaires ne seraient pas en danger ici, ni les comptes Steam, mais cette fuite pourrait concerner les adresses des personnes, leurs adresses mail, ou encore des numéros de téléphone. Par conséquent, si vous avez reçu ce mail, Valve vous informe que vous pouvez être victime de messages frauduleux et d’appels téléphoniques qui chercheront à vous soutirer d’autres données, ou d’installer des malwares qui pourraient endommager vos appareils :

« Attendez-vous à recevoir des messages frauduleux (par e-mail, SMS ou téléphone) mentionnant votre commande de matériel et semblant provenir de Steam, de Valve ou d’un service de livraison. Ces messages peuvent indiquer votre adresse pour paraître authentiques. Ils peuvent vous demander de confirmer une livraison, de régler de faibles frais de douane ou de nouvelle livraison, ou de vous connecter quelque part pour « vérifier » votre commande. Considérez-les tous comme des tentatives de fraude. Il n’est pas nécessaire de modifier votre mot de passe Steam ni d’effectuer la moindre modification dans les paramètres de votre compte. »

Prenez donc bien garde aux messages que vous recevrez si vous faites partie de la liste.