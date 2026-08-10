« Si nous le faisons, nous allons repousser les limites » : Si Octopath Traveler 3 il y a, Team Asano veut aller encore plus loin

Comment réinventer la série ?

Puisque Octopath Traveler est l’une des séries les plus rentables du moment pour Square Enix, on imagine mal qu’un troisième épisode ne soit pas déjà en cours de production. À ce sujet, Asano ne veut rien confirmer pour le moment, mais reconnaît que l’attente des fans a bien été notée par son studio et par l’éditeur.

Il note cependant que son équipe n’a pas envie de produire un jeu à la va-vite pour répondre à cela, surtout dans la mesure où produire un RPG de type HD-2D est désormais plus demandeur qu’auparavant (étant donné que l’ambition est montée d’un cran). Il précise en tout cas que si Octopath Traveler 3 doit voir le jour, il devra innover : « Si nous le faisons, nous allons repousser les limites ».

On le prend au mot, même si l’éventualité d’un troisième épisode est plus que crédible aujourd’hui. Reste à savoir de quelle manière la série peut se renouveler, autrement que par l’amélioration de la patte graphique HD-2D, si caractéristique de la licence.