« Si nous le faisons, nous allons repousser les limites » : Si Octopath Traveler 3 il y a, Team Asano veut aller encore plus loin
La saga Octopath Traveler vient de fêter sa huitième année d’existence et les regards se tournent désormais vers l’avenir et la production éventuelle d’un troisième épisode. Square Enix n’a encore rien officialisé dans ce sens, mais Dengeki Online (relayé par Automaton) est allé interroger Tomoya Asano à ce sujet pour lui soutirer quelques bribes d’informations qui donnent un peu d’espoir.
Comment réinventer la série ?
Puisque Octopath Traveler est l’une des séries les plus rentables du moment pour Square Enix, on imagine mal qu’un troisième épisode ne soit pas déjà en cours de production. À ce sujet, Asano ne veut rien confirmer pour le moment, mais reconnaît que l’attente des fans a bien été notée par son studio et par l’éditeur.
Il note cependant que son équipe n’a pas envie de produire un jeu à la va-vite pour répondre à cela, surtout dans la mesure où produire un RPG de type HD-2D est désormais plus demandeur qu’auparavant (étant donné que l’ambition est montée d’un cran). Il précise en tout cas que si Octopath Traveler 3 doit voir le jour, il devra innover : « Si nous le faisons, nous allons repousser les limites ».
On le prend au mot, même si l’éventualité d’un troisième épisode est plus que crédible aujourd’hui. Reste à savoir de quelle manière la série peut se renouveler, autrement que par l’amélioration de la patte graphique HD-2D, si caractéristique de la licence.