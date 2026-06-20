La Bête dans la Glace Diablo 4 : Où la trouver, objets uniques, table des loots…
Au fil du contenu endgame de Diablo 4, vous aurez la possibilité de rencontrer des boss de repaire. Ils se cachent dans plusieurs donjons spécifiques de Sanctuaire et permettent notamment d’obtenir du butin unique, à l’image de la Bête dans la Glace par exemple. Dans ce guide, nous vous expliquons où la trouver, comment récupérer son trésor après l’avoir vaincue, et quel loot il est susceptible de renfermer.
Trouver La Bête dans la Glace
La Bête dans la Glace figure parmi les boss de repaire novices de Diablo 4. Pour la trouver, allez dans les Pics Brisés et entrez dans la Brèche Glaciale. Sur place, interagissez avec l’Autel gelé pour invoquer l’Écho du Tourment de la Bête dans la Glace.
Après l’avoir vaincue, approchez-vous du coffre non loin de là et ouvrez-le avec une Clé de Repaire pour mettre la main sur son Trésor.
NB : Si vous êtes à court de Clés de Repaire, sachez que vous pouvez en récupérer en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en défiant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.
La table des loots de la Bête dans la Glace
Le Trésor de la Bête dans la Glace contient de nombreuses récompenses : une Clé de Repaire Supérieure, des objets uniques et spécifiques à chaque classe dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous, mais aussi une chance d’obtenir les trophées de monture « Torche Crâne » et « Lier la Monture Infernale ».
Barbare
- Anneau des Affamés
- Cœur Implacable
Druide
- Accord des Contrées Sauvages
- Croissant Maléfique
- Volonté Inébranlable d’Airidah
Nécromancien
- Hurlements des Profondeurs
- Visage Immortel
Sorcier
- Diadème de l’Étoile Déchue
- Don de Givre
- Vox Omnium
Voleur
- Chevalière de Sabotage
- Orphelineuse
Sacresprit
- Mépris de la Terre
- Protection de la Première
Paladin
- Réprimande de la Lumière
- Sanctis de Kethamar
Démoniste
- L’idole Octuple
- Solerets de Chien des Enfers
- Volonté de Kabraxis
Toutes classes
- Chevalière de Pelghain
(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)
D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.