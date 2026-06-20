La Bête dans la Glace Diablo 4 : Où la trouver, objets uniques, table des loots…

Trouver La Bête dans la Glace

La Bête dans la Glace figure parmi les boss de repaire novices de Diablo 4. Pour la trouver, allez dans les Pics Brisés et entrez dans la Brèche Glaciale. Sur place, interagissez avec l’Autel gelé pour invoquer l’Écho du Tourment de la Bête dans la Glace.

Après l’avoir vaincue, approchez-vous du coffre non loin de là et ouvrez-le avec une Clé de Repaire pour mettre la main sur son Trésor.

NB : Si vous êtes à court de Clés de Repaire, sachez que vous pouvez en récupérer en terminant des Plans de Guerre, en ouvrant des Offrandes Torturées lors des Vagues Infernales, en défiant des World Boss ou en participant à des évènements de légion, mais aussi dans les caches de récompenses de l’Arbre des Murmures ou dans les Bas-Fonds de Kurast.

La table des loots de la Bête dans la Glace

Le Trésor de la Bête dans la Glace contient de nombreuses récompenses : une Clé de Repaire Supérieure, des objets uniques et spécifiques à chaque classe dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous, mais aussi une chance d’obtenir les trophées de monture « Torche Crâne » et « Lier la Monture Infernale ».

Barbare

Anneau des Affamés

Cœur Implacable

Druide

Accord des Contrées Sauvages

Croissant Maléfique

Volonté Inébranlable d’Airidah

Nécromancien

Hurlements des Profondeurs

Visage Immortel

Sorcier

Diadème de l’Étoile Déchue

Don de Givre

Vox Omnium

Voleur

Chevalière de Sabotage

Orphelineuse

Sacresprit

Mépris de la Terre

Protection de la Première

Paladin

Réprimande de la Lumière

Sanctis de Kethamar

Démoniste

L’idole Octuple

Solerets de Chien des Enfers

Volonté de Kabraxis

Toutes classes

Chevalière de Pelghain

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.