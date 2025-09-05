Guide Hell is Us

FAQ Hell is Us

Présentation Hell is Us

Hell Is Us est un jeu d’action-aventure sombre en vue à la troisième personne, développé par Rogue Factor et édité par Nacon, prenant place dans un monde ravagé par une guerre civile et un phénomène étrange appelé « Calamité ». On y incarne Rémi, un homme parti à la recherche de ses parents et qui va connaitre une aventure qui l’amènera au plus profond des travers de l’humanité.

D’une part, le titre mise sur une exploration immersive dépourvue d’artificialité, autrement dit sans marqueur de quête, sans minimap et autre élément visuel facilitant le voyage. D’autre part, il met en place un système de combat dynamique et accessible à tous les profils de joueurs et joueuses. Et au milieu de tout ça se développe une narration cryptique, avec des thèmes durs destinés à impacter et à nous questionner.

Quand et où sort Hell is Us

Hell Is Us est sorti le 4 septembre 2025 sur PlayStation 5, Windows (PC) et Xbox Series X|S.

Existe-t-il une édition Deluxe ou Collector ?

Oui, une Deluxe Edition est disponible incluant le jeu, le soundtrack et un artbook numérique ainsi que différents bonus en jeu, au prix de 79.99€.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

L’aventure dépend de votre faculté à résoudre les énigmes et à vous orienter mais on peut estimer la campagne principale à 15-20 heures, une trentaine d’heures pour faire le tour.

Hell is Us est-il un Souls-like ?

Non. Bien que le système de combat et la caméra embarquée nous rappelle les Souls de FromSoftware, il ne s’agit pas d’un Soulslike ni même d’un Soulslite. C’est un jeu d’action aventure qui s’en détache par la présence de différents modes de difficulté, de paramètres ajustables comme le taux de santé des ennemis ou les dégâts qu’ils infligent, des ennemis qui ne réapparaissent pas etc.

Doit-on connaître une licence ou un univers pour comprendre l’histoire ?

Non, l’univers est original et Hadéa est un pays fictif, bien que l’on puisse y trouver des similitudes avec des régions connues. Aucune connaissance préalable n’est requise. Sachez juste que l’équipe de développement s’est abreuvée de lectures sur les guerres civiles durant les années 90. Hell Is Us dépeint donc un tableau authentique de ce qu’elles peuvent impliquer.

Comment fonctionne l’exploration ?

Le jeu mise sur une exploration sans aide visuelle : pas de mini-carte, pas de marqueurs, le joueur se guide via les dialogues, l’environnement ou encore une tablette où sont stockées les informations. Il est également possible d’équiper, de mettre en favori ou archiver des documents afin de rendre plus pratique le repérage ou la résolution d’énigmes.

Et le système de combat ?

Le système repose sur des affrontements en mêlée nerveux. Rémi dispose d’armes variées ainsi que d’un drone compagnon capable de distraire les ennemis et d’aider Rémi à réaliser des attaques spéciales. Les jauges d’endurance et de santé sont partagées et demande d’être attentif pendant les combats. Notons aussi l’impulsion de guérison, qui est une mécanique de regain de vie dynamique qu’il faut maîtriser pour survivre plus facilement.

Le jeu propose-t-il un mode multijoueur ou coopératif ?

Non, Hell Is Us a été pensé comme une aventure entièrement solo. Le studio Rogue Factor a insisté sur l’importance de l’expérience individuelle, où l’exploration et la confrontation avec les créatures prennent tout leur sens dans la solitude.

Existe-t-il une progression ou des éléments de personnalisation ?

Oui, la progression passe par des glyphes, des reliques, l’amélioration des armes ou encore le déblocage des capacités du drone. Ces éléments apportent des outils supplémentaires pour vaincre les créatures, sans pour autant transformer le jeu en RPG complexe.

Quelles options d’accessibilité sont disponibles ?

Le studio a intégré plusieurs paramètres pour rendre l’expérience plus abordable : niveaux de difficulté ajustables, indicateurs visuels et sonores et une interface pensée pour être claire. Cela permet à un plus large public de profiter du jeu, même s’il conserve un certain challenge.

Le monde est-il totalement ouvert ?

Il s’agit plutôt d’un semi-open world composé de zones indépendantes, plus ou moins grandes, dans lesquelles on peut revenir à loisir via un voyage rapide. Chaque environnement est pensé pour être exploré librement, mais sans proposer une carte entièrement continue. L’absence de repères directs incite à parcourir chaque lieu avec attention. Il y a aussi quelques donjons à visiter.

Le jeu propose-t-il des quêtes annexes ?

Oui, Rémi peut réaliser des bonnes actions, qui correspondent à des quêtes annexes. Tout un tas de personnages sollicitent notre aide et les quêtes s’étendent parfois sur plusieurs régions. Les joueuses et joueurs doivent aussi faire preuve de vigilance car il peut arriver de louper des quêtes si on prend trop de temps pour les résoudre. Il y a aussi des mystères optionnels à résoudre en restant attentif à ce que l’on ramasse et à ce que l’on explore.

Y a-t-il des mises à jour ou des DLC prévus ?

À ce jour, aucun contenu narratif additionnel n’a été annoncé. Les seules extensions disponibles concernent des bonus cosmétiques inclus dans les éditions spéciales. Le suivi post-lancement reste donc limité.

