Emplacement et solution des chambres des savoirs interdits

Assez tôt dans Hell Is Us, il est possible de rencontrer une des chambres du savoir interdit. Mais comment les ouvrir ? Normalement, le jeu demande de rencontrer la journaliste et de lui transmettre les objets de recherche que vous avez pu ramasser. Une jauge de recherche monte et, une fois celle-ci pleine, la journaliste vous donne la localisation d’une porte du savoir interdit avec le code qui permet de la déverrouiller.

Ici, nous vous indiquons d’emblée où elles se trouvent, quelle combinaison rentrer, et ce que vous trouverez à l’intérieur de chacune de ces salles du savoir interdit. Notez que vous pouvez tout à fait ouvrir les portes avant d’avoir récupéré les objets de recherche. Il vous suffit de vous fier aux solutions que l’on vous indique ci-dessous. Attention, ouvrir certaines portes alors que vous n’êtes pas censé le faire peut vous donner de très gros équipements très tôt, cassant ainsi le jeu.

Chambre du bosquet – Forêt de Senedra

Emplacement : À côté du campement des soldats OMSIF, où vous récupérez la trousse de soin pour le soldat blessé au début du jeu, un passage est caché entre des arbres. Une fois identifié, empruntez-le et vous arriverez à la porte.

Combinaison : Terreur – Admiration – Rage – Émerveillement

Récompenses : Prisme d’amine – Sigma Glyphe jaune – Gourmandise (Rang 1) Glyphe rouge – Vague de colère (Rang 1) Glyphe vert – Peur exquise (Rang 1) Glyphe bleu – Accablement (Rang 1) Livre – Une victoire amère Parchemin – Préparatifs Lettre – À Rosetta

:

Chambre de la butte – Collines Vyssa

Emplacement : En arrivant dans la zone, vous apercevrez une cascade. Elle abrite une chambre des savoirs interdits mais, pour l’atteindre, il va falloir prendre de la hauteur. Faites donc le tour par la droite de la cascade en montant la colline. Une fois pile au-dessus, laissez-vous tomber via les plateformes rocheuses et passez derrière la cascade pour rejoindre la porte de la chambre des savoirs interdits.

Combinaison : Admiration – Émerveillement – Extase – Rage

Récompenses : Relique Illusion libérée Pendentif de l’extase – Folie meurtrière Glyphe jaune – Ravissement – Amélioré (Rang 2) Glyphe bleu – Vide – Amélioré (Rang 2) Glyphe rouge – Animosité – Amélioré (Rang 2) Tableau – Dame Marguerith Parchemin – Anticipation Lettre – Nouvelles de l’espion

:

Chambre du lac – Lac Cynon

Emplacement : Dès votre arrivée dans la zone, descendez les champs de fleurs et allez au bord de la rive. Face au lac, tournez-vous sur la droite et longez le bord direction sud-est pour arriver dans une grotte. La porte de la chambre des savoirs interdits se trouve au bout.

Combinaison : Vigilance – Chagrin – Haine – Extase

Récompenses : Prisme d’amine – Thêta Relique Souvenir de Phol Glyphe blanc – Fragments lymbiques – Élite (Rang 3) Glyphe blanc – Protection parfaite – Élite (Rang 3) 5 Pierres de réglage – Stable Livre – Le pouvoir des loges d’Hellion et la naissance de l’esthétique lymbique, 1re partie Parchemin – Le prix fort Tableau – Héritier Namir Adam

:

Chambre de la prairie – Jeljin

Emplacement : Dans la zone du site de fouille archéologique de Jeljin, et depuis le point de sauvegarde sous la tente, pénétrez dans le souterrain et vous tomberez rapidement sur la porte de la chambre des savoirs interdits, à côté de l’échelle qui mène au reste de la zone souterraine de Jeljin.

Combinaison : Chagrin – Haine – Vigilance – Terreur

Récompenses : Relique Calice de la tourmente sans fin Épée à deux mains d’extase (Rang 3 – Niveau 10) Doubles haches de terreur (Rang 3 – Niveau 10) Épée de rage (Rang 3 – Niveau 10) Arme d’hast de chagrin (Rang 3 – Niveau 10) Livre – La mesure secrète Livre – Le pouvoir des loges d’Hellion et la naissance de l’esthétique lymbique, 2e partie Parchemin – Disparition

:

Chambre du ruisseau – Marastan

Emplacement : Dans la zone des ruines d’un grand château à l’opposé de la ville, faites-en le tour afin d’apercevoir une petite île. Un point de sauvegarde signale l’entrée d’un passage souterrain. Pénétrez à l’intérieur pour tomber sur la porte de la chambre des savoirs interdits.

Combinaison : Émerveillement – Vigilance – Admiration – Haine

Récompenses : Prisme d’amine – Rhô Relique Oraison de bravoure Glyphe vert – Embuscade effroyable – Élite (Rang 3) Glyphe rouge – Pic de rage – Élite (Rang 3) Glyphe bleu – Vagues de chagrin – Élite (Rang 3) Glyphe jaune – Plaisir masochiste – Élite (Rang 3) Livre – Le pouvoir des loges d’Hellion et la naissance de l’esthétique lymbique, 3e partie Parchemin – Regret Tableau – Reine Raveta

:

Chambre du marécage – Marais d’Acasa

Emplacement : Derrière l’avant-poste d’observation 08 au nord-est du village de Jova. Il est d’abord nécessaire de déverrouiller le portail, objet du mystère Avant-poste d’observation 08. Une fois à l’intérieur du camp, faites ensuite le tour pour finir par apercevoir, sur votre gauche, l’entrée d’une grotte. Entrez pour tomber quelques mètres plus loin sur la porte de la chambre des savoirs interdits.

Combinaison : Rage – Extase – Terreur – Chagrin

Récompenses : Relique Cœur du Griffon Épée à deux mains de rage (Rang 4 – Niveau 15) Doubles haches d’extase (Rang 4 – Niveau 15) Épée de chagrin (Rang 4 – Niveau 15) Arme d’hast de terreur (Rang 4 – Niveau 15) 5 Pierres de réglage – Puissante Livre – Anson Lingen, maçon itinérant Livre – Horreur sans fin Parchemin – Un grand stratagème Parchemin – Pénitence

:

Retrouvez d’autres astuces et guides sur les mystères, les bonnes actions ou encore les casquettes à collecter de Hell Is Us.