Liste et emplacement des reliques de Hell Is Us

Afin de bien se préparer aux affrontements de Hell Is Us, pouvoir compter sur un maximum de reliques est important. Elles peuvent être actives ou passives, et il n’est possible d’en équiper qu’une seule de chaque. De plus, vous débloquerez les succès/trophées 🏆 « Conservateur » pour avoir récupéré 10 reliques, et 🏆 « Antiquaire » pour avoir tout récupéré.

Les reliques sont souvent obtenues au sein des chambres des savoirs interdits, ou auprès du doyen du Nid du Guetteur, en récompense des bonnes actions. Les reliques sont listées ci-dessous dans le même ordre que celui de la tablette de Rémi.

(Article en cours d’écriture…)

Anneau de domination d’Aster

Emplacement : Lac Cynon, Forge Lymbique

Après avoir pris l’ascenseur au fond de la Forge Lymbique du Lac Cynon, allez battre le Hollow Walker-Haze de Chagrin devant la boucle temporelle. Une fois éliminé, ouvrez le cercueil grâce au levier et ramassez le point doré. Vous obtiendrez, entre autres, l’anneau de domination d’Aster.

Appel du griffon

Emplacement :

Assaut impitoyable

Emplacement :

Baroud d’honneur d’Aarlon

Emplacement :

Bénédiction de Palom

Emplacement :

Calice de la tourmente sans fin

Emplacement :

Cœur d’Aria

Emplacement :

Cœur du griffon

Emplacement : Marais d’Acasa, chambre des savoirs interdits

La relique se trouve dans la chambre des savoirs interdits des Marais d’Acasa, accessible après avoir déverrouillé le portail dans le cadre du mystère Avant-poste d’observation 08

Eudémon panoptique

Emplacement :

Glas de l’extase modérée

Emplacement :

Glas de la rage apaisée

Emplacement :

Glas de la terreur estompée

Emplacement :

Glas du chagrin consolé

Emplacement :

Illusion libérée

Emplacement :

Main bénie de Sethyris

Emplacement :

Marque de la trahison

Emplacement : Collines Vyssa, Nid du Guetteur

La relique Marque de la trahison n’est ni plus ni moins qu’une des récompenses de l’énigme du tombeau d’Algeo Pentos, au Nid du Guetteur des Collines Vyssa.

Oraison de bravoure

Emplacement :

Phalange de la Reine de Sang

Emplacement :

Providence de Kolig

Emplacement :

Présage du néant

Emplacement :

Requiem de Cyrène

Emplacement :

Sable éternel

Emplacement :

Sagesse du griffon

Emplacement :

Soif de sang

Emplacement :

Souvenir de Phol

Emplacement :

Visage de l’adversaire

Emplacement :

Énigme entropique

Emplacement :

Épine onirique

Emplacement :

Épreuve du feu

Emplacement :

