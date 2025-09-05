Toutes les reliques et où les trouver – Hell Is Us
Hell Is Us consacre une bonne partie de son gameplay à des affrontements au corps-à-corps contre des Hollow Walkers. Afin de mettre toutes les chances de son côté, moult équipements sont à retrouver ici et là dans le monde d’Hadéa. Parmi eux, les reliques. Elles fonctionnent comme dans tout bon action-RPG qui soit, en offrant des avantages passifs ou actifs. On vous donne ici la liste et l’emplacement de l’intégralité des reliques du jeu.
Liste et emplacement des reliques de Hell Is Us
Afin de bien se préparer aux affrontements de Hell Is Us, pouvoir compter sur un maximum de reliques est important. Elles peuvent être actives ou passives, et il n’est possible d’en équiper qu’une seule de chaque. De plus, vous débloquerez les succès/trophées 🏆 « Conservateur » pour avoir récupéré 10 reliques, et 🏆 « Antiquaire » pour avoir tout récupéré.
Les reliques sont souvent obtenues au sein des chambres des savoirs interdits, ou auprès du doyen du Nid du Guetteur, en récompense des bonnes actions. Les reliques sont listées ci-dessous dans le même ordre que celui de la tablette de Rémi.
Anneau de domination d’Aster
- Emplacement : Lac Cynon, Forge Lymbique
Après avoir pris l’ascenseur au fond de la Forge Lymbique du Lac Cynon, allez battre le Hollow Walker-Haze de Chagrin devant la boucle temporelle. Une fois éliminé, ouvrez le cercueil grâce au levier et ramassez le point doré. Vous obtiendrez, entre autres, l’anneau de domination d’Aster.
Appel du griffon
- Emplacement :
Assaut impitoyable
- Emplacement :
Baroud d’honneur d’Aarlon
- Emplacement :
Bénédiction de Palom
- Emplacement :
Calice de la tourmente sans fin
- Emplacement :
Cœur d’Aria
- Emplacement :
Cœur du griffon
- Emplacement : Marais d’Acasa, chambre des savoirs interdits
La relique se trouve dans la chambre des savoirs interdits des Marais d’Acasa, accessible après avoir déverrouillé le portail dans le cadre du mystère Avant-poste d’observation 08
Eudémon panoptique
- Emplacement :
Glas de l’extase modérée
- Emplacement :
Glas de la rage apaisée
- Emplacement :
Glas de la terreur estompée
- Emplacement :
Glas du chagrin consolé
- Emplacement :
Illusion libérée
- Emplacement :
Main bénie de Sethyris
- Emplacement :
Marque de la trahison
- Emplacement : Collines Vyssa, Nid du Guetteur
La relique Marque de la trahison n’est ni plus ni moins qu’une des récompenses de l’énigme du tombeau d’Algeo Pentos, au Nid du Guetteur des Collines Vyssa.
Oraison de bravoure
- Emplacement :
Phalange de la Reine de Sang
- Emplacement :
Providence de Kolig
- Emplacement :
Présage du néant
- Emplacement :
Requiem de Cyrène
- Emplacement :
Sable éternel
- Emplacement :
Sagesse du griffon
- Emplacement :
Soif de sang
- Emplacement :
Souvenir de Phol
- Emplacement :
Visage de l’adversaire
- Emplacement :
Énigme entropique
- Emplacement :
Épine onirique
- Emplacement :
Épreuve du feu
- Emplacement :
