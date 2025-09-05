Emplacement de tous les objets de recherche

Les objets de recherche sont classés dans six sujets : L’Hadéa antique, Ordre de l’Œil, Invasions Lymbiques, Les Vigils, Le complot et La guerre civile. Ces objets ne trouveront réellement leur utilité qu’à partir du moment où vous aurez rencontré Tania.

Elle s’occupera d’analyser les objets pour en retirer toutes les informations possibles et elle vous communiquera la localisation et la combinaison des chambres des savoirs interdits. Enfin, lorsqu’un sujet est rempli à 100%, Tania préparera un article qui récapitule les infos. Retrouvez ci-dessous l’intégralité des objets de recherche.

(Article en cours d’écriture…)

L’Hadéa antique

Le sujet d’investigation L’Hadéa antique contient 7 objets de recherche.

Cloche perdue du temple de Palom

Emplacement :

Encensoir d’unification (Encensoir ancien)

Emplacement : Marais d’Acasa, village de Jova

Sur la place principale du village de Jova, où se trouve le violoniste ou encore Vaas, un objet brille entre une tente et un véhicule blindé. Ramassez-le, il s’agit de l’encensoir ancien.

Ornement Œil de bronze (Œil de bronze)

Emplacement : Marais d’Acasa, extérieur de l’abbaye

Dans la zone de l’abbaye, allez tout au bout jusqu’à la barrière en bois. Sur la droite, au pied d’un arbre, vous verrez un objet scintiller. Il s’agit de l’œil de bronze.

Lumière de Sethyris (Lampe à huile en terre cuite)

Emplacement : Marais d’Acasa, abbaye de Pathem

Lorsque vous pourrez pénétrer à l’intérieur de l’abbaye, éliminez les gardiens de boucle aux environs de l’abbaye et à l’intérieur pour pouvoir éradiquer la boucle temporelle grâce à un Prisme d’amine – Thêta.

La boucle est à l’intérieur de l’abbaye, dans une salle non loin de l’abbé., vous pourrez récupérer la lampe à huile en terre cuite dans un coin.

Fragment de poterie – Œil de Dieu

Emplacement :

Vase de la huitième tribu

Emplacement :

Thèse de Sabin

Emplacement :

Ordre de l’Œil

Le sujet d’investigation Ordre de l’Œil contient 8 objets de recherche.

Médaillon de l’Ordre de l’Oeil

Emplacement :

Schéma du « linceul d’amplitude »

Emplacement :

Carnet de la Guilde de la lucidité (Vieux carnet)

Emplacement : Lac Cynon, Forge Lymbique

Quand vous serez dans le donjon de la Forge Lymbique, au Lac Cynon, à un moment vous ouvrirez une porte grâce à la Clé – Chouette, depuis la salle dans laquelle se déroule l’énigme des torches.

Depuis cette salle, montez à l’étage supérieur afin d’arriver dans une salle avec un Hollow Walker-Haze et un trou dans le sol. Battez l’ennemi et remarquez le point blanc brillant au fond de la pièce. Ramassez-le, il s’agit du vieux carnet.

Symbole de la trêve (Figurine de cheval en bois)

Emplacement : Marastan, crypte

Attendez ensuite d’avoir ouvert l’accès à la crypte après l’énigme des statues du cimetière. Arrivé dans le hall. Trois chemins s’ouvrent à vous. Prenez celui de droite.

Allez ensuite à gauche puis à droite. Descendez quelques marches, allez à gauche et une porte verrouillée va vous barrer la route. Sortez la Clé – Eglise de Marastan pour entrer, ce qui résout le mystère « Biens mal-acquis ».

A l’intérieur, la figurine de cheval en bois se récupère sur un tombeau à droite de la salle.

Carte des boucles temporelles (Carte balisée d’Hadéa)

Emplacement : Forêt de Senedra, Tour d’Arcas

Dans la grande pièce aux cellules A1 à F4 de la Tour d’Arcas, ouvrez la porte Flamme. Pour ce faire, sacrifiez votre vie en vous mettant sur la dalle A4 et courez au levier de la porte Flamme dans le hall, avant que la grille ne revienne dessus.

Une fois le levier tiré, la porte Flamme s’ouvrira. Elle est juste en haut des premières marches. La carte balisée d’Hadéa vous attend sur la table dans la pièce.

Masque de carnaval

Emplacement :

Moule d’inversion d’amine (Noyau lymbique)

Emplacement : Marastan

À Marastan, en bas des remparts de la ville et en direction d’une station-essence où se déroule la bonne action « , gardez un œil sur votre droite jusqu’à voir une barrière affaissée. Empruntez le chemin derrière, battez l’Hollow Walker et laissez-vous tomber en contrebas. Vous pourrez ensuite entre à l’intérieur d’une grotte.

Allez-y et avancez jusqu’à tomber sur deux coffres. L’un d’entre eux abrite le noyau lymbique., l’autre, une arme d’hast de terreur (Rang 3 – Niveau 10).

Bol de fragments Lymbiques utilisés

Emplacement :

Invasions Lymbiques

Le sujet d’investigation Invasions Lymbiques contient 8 objets de recherche.

Livre de contes d’Harvor Raveta (Livre pour enfants)

Emplacement : Marastan

Lorsque vous serez dans la grotte de Marastan, en chemin pour entrer dans la statue de la Reine de Sang, vous arriverez dans une zone bien éclairée avec un Hollow Walker-Haze de terreur au milieu. Sur la gauche, un petit chemin mène à un point doré brillant. Il s’agit du livre pour enfants.

Couronne d’Harvor Raveta (Couronne d’os)

Emplacement : Forêt de Senedra, Tour d’Arcas

Quand vous serez au sommet de la Tour d’Arcas, dans la zone de la boucle temporelle. Allez à l’opposé et entrez dans une tour par l’un des deux côtés.

Montez les escaliers et vous arrivererez sur un balcon. Regardez au sol et vous pourrez collecter la couronne d’os.

Dague de Dame Marguerith

Emplacement : Forêt de Senedra, Tour d’Arcas

Dans le donjon de la Tour d’Arcas, à un moment vous traverserez une zone très profonde avec des Hollow Walkers et des constructions en bois. Depuis le coffre du mystère « Réserve de secours », au lieu de reprendre l’échelle pour descendre, laissez-vous tomber de plateformes en plateformes.

Au bout de deux petits sauts, ramassez le point brillant sur un tonneau. Il s’agit de la dague ornée.

Ordre de l’Inquisition (Parchemin pâli)

Emplacement : Forêt de Senedra, Tour d’Arcas

Lorsque vous aurez pris l’ascenseur après avoir rapporté la pièce pour qu’il fonctionne, vous serez dans les hauteurs de la Tour d’Arcas. Au premier point de sauvegarde, retournez-vous et fouillez les salles derrière vous. Dans l’une d’elle se trouve le parchemin pâli, dans une étagère.

Idole du protomartyr

Emplacement :

Crâne de Sophia Morton

Emplacement :

Gantelet de la 7e serre

Emplacement :

Clé héraldique de la famille Umbra

Emplacement :

Les Vigils

Le sujet d’investigation Les Vigils contient 5 objets de recherche.

Bougie d’épreuve des Vigils (Bougie emballée)

Emplacement : Marais d’Acasa, salle d’entraînement des Vigils

La bougie emballée se trouve au nord-est des Marais d’Acasa. Elle repose à l’intérieur d’une salle d’entraînement des Vigils, que l’on doit déverrouiller en réussissant le mystère « Lignée martiale ».

Médaillon Larme de vipère (Médaillon de fleur)

Emplacement : Collines Vyssa

Pour obtenir le médaillon de fleur, il faut réussir le mystère Coup de chance des Collines Vyssa, qui consiste à trouver une clé dans les mines pour ouvrir un coffre dans des ruines au-dessus la cascade.

Seringue de poison de l’OMSIF (Seringue)

Emplacement : Collines Vyssa

Dès votre arrivée pour la première fois dans les Collines Vyssa, faites quelques pas et longez la barrière en bois sur votre droite jusqu’à passer à travers quelques buissons. Juste derrière se cache un cadavre. La seringue est sur lui.

Journal d’Orunwe (Journal abîmé)

Emplacement : Talju

Direction l’ouest de Talju, à l’étage d’une maison qui servait de planque à Agatha et Tania, lieu de la bonne action « Une lueur dans l’obscurité » et du mystère « La planque ». Vous trouverez au niveau d’un tiroir le journal abîmé.

Coupe empoisonnée de Pentos

Emplacement :

Le complot

Le sujet d’investigation Le complot contient 8 objets de recherche.

Fiole de matière Lymbique

Emplacement :

Pistolet de Geryon Yankel (Pistolet 9mm)

Emplacement : Lac Cynon

En arrivant au Lac Cynon, remarquez le panneau d’affichage devant vous. Derrière celui-ci se trouvent des tables de pique-nique. Sur l’une d’entre elles se trouve le pistolet 9mm.

Boutons de manchette Vanderlyn (Boutons de manchette)

Emplacement : Forêt de Senedra, souterrain

Dans les tranchées de la Forêt de Senedra, à l’est, une entrée plutôt bien cachée abrite deux personnes enfermées. Une fois sauvés dans le cadre de la bonne action « Triste sort », regardez sous la petite table blanche. Les boutons de manchette sont là.

Dossier du candidat de l’Opération Appleseed (Dossier de citoyen)

Emplacement : Marastan, centre-ville

Dans le centre-ville de Marastan, en face du sous-sol où se cache Fylias Emlyn, allez derrière le garage devant lequel une voiture rouge est garée. Un autre garage vous attend avec un tracteur rouillé. Faufilez-vous derrière lui pour ramasser le dossier de citoyen posé sur une étagère.

Photographie du sommet de Zurich

Emplacement :

Mallette de masque Ambedo (Mallette de haute technologie)

Emplacement : Marais d’Acasa, derrière l’avant-poste d’observation 08

Dans les Marais d’Acasa, et une fois que vous aurez résolu le mystère Avant-poste d’observation 08, allez au fond de la zone puis sur la gauche.

Continuez de contourner jusqu’à atteindre un cadavre avec un Hollow Walker à côté. Une fois l’ennemi éliminé, examinez le cadavre. Vous récupérerez ainsi la mallette de haute technologie.

Montre à rebours de Ziel

Emplacement :

Munitions Lymbiques

Emplacement :

La guerre civile

Le sujet La guerre civile contient 9 objets de recherche.

Boîte de glands en bronze

Emplacement : Marais d’Acasa

Dès votre toute première arrivée dans les Marais d’Acasa, vous arriverez devant une fosse remplie de cadavres. Au lieu d’aller à droite, serrez à gauche pour tomber sur un cul-de-sac où se trouve la boîte de glands en bronze.

Ruban du massacre d’Yvel (Ruban commémoratif)

Emplacement : Marais d’Acasa

Vers le sud-est des Marais d’Acasa, vous pourrez marcher sur un pont brisé en deux. Du côté de l’intérieur des marais, sous le pont, vous pouvez vous laisser tomber. Une fois en dessous, retournez-vous pour apercevoir un objet brillant par terre. Il s’agit du ruban commémoratif.

Brochure des fêtes interdites (Brochure)

Emplacement : Talju

En face de la mairie de Talju, là où sont retranchés les survivants, il y a un petit chemin qui mène vers l’ouest. Empruntez-le et, rapidement sur votre gauche, une porte en bois est ouverte. Entrez et allez sur la gauche. Ramassez la brochure sur le cadavre.

Bulletin de vote du référendum jehanien (Bulletin de vote)

Emplacement : Talju

Dans la ville de Talju, et en face de la maison de Caspian Fran, descendez le petit escalier sur la droite. Au bout scintille un point blanc, il s’agit du bulletin de vote.

Loterie de relogement des sabiniens

Emplacement :

Carte de l’Opération Parallèle

Emplacement :

Manifeste carcéral de Silleni

Emplacement :

Carte de l’Opération Bastion

Emplacement :

Discours de Pheneas Bizima

Emplacement :

