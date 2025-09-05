Liste et emplacement des modules de drone

Le drone KAPI peut être équipé de 8 modules. À cela s’ajoutent les versions Élite pour chaque module, ce qui porte le total à 16 modules. Vous les trouverez aussi bien sur un cadavre au milieu de nulle part que dans une salle plus ou moins cachée. Notez que pour obtenir le succès/trophée Bronze 🏆 « Informaticien », seuls les 8 modèles de base sont requis. On vous dévoile tous les emplacements de module ci-dessous.

(Article en cours d’écriture…)

Champ entropique

Emplacement : VAB (véhicule blindé)

Lorsque vous aurez reçu un appel dans le VAB après avoir récupéré une deuxième clé des émotions, on vous invitera à regarder sous le siège droit. En fouillant le siège, vous obtiendrez le module Champ entropique, ainsi que le document servant à réussir le mystère Avant-poste d’observation 08.

Notez que vous pouvez récupérer ces objets dès votre acquisition du VAB dans la forêt de Senedra.

Bond

Emplacement : Collines Vyssa

Vous ne louperez pas ce module de drone puisqu’il se situe sur un cadavre tout près de l’emplacement de Vitalis aux Collines Vyssa.

Onde de choc

Emplacement :

Charge en avant

Emplacement : Marais d’Acasa

Ce module se trouve facilement dès votre première visite des Marais d’Acasa. Suivez le cap nord-ouest, en direction du village de Jova. Vous finirez par tomber sur un cadavre avec un point vert brillant dessus, entre deux sculptures étranges. Ramassez l’objet, il s’agit du module Charge en avant.

Tourbillon

Emplacement : Marais d’Acasa, tunnel routier

En suivant l’histoire principale, vous ne passerez pas à côté de ce module. Il se trouve devant l’entrée du tunnel routier au nord-est des Marais d’Acasa. Le module Tourbillon est à ramasser sur un cadavre en même temps que l’arme d’hast lymbique, tous deux symbolisés par le point vert.

Mort venue du ciel

Emplacement : Collines Vyssa

Aux Collines Vyssa, lorsque vous aurez croisé la journaliste, elle vous dira de vérifier comment va Agatha. Suivez le chemin menant à un petit cabanon et, avant d’éliminer les Hollow Walkers autour du cadavre d’Agatha, un point vert brille au-dessus un autre cadavre. Il s’agit du module de drone Mort venue du ciel.

Arrière-garde

Emplacement :

Distraction

Emplacement :

Champ entropique – Élite

Emplacement :

Bond – Élite

Emplacement :

Onde de choc – Élite

Emplacement : Marais d’Acasa, avant-poste d’observation 08

Dans le cadre du mystère Avant-poste d’observation 08, vous pourrez explorer un camp de l’OMSIF dans lequel se trouvent plusieurs choses à ramasser et lire. Dans la tente de droite se trouve le module Onde de choc – Élite.

Charge en avant – Élite

Emplacement : Talju, école élémentaire

Au nord-est de la ville se trouve l’école élémentaire, là où vous devrez faire avancer la quête principale en retrouvant un enfant. Lorsque vous faites face à l’entrée principale de l’école, allez vers l’est en direction du parking de bus. Entre deux bus se trouve un cadavre, et sur ce cadavre repose le module de drone Charge en avant – Élite.

Tourbillon – Élite

Emplacement :

Mort venue du ciel – Élite

Emplacement : Marastan

En arrivant à Marastan, suivez la route devant vous et, au lieu de prendre la route qui monte, faites quelques pas supplémentaires et tournez à droite. Vous arriverez devant une maison où rôdent deux Hollow Walkers.

Une fois battus, passez le portail en bois et faites le tour de la maison. Vous trouverez, derrière celle-ci et par terre, le module Mort venue du ciel – Élite.

Arrière-garde – Élite

Emplacement :

Distraction – Élite

Emplacement :

