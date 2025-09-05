Liste et emplacement de toutes les casquettes de baseball

Outre la possibilité d’améliorer ses armes ou de s’équiper de reliques, Hell Is Us nous permet de changer l’apparence de Rémi. Plus précisément, notre héros peut s’équiper de différentes casquettes plus ou moins bien cachées. Elles répondent à un total de 10 exemplaires, que nous vous listons ci-dessous. Notez que ces casquettes n’apportent aucun avantage et sont purement cosmétiques.

(Article en cours d’écriture…)

Casquette – Chagrin

Emplacement :

Casquette – Dorée

Emplacement :

Casquette – Extase

Emplacement :

Casquette – Palomiste

Emplacement : Talju, grange

Rendez-vous dans la ville de Talju. Allez ensuite au nord pour rejoindre la grange. Devant l’entrée, contournez par la droite et entrez par la porte de derrière.

Montez ensuite à l’échelle et vous trouverez, en haut, la Casquette – Palomiste au niveau d’un coffre.

Casquette – Québec

Emplacement :

Casquette – Rage

Emplacement :

Casquette – Sabinienne

Emplacement :

Casquette – Terreur

Emplacement : Marastan, boutique de Samo

La Casquette – Terreur est la récompense du mystère « Clés perdues ». Une fois les Clés – Algues trouvées au fond du bassin du Lac Cynon, direction Marastan et la boutique de Samo, à l’écart de la ville. Dans la réserve repose un coffre. Ouvrez-le avec les Clés – Algues et vous obtiendrez la casquette.

Casquette – Vétéran

Emplacement : Lac Cynon

Au Lac Cynon, vous trouverez la Casquette – Vétéran sur un petit monticule surplombant les champs de fleurs, à l’opposé des quais.

Casquette usée

Emplacement : Disponible dès le départ

C’est tout simplement la casquette de base de Rémi, portée dès le début de l’aventure.

Toutes les astuces et guides de collectibles de Hell Is Us sont à retrouver sur notre page complète du jeu.