Toutes les casquettes de baseball – Hell Is Us
Publié le :
Rédigé par Fauchinou
Liste et emplacement de toutes les casquettes de baseball
Outre la possibilité d’améliorer ses armes ou de s’équiper de reliques, Hell Is Us nous permet de changer l’apparence de Rémi. Plus précisément, notre héros peut s’équiper de différentes casquettes plus ou moins bien cachées. Elles répondent à un total de 10 exemplaires, que nous vous listons ci-dessous. Notez que ces casquettes n’apportent aucun avantage et sont purement cosmétiques.
(Article en cours d’écriture…)
Casquette – Chagrin
- Emplacement :
Casquette – Dorée
- Emplacement :
Casquette – Extase
- Emplacement :
Casquette – Palomiste
- Emplacement : Talju, grange
Rendez-vous dans la ville de Talju. Allez ensuite au nord pour rejoindre la grange. Devant l’entrée, contournez par la droite et entrez par la porte de derrière.
Montez ensuite à l’échelle et vous trouverez, en haut, la Casquette – Palomiste au niveau d’un coffre.
Casquette – Québec
- Emplacement :
Casquette – Rage
- Emplacement :
Casquette – Sabinienne
- Emplacement :
Casquette – Terreur
- Emplacement : Marastan, boutique de Samo
La Casquette – Terreur est la récompense du mystère « Clés perdues ». Une fois les Clés – Algues trouvées au fond du bassin du Lac Cynon, direction Marastan et la boutique de Samo, à l’écart de la ville. Dans la réserve repose un coffre. Ouvrez-le avec les Clés – Algues et vous obtiendrez la casquette.
Casquette – Vétéran
- Emplacement : Lac Cynon
Au Lac Cynon, vous trouverez la Casquette – Vétéran sur un petit monticule surplombant les champs de fleurs, à l’opposé des quais.
Casquette usée
- Emplacement : Disponible dès le départ
C’est tout simplement la casquette de base de Rémi, portée dès le début de l’aventure.
Toutes les astuces et guides de collectibles de Hell Is Us sont à retrouver sur notre page complète du jeu.
Date de sortie : 04/09/2025