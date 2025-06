Nos 20 conseils pour dompter les dangers de Death Stranding 2: On the Beach

Jouez en ligne

Cela peut paraître bête, mais il s’agit du conseil le plus important. Le multijoueur asynchrone est de retour dans cet épisode et activer ou non la fonctionnalité change complètement la donne. Une fois connecté au réseau, on peut compter sur l’apparition automatique des structures d’autres joueuses et joueurs, la plupart du temps pertinentes. Dans le même temps, celles que l’on pose peuvent être réparées et améliorées par d’autres. En résulte une économie de ressources et de bande passante, car oui, on ne peut pas construire des éléments à l’infini.

Ce n’est pas tout, des marchandises, matériaux, armes, outils, vêtements utilitaires d’autres personnes se trouvent dans la nature ou dans des casiers partagés. Et nous pouvons nous-même en envoyer pour que quelqu’un d’autre puisse les récupérer. Certains chemins sont également balisés, donnant un indice sur une route préférentielle à utiliser, à pied ou en véhicule.

Aussi, durant les combats de boss, des spectres d’autres joueuses et joueurs fourniront des armes supplémentaires. Enfin, les constructions de routes, monorails et mines seront un peu plus rapides puisque l’apport de matériaux est collaboratif. Bref, jouer en ligne vous changera la vie.

Fouillez régulièrement le casier partagé…

Ce conseil fait suite au premier. En étant connecté en ligne, vous pouvez accéder au casier partagé de tous les terminaux de Death Stranding 2, y compris les mines et boîtes de stockage. Fouillez donc régulièrement ce casier à chaque passage, car il est possible d’hériter d’armes, de matériaux, ou même de marchandises perdues. Ramenées à bon port, ces dernières renforceront vos liens avec les joueuses ou joueurs à qui elles sont reliées, en plus de récupérer des likes pour la catégorie Ponts de connexion.

… stockez les matériaux en dur dans les casiers privés…

Grâce aux terminaux des installations et à celui du Magellan, on peut entreposer absolument n’importe quelle caisse dans les casiers privés. Une ressource précieuse à stocker reste les matériaux. Métaux, céramiques, résines, alliages spéciaux, produits chimiques, vous risquez de développer une affection particulière pour ces bricoles.

Il arrive d’accumuler assez rapidement sur la route des caisses de ce type. Elles sont aussi présentes en nombre au sein des camps ennemis et on peut en extraire une quantité folle auprès des mines, que nous abordons plus bas. Il est donc impératif de stocker tout cela quelque part. Les casiers privés et boîtes de stockage peuvent remplir cette mission. Et si vous êtes d’abord tenté de sélectionner l’option « Recycler et entreposer », stockez plutôt ces matériaux tels quels, vous pourrez ainsi entreposer bien plus de ressources de ce type. Maintenant, le recyclage a aussi son intérêt.

… et recyclez si besoin

Dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, il peut vite arriver de voir son casier privé déborder dans Death Stranding 2, entre ce que l’on stocke nous-même et ce que l’on récupère des autres joueuses et joueurs. Bien qu’il est conseillé, avant tout, de partager vos ressources avec les autres afin de perpétuer un cercle vertueux d’entraide, surveillez les matériaux dont dispose chaque installation.

En effet, créer des équipements et construire ou réparer des routes et des structures coûte des matériaux, et si l’on ne fait pas attention en piochant régulièrement dans les ressources de l’installation, elle peut se retrouver à sec. Dans le cas où vous avez du surplus d’équipement et de matériaux en dur, recyclez. Poches de sang, armes, ancres d’escalade, ou même véhicules, tout peut être transformé en matériaux. Faites donc si vous êtes un peu trop juste de ce côté-là.

Gardez les doigts sur les gâchettes

Un faux pas est vite arrivé. La gestion du poids et de l’équilibre des marchandises portées par Sam est à maîtriser sous peine de tomber. Perte de santé, bébé stressé, et colis endommagés, une chute est rarement anodine.

Afin de limiter fortement le risque de chute, certes il faut déjà privilégier des sentiers et des pentes praticables, mais si on fait en sorte que Sam tienne ses sangles, les risques seront davantage amoindris. Pour ce faire, il faut maintenir L2 et R2 dès lors que l’on descend une pente raide où que l’on marche sur un sentier accidenté, et tout ira bien.

Gérez votre inventaire en un clin d’œil

Empiler des marchandises sur son dos avec la touche triangle a pour effet de les poser un peu n’importe comment. L’équilibre de Sam joue grandement sur la répartition des poids sur son corps. Des emplacements sur le dos, les épaules et, selon le squelette équipé ou non, on dispose d’emplacements au niveau des hanches. Si les marchandises sont placées de manière déséquilibrée, Sam va avoir tendance à pencher d’un côté, voire tomber. Une meilleure disposition est alors recommandée.

La plupart du temps, opter pour la réorganisation auto de la marchandise est la bonne solution. Mais en cas de marchandises devant être livrées à plat, ou bien pour toute autre raison où ce ne serait pas approprié, un peu d’organisation manuelle sera nécessaire. Vous êtes également en mesure de décharger en un clin d’oeil toutes les marchandises du sac à dos, voire carrément de déposer ce dernier au sol. Une manoeuvre inédite et parfaite pour préserver des marchandises lors d’un gunfight ou les laisser temporairement sous un abri antiprécipitations.

Et tout ça se fait désormais très rapidement en utilisant le menu Raccourci des marchandises, accessible via la flèche directionnelle du haut. Chaque branche correspond à chaque action décrite juste avant. Un gain de temps non négligeable.

Ramassez un maximum de cristaux chiraux

Les cristaux chiraux constituent l’une des ressources les plus essentielles de Death Stranding 2. On les récolte en très grande majorité en pleine nature. On les remarque via les mains dorées qui sortent du sol. Plus la quantité de cristaux récoltée est importante (cg), plus elles sont grosses ou plus elles sont nombreuses, jusqu’à trois mains collées ensemble. Les plus gros gisements rapportent plus ou moins 100 cg par unité.

Par rapport au premier opus, l’apparition des cristaux chiraux est bien plus régulière et généreuse. Ramassez-en autant que possible car leur utilité est multiple. Les cristaux permettent de réparer toutes les structures, de les améliorer au niveau 3 ou encore de créer routes et monorails. C’est également via un joli montant de cristaux chiraux que les mines peuvent produire des grosses quantités de matériaux instantanément.

Enfin, c’est toujours via des cristaux chiraux que les transporteurs flottants peuvent fonctionner, et tous les 1000 cg possédés, les marchandises pèsent 1 kg de moins. On le répète, vraiment n’hésitez pas à en récolter. Et outre la nature, vous trouverez des grappes de cristaux autour des mines ou des nuées de créatures chirales. Eliminer les Echoués rouges, dorés, grands ou géants octroie également une généreuse quantité de cristaux. Seul avertissement, il est impossible de dépasser 99 999 cg.

Capturez les cryptobiotes et les espèces alternatives

Organisme volant et très nourrissant dont raffolait Fragile dans le premier opus, les cryptobiotes sont de retour dans Death Stranding 2: On the Beach. Ils permettent de regagner instantanément de la vie, et ce en plus ou moins grande quantité selon le nombre de cryptobiotes sur vous. Mais ce n’est pas tout, quatre nouvelles espèces débarquent dans cette suite :

Les électrobiotes, qui rechargent la batterie de Sam (mais pas des véhicules)

Les chlorobiotes, qui remplissent partiellement la barre d’énergie de Sam tout en lui accordant quelques secondes d’adrénaline

Les chronobiotes, permettant de ralentir le temps afin de mieux viser avec une arme ou d’échapper un danger imminent

Les nécrobiotes, réduisant la santé de Sam en échange d’une visibilité plus nette des Echoués autour de lui

En règle général, le type de nid de cryptobiote diffère selon l’endroit dans lequel vous vous trouvez, et on peut en accumuler plusieurs centaines, donc capturez-les dès que vous le pouvez, au moins jusqu’à disposer d’un matelas confortable. Un électrobiote ou un chlorobiote peut réellement vous sauver la vie si vous vous trouvez loin d’un générateur ou d’un lieu de repos.

Profitez du Magellan

Le DHV Magellan est une bénédiction pour ce Death Stranding 2. Cette base d’opération mobile permet une plus grande latitude et instantanéité dans les déplacements, avec moins de contrainte que les voyages rapides de Fragile dans le premier opus.

Le Magellan peut se poser auprès d’une très grande majorité des preppers et autres bases connectées au réseau chiral, et il est possible de lui ordonner d’amarrer à tel ou tel endroit via une simple pression d’un bouton sur la map. Et vu que le vaisseau embarque un casier privé, alors la gestion du stockage des matériaux et des équipements se simplifie grandement. Plus besoin d’amener sur une grande distance des quantités folles de ressources : il suffit de garnir le casier du Magellan, se téléporter au plus près de l’endroit voulu, et décharger les matériaux là-bas.

La construction de routes, la fabrication, réparation et amélioration de structures, tout peut devenir plus rapide avec le Magellan, qui devient une solution privilégiée sur grandes distances. Il embarque même un garage, ce qui fait que vous pouvez en plus vous déployez avec un véhicule une fois posé. Seul bémol, toute marchandise perdue ou comprise dans une commande transportée via le Magellan réduira le rang de fin de mission ainsi que le nombre de likes gagnés. De plus, certains moments du scénario bloque les déplacements en vaisseau.

Planifiez et optimisez vos déplacements

Grâce au Magellan, une nouvelle composante intervient donc dans la planification des déplacements. Il arrivera que vous puissiez vous lancer dans différentes commandes en simultané, ou bien dans des objectifs divers qui se situent plus ou moins loin les uns des autres. Pour limiter des allers-retours trop fastidieux, pensez donc bien à votre mode de transport, à la quantité maximale que vous êtes capable d’embarquer, et donc forcément à votre itinéraire à suivre.

N’hésitez pas d’ailleurs à vous servir du système d’itinéraire personnalisé sur la map en traçant des marqueurs reliés les uns aux autres, et observez les dangers potentiellement présents sur la route, commes des zones à intempéries, des camps ennemis ou encore un relief défavorable. Cela vous évitera d’arriver devant le fait accompli et d’être en incapacité de progresser comme vous le vouliez au préalable.

Exploitez la sauvegarde manuelle

Outre les checkpoints automatiques, il est une nouvelle fois possible de sauvegarder manuellement dans Death Stranding 2, et ce n’importe quand. Ou presque. Dans certains cas lors d’une mission principale, ou en plein milieu d’un territoire ennemi ou d’Echoués, c’est impossible.

Toutefois, il est possible de contourner ce souci et d’exploiter un peu la sauvegarde manuelle pour éviter de perdre plusieurs minutes de jeu. Dans le cas d’une infiltration de camp ennemi, par exemple, si jamais vous estimez être bien parti et que vous ne voulez pas risquer de recommencer à cause d’un faux pas, éloignez-vous suffisamment du camp, sauvegardez, puis revenez à l’intérieur pour reprendre les hostilités.

Cela marche également pour les zones d’Echoués. Si vous voulez éliminer chacun d’entre eux, que ce soit pour récupérer des cristaux chiraux ou vous libérer le passage, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Vous sécuriserez ainsi votre progression avec cette technique. Enfin, abuser de la sauvegarde manuelle est également idéal à l’approche d’un mouvement que vous jugez risqué, et peut même servir de checkpoint au cours d’une livraison chronométrée, en cas de portion de trajet délicate optimisée.

Sauvez les animaux

Nos amis les bêtes intègrent Death Stranding 2 pour une activité annexe à suivre tout au long du jeu. Des animaux de différentes espèces peuplent en effet la nature sauvage. Lorsque vous aurez débloqué la fonctionnalité, il suffit simplement de s’approcher assez près d’eux, de les enfermer dans une caisse et de les ramener au terminal dédié.

Même s’il ne s’agit pas d’une activité déterminante, cela permettra de renforcer la connexion avec les preppers qui s’en occupent, et de récolter quelques cg de cristaux chiraux en ramassant leurs crottes (oui oui). Au moins au début de l’aventure, pensez donc à sauver de temps en temps quelques pépères. Ah, et ayez au moins une échelle à portée de main, les koalas se trouvent souvent perchés dans les arbres.

Abusez du scanner odradek

Ce petit scanner relié à Sam constitue une fois encore un allié extrêmement précieux pour toute l’aventure. Identification du dénivelé, des obstacles ou encore de la profondeur des eaux, il est capable de signaler aussi la présence de cristaux chiraux, de nids de cryptobiotes, ou encore d’une marchandise dans le cadre de son champ de vision. De plus, il peut être amélioré via l’APAS, ce qui peut lui donner une portée plus étendue, un scanner automatique des formes de vie à proximité non repérées, et même un délai de réutilisation réduit.

Reconstruisez les routes et les monorails

Déjà mentionnées dans cet article, les autoroutes et voies de monorails doivent retenir votre attention. Les routes permettent des déplacements faciles et rapides à travers les grands axes du monde ouvert tout en permettant d’embarquer beaucoup de ressources, grâce au camion. De plus, rouler au milieu de la route limite l’usage de la batterie et il y a un petit twist supplémentaire que l’on vous laisse découvrir et qui vaut le détour.

Concernant les monorails, il s’agit d’une nouveauté de cet épisode. On dispose cette fois d’une voie aérienne qui relie des bases majeures entre elles ou à des mines. À reconstruire avec des matériaux comme pour les routes, les monorails offrent comme principal avantage de faire transiter d’énormes quantités de matériaux sans aucun effort, tout en pouvant embarquer Sam et son véhicule par la même occasion.

Un usage très utile consiste également à accepter une commande, à charger la marchandise et à l’envoyer dans une cargaison pour qu’elle se rapproche au maximum de la destination cible, si possible. Cela vous permet de faire autre chose en attendant, et de récupérer la commande plus tard. Un atout qu’il ne faut pas hésiter à exploiter.

Restaurez les mines

Nouvelle source de matériaux de ce Death Stranding 2 évoquée dans la partie des cristaux chiraux, les mines offrent, contre des cristaux donc, une quantité importante et immédiate de matériaux. Chaque mine propose un type de matériaux précis et nécessite d’être réparée une première fois avant de se mettre à produire.

Puis, comme pour les structures, vous pourrez la monter au niveau 2, puis 3. Chaque niveau augmente la durabilité ainsi que la quantité de matériaux extraite grâce au même montant de cristaux chiraux. Bref, il s’agit d’une très bonne solution lorsque vous avez un besoin ponctuel et urgent d’un nombre conséquent de matériaux.

Utilisez l’APAS

Grande nouveauté de Death Stranding 2: On the Beach, l’APAS est une mécanique qui fonctionne comme un système de bonus passifs à activer ou désactiver à tout moment. Des munitions qui causent plus de dégâts, la possibilité de déclencher des demandes d’aide automatiques, des pas qui ne font quasiment plus aucun bruit, ou encore des batteries d’urgence pour vos véhicules, les améliorations de l’APAS peuvent transformer votre partie.

Comment débloquer des améliorations ? Eh bien certains preppers peuvent vous en confier en atteignant tel niveau de connexion. Mais surtout, c’est en faisant grimper votre niveau de porteur. A chaque palier précis de Porteur, Combat, Furtivité, Ponts de connexion ou Services rendus, vous débloquerez une amélioration correspondant à la catégorie associée.

Cela a hélas un coût plus ou moins élevé en mémoire. Plus vous connectez de preppers et de bases, plus vous gagnez de la mémoire à utiliser pour activer une amélioration. Idem à chaque nouvelle étoile atteinte dans vos dfférentes relations avec les installations. Notez que tout est activable et désactivable sans contrainte, alors allez-y.

Améliorez vos liens avec les bases et preppers

L’objectif principal de Death Stranding 2 reste de connecter des gens au réseau chiral. Qu’il s’agisse de personnes vivant seules ou de grandes installations, vous êtes toujours en relation avec un responsable. Ce lien est symbolisé par un rang d’étoiles, allant de 1 à 5. Si une étoile suffit pour qu’un terminal soit connecté au réseau, il ne faut pas s’arrêter là.

En effet, à chaque étoile, on nous offre des avantages. Plus de matériaux stockables, plus de mémoire pour l’APAS, plus de bande passante pour construire des structures, les bienfaits ne s’arrêtent d’ailleurs pas là. Selon la spécialité du prepper ou de la base en question, on pourra recevoir de nouvelles armes, de nouveaux outils, ainsi que de meilleures versions de ces équipements. Des couvre-chefs spéciaux, des porte-clés donnant des avantages ainsi que des badges décoratifs sont aussi à collecter.

Si vous voulez avoir un maximum de cartes en main, il ne faut pas hésiter de revenir livrer de la marchandise perdue ou compléter des commandes annexes destinées à faire grimper les rangs de connexion. Enfin, il y a carrément des preppers optionnels, avec pourtant de belles récompenses à fournir. Gardez donc l’œil ouvert.

Faites les sous-commandes

Continuité du conseil précédent, les sous-commandes sont des missions secondaires importantes. Leur statut secondaire ne doit pas vous les faire confondre avec les commandes standards, bien plus nombreuses et mineures en termes d’impact.

Les sous-commandes revêtent un caractère parfois scénarisé, avec des objectifs presque uniques, nécessaires pour se lier au niveau 5 avec certaines personnes. Pour faire simple, si vous voulez avoir une connexion maximale avec certains preppers, il faudra réussir ces commandes. Sinon, le rang de connexion restera bloqué jusqu’à ce que vous réussissiez cette commande.

Concrètement, cela veut dire que certains objets et éléments de personnalisation ne seront disponibles uniquement via la résolution des sous-commandes.

N’hésitez pas à remettre à plus tard certaines commandes

Bien qu’il soit intéressant de bénéficier le plus vite possible d’une bonne relation avec les preppers et autres bases, certaines commandes annexes peuvent exiger une certaine configuration que vous n’êtes pas en mesure d’assurer, la faute à un équipement ou à un élément de personnalisation qui vous manquerait. Au lieu de vous casser les dents inutilement, ou face à un défi carrément impossible comme obtenir le meilleur classement de certaines commandes chronométrées, n’hésitez pas à laisser de côté le challenge et à revenir plus tard.

Une fois mieux armé, que ce soit littéralement avec de meilleurs armes ou bien des outils et équipements de porteur plus efficaces, tout se passera mieux. On pense également à la météo. La pluie, accompagnée ou non d’Echoués, ne dure pas toujours éternellement selon les endroits, et une même livraison peut se faire au sec un peu plus tard, ménageant ainsi vos marchandises. Idem en ce qui concerne les événements climatiques comme les crues.

Domptez la nuit

Death Stranding 2 dispose cette fois d’un cycle jour/nuit. Une fois la nuit tombée, les livraisons et déplacements à pied ou à bord d’un véhicule sont plus dangereux. Le dénivelé et les obstacles devant soi sont moins évidents à appréhender. A l’inverse, c’est aussi un bon moment pour s’occuper des livraisons annexes demandant une faible température.

Alors pour minimiser le risque d’accident, n’oubliez jamais d’activer votre lampe odradek en appuyant sur la touche gauche de la croix directionnelle. Aussi, la nuit est également un moment propice pour infiltrer les camps ennemis. Dans ces cas-là, pensez justement à désactiver la lampe à l’approche de ces zones, et évitez les sources de lumière. Si vous risquez de n’alerter personne à proximité, il est même possible de détruire les lampes avec une arme à feu.

Retrouvez toutes les informations sur Death Stranding 2 en vous rendant sur notre FAQ dédiée, et consultez notre test afin d’avoir une idée sur ce qu’il faut attendre de cette suite.