Hideo Kojima adore glisser des séquences complètement à part de l’ambiance générale de ses jeux pour apporter une touche de décalage. Sachant que le premier opus n’y échappait pas, c’est encore plus le cas dans Death Stranding 2. Pour celle qui nous intéresse ici, tout se passe dans une des chambres privées dans laquelle peut se reposer Sam, où ce dernier peut assister à un concert. Il s’agit même d’un trophée intitulé 🏆 « Concert privé ! », et on vous explique comment déclencher cet event.