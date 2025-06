Où sont les preppers et pourquoi améliorer la connexion

Se connecter avec une installation dans Death Stranding 2, c’est bien, mais booster la relation c’est encore mieux. Symbolisé par un nombre d’étoiles allant de un à cinq, le rang de connexion augmente à force de livrer des marchandises et réussir des commandes.

De cette relation améliorée découle de nouvelles récompenses à chaque étoile complétée. Une première étoile équivaut généralement à la simple connexion au réseau chiral. Ensuite, pour les étoiles restantes, des récompenses supplémentaires s’obtiennent, dont la nature varie selon le prepper en question.

Armes, badges et porte-clés pour sac à dos, équipement de porteur, bref, plein de cadeaux vous attendent. Enfin, et à chaque étoile, vous êtes assuré de voir votre mémoire de l’APAS, votre bande passante de construction ainsi que la quantité de matériaux stockable de l’installation augmenter.

Un total de 42 preppers est à connecter au Mexique et en Australie, dont certains sont même optionnels. Ci-dessous, nous vous classons tous les preppers, leurs conditions de déblocage et emplacement si nécessaire, les récompenses qu’ils vous offrent ainsi que l’identité de la personne qui prête ses traits au prepper associé, qu’il s’agisse d’un acteur ou actrice, ou bien d’un guest spécial.

(article en cours d’écriture avec images à suivre)

Les preppers du Mexique

Vous trouverez un total de 6 preppers dans la région du Mexique, dont 2 optionnels.

La Ciudad Nudo Del Norte (C1) – Norberto Puente

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°002

Récompenses de connexion :

1 étoile : Rien

2 étoiles : Pistolet-mitrailleur [MF]

3 étoiles : Pistolet-mitrailleur SIL [MF]

4 étoiles : Arme de poing de gros calibre [MF]

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Norberto Puente, Badge 31 : Cryptobiote mexicain

Casting/Caméo : Ian Spriggs. Il s’agit d’un artiste 3D.

Villa Libre – La Madre

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°003

Récompenses de connexion :

1 étoile : CCP nv.1

2 étoiles : Matraque électrique personnalisée

3 étoiles : Matraque à haute tension personnalisée

4 étoiles : Matraque double personnalisée

5 étoiles : Hologramme personnalisé : La Madre, Badge 54 : rongeur chiral

Casting/Caméo : Molly Quinn. Cette actrice américaine est surtout connue pour avoir joué le rôle d’Alexis Castle dans la série Castle. Petite anecdote, elle a déjà approché le monde du jeu vidéo en doublant Jolixia dans Artifact, feu jeu de cartes de Valve, et Eva Brea dans The 3rd Birthday, spin-off de Parasite Eve.

Centre de distribution du sud C1 – Benjamin Rivera

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°004

Récompenses de connexion :

1 étoile : Hémo-grenade (nv.1), Abri antiprécipitations pour CCP

2 étoiles : Grenade EX

3 étoiles : Hémo-grenade (nv.2)

4 étoiles : Fusil d’assaut [MP] nv.2

5 étoiles : Hologramme personnalisé, Badge 25 : sourire

Casting/Caméo : Ray Khalastchi. Il occupe le poste de directeur de développement de produit chez PlayStation Studios External Development (XDEV).

Le Bokka (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Le Bokka se trouve quasi à mi-chemin entre deux installations, collé aux montagnes : au nord-est du Centre de distribution du sud C1 et à l’ouest de La Ciudad Nudo Del Norte (C1). Pour le connecter au réseau, il faut lui apporter des marchandises perdues éparpillées dans la nature, non loin de l’endroit où il se trouve.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Bottes de randonnée

2 étoiles : Canon collant

3 étoiles : Badge 9 : Porteur

4 étoiles : Accessoire pour sac à dos : Porteur

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Le Bokka, Badge 42 : Porteur

Ancien laboratoire de recherche – Alex Weatherstone

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°005

Récompenses de connexion :

1 étoile : Effet anti-Echoués ajouté aux balles MP

2 étoiles : Blindage supplémentaire pour trike

3 étoiles : Fusil d’assaut LÉG [MF] nv.1

4 étoiles : Fusil d’assaut LÉG [MF] nv.2

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Deadman, Hologramme personnalisé : Alex Weatherstone, Badge 57 : trike

Casting/Caméo : Errolson Hugh. Déjà présent dans le premier jeu en tant que responsable de la station météo en Amérique du Nord, le designer sportswear revient dans cette suite. Il est également fondateur de la marque de vêtements ACRONYM, qui est présente à l’intérieur du jeu via les tenues oranges portées par l’équipage de Drawbridge. Et ce n’est pas pour rien qu’Alex Weatherstone est le seul autre personnage à en porter une également.

L’Artiste – Lauren Tsai (Optionnelle)

Emplacement/Déblocage : L’Artiste se trouve dans les montagnes au nord-est du Centre de distribution du sud C1. Pour la connecter au réseau, il faut lui apporter des marchandises perdues éparpillées dans la nature, entre le Centre de distribution du sud et l’Ancien laboratoire de recherche.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Couleurs Brun coyote et Jaune clair

2 étoiles : Couleurs Bleu marine et Orange volcanique

3 étoiles : Couleurs Rose du désert et Vert fantôme

4 étoiles : Couleurs Violet express et Vert signal

5 étoiles : Couleurs Brun des sables et Rose floral, Badge 49 : Echoué magniceps

Casting/Caméo : Lauren Tsai. Jouant ici son propre rôle, la mannequin et actrice américaine, jouant notamment Switch dans la série Legion, est également illustratrice. C’est d’ailleurs cette dernière casquette qui est mise en valeur dans Death Stranding 2.

Les preppers de l’Australie

Vous trouverez un total de 36 preppers sur le continent australien, dont 10 optionnels.

Base du gouvernement – Old Oz

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°009

Récompenses de connexion :

1 étoile : Lance-bolas, Scanneur de mouvements (Amélioration APAS), Emplacement supplémentaire pour accessoire de sac à dos

2 étoiles : Dispositif chiral antigravité pour sac à dos

3 étoiles : Grand boitier à munitions (nv.1) pour sac à dos

4 étoiles : Grand boitier à munitions (nv.2) pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Old Oz, Badge 32 : cryptobiote australien

Le Commandant solitaire (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Première rencontre en suivant la sous-commande n°100 puis connexion au réseau chiral après avoir réussi la sous-commande 101 « Récupérer les souvenirs dans la zone d’Echoués ».

Récompenses de connexion :

1 étoile : Fusil de précision tranquillisant

2 étoiles : Grenade fumigène

3 étoiles : Arme de poing tranquilisante SIL

4 étoiles : Fusil tranquillisant LEG

5 étoiles : Fusil tranquilisant LEG-SIL, Hologramme personnalisé : Le Commandant solitaire, Badge 26 : !

Casting/Caméo : Colas Koola. Il est co-directeur et co-fondateur de BlueTwelve, studio derrière le jeu Stray.

Oservatoire environnemental de l’Ouest – Peter Gates

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°010

Récompenses de connexion :

1 étoile : Squelette de combat (nv.1), Pistolet à grenades [MF], Grenade multifonctions

2 étoiles : Absorbeur de décharge électrique pour sac à dos

3 étoiles : Squellette de combat (nv.2)

4 étoiles : Squelette de combat (nv.3)

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Peter Gates, Badge 58 : pick-up tout-terrain

Casting/Caméo : Olivier Prichard. Dessinateur, coloriste, scénariste, créateur de jeux vidéo, auteur de BD, il forme le duo « L’Atelier Sentô » avec Cécile Brun (La Sourcière). Ils ont notamment sorti les BD Onibi: Carnets du Japon invisible, Rêves de Japon, La Fête des ombres, Le songe du corbeau et Tokyo Mystery Café, et autres oeuvres liées au Japon.

Le Musicien – Gen Hoshino

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°011

Récompenses de connexion :

1 étoile : Fusil à pompe [MF] nv.1, Lecteur de musique

2 étoiles : Fusil à pompe LEG [MF] nv.1 + Musique « MIRA NO SAKEBI »

3 étoiles : Fusil à pompe [MF] nv 2 + Musique « KAIJU MUHOU CHITAI »

4 étoiles : Fusil à pompe LEG [MF] Nv.2 + Musique « ULTRA SAKUSEN DAI ICHIGOU »

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Gen Hoshino, Badge 37 :

Bonus : Salivette, Musique « Polytope » en réussissant la sous-commande n°103 « Récupérer la collection de disques volée »

Casting/Caméo : Gen Hoshino. L’auteur-compositeur-interprète, musicien, mais aussi acteur, joue ici son propre rôle. Après avoir marqué les esprits avec le titre « Pop Virus » dans le premier opus, l’artiste signe son retour dans la bande originale de cette suite, tout comme le morceau, accompagné d’autres.

Fort-relais de l’Ouest (F1) – Olivia Westbury

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°012

Récompenses de connexion :

1 étoile : Transporteur flottant nv.1

2 étoiles : Batterie nv.1 pour véhicule

3 étoiles : Transporteur flottant nv.2

4 étoiles : Batterie nv.2 pour véhicule

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Olivia Westbury

Bonus : Pick-up tout-terrain, obtenu automatiquement en remplissant la commande principale n°013.

Casting/Caméo : Kate Siegel. Cette actrice et scénariste américaine s’est surtout fait connaître à travers le film Pas un bruit, réalisé par Mike Flanagan (Mike Northcote), son mari. Elle a également joué dans la série The Hauting of Hill House.

Vallée arc-en-ciel – Glenn Rain

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°014

Récompenses de connexion :

1 étoile : Canon à poix

2 étoiles : Générateur solaire pour sac à dos

3 étoiles : Mini-batterie supplémentaire pour sac à dos

4 étoiles : Accessoire Electrobiot pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Glenn Rain, Badge 33 : électrobiote

Casting/Caméo : Craig Malanka. Il occupe le poste de directeur du marketing mondial de la marque de logiciels chez Sony Interactive Entertainment.

Refuge animalier – Lauren, Martin et Iain

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°015

Récompenses de connexion :

1 étoile : Hologrenade de diversion + Musique « Story of Rainy » + Musique « Amekara Nijie »

2 étoiles : Hologrenade de camouflage

3 étoiles : Hologrenade à Echoué

4 étoiles : Accessoire Quokka pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : personnel du refuge animalier, Hologramme personnalisé : quokka, Badge 28

Informations supplémentaires : Le refuge animalier accueille tous les animaux que vous croiserez dans l’open world. Une fois en sécurité dans le refuge, ces derniers lâchent des petites crottes chirales, qui donnent quelques cg à chaque ramassage. Notez que confier les animaux à d’autres terminaux les ramèneront automatiquement au refuge au bout de quelques minutes.

Casting/Caméo : Lauren Mayberry, Martin Doherty et Iain Cook. Les trois membres du personnel du refuge animalier sont en fait les trois membres du groupe. Déjà présent sur la bande originale du premier jeu, on retrouve deux morceaux du trio dans cette suite.

Abri de Rainy – Loriquet arc en ciel

Emplacement/Déblocage : Connexion disponible en terminant la commande principale n°015. Une fois le refuge animalier connecté au réseau, les commandes standard menant à l’abri sont accessibles et les marchandises perdues commencent à apparaître dans le monde ouvert.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Rien

2 étoiles : Rien

3 étoiles : Rien

4 étoiles : Rien

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Rainy, Hologramme personnalisé : Loriquet arc-en-ciel, Badhe 68 : loriquet arc-en-ciel

Informations supplémentaires : Le loriquet arc-en-ciel joue son propre rôle est un oiseau diurne originaire d’Australie, d’où sa présence dans le jeu et sa mise en valeur aux côtés de Rainy, dans un monde où l’apparition imminente de la pluie est indiquée par… un arc-en-ciel inversé.

Observatoire environnemental du Nord – Mike Northcote

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°016

Récompenses de connexion :

1 étoile : Tenue de porteur : carrés, Hémo-Boomerang + Musique « Woods »

2 étoiles : Poteau indicateur

3 étoiles : Poche d’équipement pour sac à dos

4 étoiles : Accessoire Cloche pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Mike Northcote, Badge 65 : Hémo-Boomerang

Casting/Caméo : Mike Flanagan. Il s’agit d’un réalisateur, scénariste et producteur américain que l’on retrouve notamment derrière à la réalisation du film Pas un bruit, dans lequel joue l’actrice américaine Kate Siegel (Olivia Westbury), avec qui il est marié. Il est aussi créateur de la série The Haunting.

Centre de ditribution F2 Sud – Samson Hook

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°019

Récompenses de connexion :

1 étoile : Bottes de combat, Lanceur collant (pick-up-tout-terrain), Mitrailleuse lourde (pick-up tout-terrain)

2 étoiles : Gants de combat renforcés nv.1

3 étoiles : Gatns de combat renforcés nv.2

4 étoiles : Accessoire Kangourous boxeurs pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Samson Hook, Badge 69 : Kangourous boxeurs

Bonus : Musique « Famous Men » obtenue en terminant la commande n°020.

Casting/Caméo : Ma Dong-Seok. Il s’agit d’un acteur sud-coréen américanisé. Le Barbu dans Le Bon, la Brute et le Cinglé, Sang-hwa dans Dernier train pour Busan ou encore Gilgamesh dans Les Eternels, celui que l’on appelle aussi Don Lee en impose.

L’Inventeur (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Connexion possible à partir du moment où le Centre de distribution F2 sud est relié au réseau. L’Inventeur est sur une petite île au nord de la Mine au nord de F1. Pour y accéder, la manière la plus simple est de rejoindre la rive à l’est de l’Inventeur. Ensuite, approchez du bord de la poix avec un véhicule doté de suffisamment de batterie.

Enfin, utilisez votre scanner odradek afin d’identifier les surfaces de pointillés jaunes, signe que vous pouvez passer par là. Tout en réutilisant le scanner si nécessaire, traverser la poix avec votre véhicule en restant sur les pointillés jaunes. Pour aller plus vite, et si vous les avez débloquées, posez deux tyroliennes, une sur la rive en face l’Inventeur, et une autre devant chez lui.

Pour ce qui est des marchandises à lui fournir afin de le connecter au réseau, vous en trouverez justement au bord de la mer en longeant celui-ci depuis le Centre de distribution F2 sud.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Capuche de loutre

2 étoiles : Bombe neutralisante

3 étoiles : Bombe neutralisante téléguidée

4 étoiles : Lance-bolas étourdissant

5 étoiles : Hologramme personnalisé : L’Inventeur, Badge 63 : capuche de loutre

Casting/Caméo : Jon McElroy. Il fait partie, comme d’autres preppers de cette liste, de l’équipe ayant travaillé sur le jeu Stray.

La Sourcière

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°021

Récompenses de connexion :

1 étoile : CCP nv.2, Tyrolienne (CCP), Squelette à boost nv.1, Musique « Give Up »

2 étoiles : Tenue de porteur : désert vert

3 étoiles : Squelette à boost nv.2

4 étoiles : Squelette à boost nv.3

5 étoiles : Hologramme personnalisé : La Sourcière, Badge 34 : chlorobiote

Casting/Caméo : Cécile Brun. Dessinatrice et auteure de BD, elle forme le duo « L’Atelier Sentô » avec Olivier Prichard (Peter Gates). Ils ont notamment sorti les BD Onibi: Carnets du Japon invisible, Rêves de Japon, La Fête des ombres, Le songe du corbeau et Tokyo Mystery Café, et autres oeuvres liées au Japon.

Laboratoire de Heartman – L’Hydrologue

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°023

Récompenses de connexion :

1 étoile : Batterie supplémentaire nv.1 pour sac à dos, Rampe de saut (CCP), Refuge (CCP), Musique « Cliffhanger »

2 étoiles : Batterie supplémentaire nv.2 pour sac à dos

3 étoiles : Batterie supplémentaire nv.3 pour sac à dos

4 étoiles : Batterie supplémentaire nv.4 pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Heartman, Hologramme personnalisé : L’Hydrologue, Badge 29 : source chaude

Bonus :

Foreuse thermale (CCP) : une fois dans la source miraculeuse près de Sororité, mettez le seau sur la tête pour se téléporter à la source du labo de Heatman

Thé Chiral pour source chaude : forer la source chirale près de la Sourcière

Yuzu pour source chaude : forer la source métallique près de la Chronobiologiste

Canards Ludens pour source chaude : forer la source divinatoire près de l’Observatoire environnemental de l’est

Casting/Caméo : Liv Corfixen. Il s’agit d’une actrice danoise, épouse de Nicolas Winding Refn (Heartman), et mère de Lizzie Lou Winding Refn (La Chronobiologiste) et Lola Winding Refn (La Métagénomiste). Tous les personnages sont par ailleurs atteints du syndrome des 21 minutes, symbole du lien familial.

Le Pizzaiolo

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°024. Attention, vous resterez bloqué à 1 étoile. Pour atteindre les autres niveaux de connexion, il faudra impérativement récupérer le Miçanga du Pizzaiolo détenu dans le camp d’ennemis situé tout près de l’installation. L’objet n’apparaîtra là-bas que lorsque vous aurez connecté le Mécanicien au réseau.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Mitrailleuse [MF] nv.1

2 étoiles : Pizza en caoutchouc, technique Secrets du karaté pizza acrobatique : frappe

3 étoiles : Mitrailleuse [MF] nv.2, technique Secrets du karaté pizza acrobatique : coup de pied

4 étoiles : Bonnet en laine, technique Secrets du karaté pizza acrobatique : tourniquet

5 étoiles : Tenue du Pizzaiolo, Bottes de pizzaiolo, Casquette pizza Atami, Hologramme personnalisé : Le Pizzaiolo, Badge 10 : Pizza Atami

Casting/Caméo : Mamoru Oshii. Il s’agit du réalisateur japonais notamment derrière l’animé culte Ghost in the Shell, et est également auteur de romans, d’essais ou encore scénariste de mangas.

L’Architecte (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Connexion possible en suivant la sous-commande n°105

Récompenses de connexion :

1 étoile : Pont chiral (CCP)

2 étoiles : Piège électrique

3 étoiles : Construction de structures plus rapide (Amélioration APAS)

4 étoiles : L’Architecte répare désormais régulièrement vos structures CCP

5 étoiles : Hologramme personnalisé : L’Architecte, Badge 40 :

Casting/Caméo : Yusaku Matsumoto. Il s’agit d’un réalisateur japonais à qui l’on doit notamment les films Noise, Made in Japan ou encore Bagmati River.

L’Analyste de données

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°025

Récompenses de connexion :

1 étoile : Tenue de porteur : camouflage IA, Bottes d’infiltration, Fusil d’assaut LEG-SIL [MF] Nv.1

2 étoiles : Nousagi Hat

3 étoiles : Musique « PEKORANDOMBRAIN »

4 étoiles : Fusil d’assaut LEG-SIL [MF] Nv.2

5 étoiles : Hologramme personnalisé : L’Analyste de données, Badge 27

Bonus : Mine canine, obtenue en terminant la sous-commande n°106

Casting/Caméo : Usada Pekora. Il s’agit d’une célèbre Vtubeuse japonaise faisant partie de Hololive Production. Son penchant pour les lapins atteint même l’univers de Death Stranding puisque Sam peut récupérer le chapeau « Nousagi Hat », lui donnant quelques avantages et lui faisant dire « Peko ! » lors d’actions comme des petits pas ou des coups de poing donnés.

Sororité – La Docteure

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°026

Récompenses de connexion :

1 étoile : Musique « Rome »

2 étoiles : Motifs de capsule de BB

3 étoiles : Poche de sang haute capacité

4 étoiles : Dispositif de résurrection automatique pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : La Docteure, Badge 38 : BB dans sa capsule

Bonus : Musique « Geese » obtenue en finissant la commande principale n°028

Casting/Caméo : Debra Wilson. Présente en tant que personnage secondaire relativement important, l’actrice américaine n’en est pas à sa première expérience vidéoludique, entre les licences Star Wars Jedi et Wolfenstein, ou encore God of War Ragnarök.

Le Pionnier (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Connexion possible après avoir terminé la commande principale n°028. La Docteure vous signalera via le SSS que des marchandises perdues appartenant au Pionnier sont apparues tout près du terminal de Sororité. C’est en lui rapportant celles-ci ou bien les autres désormais trouvables dans le désert que vous pourrez le connecter au réseau.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Bouclier déployable

2 étoiles : Capuche dromadaire

3 étoiles : Feux d’artifice pour DHV Magellan (Diversion)

4 étoiles : Tenue de porteur : désert rouge

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Le Pionnier, Badge 64 : capuche de dromadaire

Casting/Caméo : Edward Saito. Il occupe le poste de producteur chez PlayStation Studios External Development (XDEV).

Le Mécanicien

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°029

Récompenses de connexion :

1 étoile : Planche-cercueil, Musique « Let’s Say Another Word », Appareil photo instantané pour chambre privée du Magellan

2 étoiles : Module antigravité pour véhicule + blindage supplémentaire pour pick-up tout-terrain

3 étoiles : Mortier pour pick-up tout-terrain

4 étoiles : Lance-roquettes pour pick-up tout-terrain

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Le Mécanicien, Badge 59 : Planche-cercueil

Casting/Caméo : Yoann Lemoine aka Woodkid. Littéralement compositeur d’une quinzaine de pistes sur la bande-son de cette suite, et présent dans la Director’s Cut du premier opus, l’artiste français mondialement reconnu s’est donc offert un petit caméo.

Fort-relais de l’Est (F4) – Leon Easton

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°030

Récompenses de connexion :

1 étoile : Squelette de bokka nv.1, Musique « The Bride & the Bachelor », Lunettes TTL-02

2 étoiles : Tenue de porteur : neige, Routes pavées améliorables au nv.2

3 étoiles : Squelette de bokka nv.2

4 étoiles : Squelette de bokka nv.3

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Leon Easton, Badge 39

Casting/Caméo : Vivien Mermet-Guyenet. Il est co-directeur et co-fondateur de BlueTwelve, studio derrière le jeu Stray.

La Chronobiologiste

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°031

Récompenses de connexion :

1 étoile : Musique « Are You Leaving » + Accessoire Cryptobiote pour sac à dos

2 étoiles : Accessoire Thé Chiral pour sac à dos

3 étoiles : Accessoire Nœud d’amour pour sac à dos

4 étoiles : Roulette à cryptobiotes pour panneau

5 étoiles : Hologramme personnalisé : La Chronobiologiste, Badge 36 : chronobiote

Casting/Caméo : Lizzie Lou Winding Refn. Il s’agit d’une actrice danoise, fille de Nicolas Winding Refn (Heartman) et Liv Corfixen (L’Hydrologue), et soeur de Lola Winding Refn (La Métagénomiste). Tous les personnages sont par ailleurs atteints du syndrome des 21 minutes, symbole du lien familial.

Le Chasseur de fantômes (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Connexion possible à partir de la résolution de la sous-commande n°109. Il n’acceptera pas tout de suite d’être connecté au réseau chiral et vous demandera de résoudre une enquête via la sous-commande n°110. Une fois celle-ci terminée, le Chasseur de fantômes acceptera la connexion, et le déblocage des étoiles suivantes se fera en terminant successivement les sous-commandes qu’il proposera ensuite , une fois le rang de connexion suffisamment près du niveau supérieur. Quand elles seront disponibles, il vous le signalera via le SSS.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Tenue de porteur : forêt, Pack de roquettes [MF]

2 étoiles : Musique « Black Drift »

3 étoiles : Grenade à gaz fantôme

4 étoiles : Grande sacoche à grenades

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Chasseur de fantômes, Badge 47 : échoué gigas

Casting/Caméo : Kevin Ko. Il s’agit d’un réalisateur taïwanais à qui l’on doit notamment les films Incantation et Jue ming pai dui (Invitation only).

La Métagénomiste

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°033

Récompenses de connexion :

1 étoile : Grenade EX de capture + Musique « Afraid »

2 étoiles : Casque rongeur chiral

3 étoiles : Boost de rendement de cristaux chiraux (Amélioration APAS)

4 étoiles : Casque araignée chirale

5 étoiles : Hologramme : Métagénomiste + badge 55 : araignée chirale

Casting/Caméo : Lola Winding Refn. Il s’agit d’une actrice danoise, fille de Nicolas Winding Refn (Heartman) et Liv Corfixen (L’Hydrologue), et soeur de Lizzie Lou Winding Refn (La Chronobiologiste). Tous les personnages sont par ailleurs atteints du syndrome des 21 minutes, symbole du lien familial.

Centre de distribution F5 de l’Est – Victor Frank

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°034

Récompenses de connexion :

1 étoile : Tenue de porteur : Junji Ito, Lance-grenades [MF], Catapulte à marchandise (CCP)

2 étoiles : Bottes ultimes

3 étoiles : Lance-grenades LEG [MF]

4 étoiles : Modification de la couleur des hologrammes canards Ludens

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Viktor Frank, Badge 1 : Ludens

Casting/Caméo : Patrick Claude. Il s’agit d’un acteur canadien. Tout comme Errolson Hugh (Alex Weatherstone), Patrick Claude reprend son rôle de Viktor Frank après avoir déjà accueilli Sam dans le premier Death Stranding au sein de la ville-relais portuaire.

Le Pêcheur (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Connexion possible en terminant la commande sous-commande n°116. Le niveau 5 ne pourra être atteint que lorsque vous aurez terminé la sous-commande n°117. Le Pêcheur vous informera via le SSS quand celle-ci sera disponible.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Lance-grenades DD [MF]

2 étoiles : Protège sac à dos nv.1

3 étoiles : Lance-grenades DD-léger [MF]

4 étoiles : Protège sac à dos nv.2

5 étoiles : Musique « Please Don’t Stop (Chapter 2), Hologramme personnalisé : Le Pêcheur, badge 48 : échoué cetus

Casting/Caméo : Arnaud Saint-Martin. Il occupe le poste de directeur principal chez PlayStation Studios External Development (XDEV).

L’Aventurier

Emplacement/Déblocage : Connexion possible à partir de la résolution de la commande principale n°036. Le fils de l’Aventurier n’acceptera pas tout de suite d’être connecté au réseau chiral et vous demandera de secourir son père, objet de la commande principale n°037. Une fois celui-ci sauvé tous deux accepteront la connexion, et le déblocage des étoiles suivantes se fera en terminant successivement les autres sous-commandes que le fils de l’Aventurier proposera ensuite, une fois le rang de connexion suffisamment près du niveau supérieur. Quand elles seront disponibles, il vous le signalera via le SSS.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Gants d’escalade renforcés nv.1, Musique « Patience »

2 étoiles : Plaque thermique

3 étoiles : Gants d’escalade renforcés Nv.2

4 étoiles : Musique « Breathe In », Tenue de porteur : sauvetage

5 étoiles : Hologramme personnalisé : L’Aventurier, Badge 35 : nécrobiote, Badge 46 : échoué bestia

Bonus : Masque de Yotei. Après la deuxième étoile acquise, vous recevrez un message de l’Aventurier sur le SSS disant qu’il a quelque chose pour vous. Effectuez n’importe quelle livraison ensuite afin qu’il vous offre le masque tiré de Ghost of Yotei.

Casting/Caméo : S.S. Rajamouli & S.S. Karthikeya. S.S. Rajamouli (L’Aventurier) est un réalisateur et scénariste indien, notamment derrière Eega, Baahubali et RRR. S.S. Karthikeya (Le fils de l’Aventurier), producteur et assistant réalisateur sur les deux premiers films cités, est aussi son fils dans la vraie vie.

Centre environnemental de l’Est – Ridge Frost

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°038

Récompenses de connexion :

1 étoile : Masque à oxygène, Musique « Little Nest »

2 étoiles : Stabilisateur nv.1 pour sac à dos

3 étoiles : Stabilisateur nv.2 pour sac à dos

4 étoiles : Stabilisateur nv.3 pour sac à dos

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Ridge Frost, Badge 43 : like

Casting/Caméo : Swann Martin-Raget. Il a occupé le poste de producteur chez BlueTwelve sur le jeu Stray.

L’Ingénieur en aéronautique (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Connexion possible en terminant la sous-commande n°122

Récompenses de connexion :

1 étoile : Musique « Tell The Truth », Canon sentinelle volant, Catapulte à marchandise améliorée (lancer de Sam)

2 étoiles : Hémo-Boomerang nv.2

3 étoiles : Lunettes de montagne

4 étoiles : Rampes de saut améliorées

5 étoiles : Hologramme personnalisé : L’Ingénieur en aéronautique, Badge 62 : catapulte à marchandise

Phantom Smith

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°040

Récompenses de connexion :

1 étoile : Canon de choc chiral, Musique « Hope ft Denise Sherwood »

2 étoiles : Lance-roquettes multiple

3 étoiles : Bonnet de Père Noël

4 étoiles : Lance-roquettes multiple LEG

5 étoiles : Holograme personnalisé : Phantom Smith, Badge 51 : échoué raia

Casting/Caméo : Takahiro Miura. Il s’agit d’un acteur japonais très prolifique, que l’on a pu voir dans Shin Godzilla, les adaptations live action de L’Attaque des Titans ou encore la série de films adaptées du manga Kingdom.

Fort-relais du Sud (F6) – Pierre Southern

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°041

Récompenses de connexion :

1 étoile : Canon chiral pour pick-up tout-terrain, Pneus cloutés pour pick-up tout-terrain, Musique « Asylums for the Feeling »

2 étoiles : Système de défense actif pour véhicule

3 étoiles : Module de défense électrique pour véhicule

4 étoiles : Couleur Vert gazon

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Pierre Southern, Badge 56 : DHV Magellan

Casting/Caméo : Bastien Dausse. Il s’agit d’un artiste et acrobate français, fondateur de la Compagnie Barks. Enfant du cirque, il explore la pesanteur et s’exprime via la sculpture, la scénographie ou encore les sciences.

Thérapeute de la poix (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Connexion possible après s’être connecté à Phantom Smith. Pour se rendre facilement auprès du Thérapeute de la poix, il est d’abord conseillé de se connecter au Fort-relais du sud (F6). Ensuite, le terrain sera plus praticable et, surtout, ce sera tout droit et plein nord en partant de cette installation. Il suffira ensuite de trouver des marchandises perdues, présentes sur le trajet ou non loin d’où se trouve le bunker du Thérapeute de la poix.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Projectiles Chasseurs dorés pour le DHV Magellan

2 étoiles : Gourde nv.2

3 étoiles : Panneau « Vers un autre monde »

4 étoiles : Couleur Jaune urgence

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Thérapeute de la poix, Badge 44 : empreinte de main

Casting/Caméo : Koichi Yamanoha. Auteur, compositeur, musicien, il s’agit de l’homme derrière le projet musical Grimm Grimm, dont quelques morceaux sont justement à retrouver dans la playlist de Death Stranding 2.

Observatoire environnemental du Sud – Gregory Southall

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°043

Récompenses de connexion :

1 étoile : Rien

2 étoiles : Mitrailleuse LEG [MF] nv.1

3 étoiles : Couleur Rouge sang

4 étoiles : Mitrailleuse LEG [MF] nv.2

5 étoiles : Hologramme Gregory Southall + Badge 66 : guitare de Higgs

Casting/Caméo : Neil Johnson. Il occupe le poste de producteur principal chez PlayStation Studios External Development (XDEV).

Centre de distribution F7 Nord – Bianca North

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°044

Récompenses de connexion :

1 étoile : Lance-roquettes quadruple, Musique « Without You »

2 étoiles : Badge 5 : Fragile Express

3 étoiles : Lance roquette septuple LEG

4 étoiles : Couleur Pourpre arc-en-ciel

5 étoiles : Hologramme personnalisé : Bianca North, Badge 60

Casting/Caméo : Laurie Jezequel. Elle occupe le poste de productrice chez Sony Interactive Entertainment.

Fort Terminal (F8) – James Ender

Emplacement/Déblocage : Connexion automatique en suivant la commande principale n°046

Récompenses de connexion :

1 étoile : Rien

2 étoiles : Badge 53 : mammifère chiral

3 étoiles : Couleur Bleu foudre

4 étoiles : Badge 45 : échoué octopoïde

5 étoiles : Hologramme personnalisé : James Ender, Badge 52 : échoué megalocarcinus

BPAS (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Le prepper derrière l’appellation BPAS se trouve légèrement à l’ouest du Centre de distribution F7 Nord, au pied des montagnes enneigées. Pour le connecter au réseau, il faut lui ramener une des marchandises perdues qui traînent près de son installation.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Super extraction de chirallium (Amélioration APAS)

2 étoiles : Super rééquilibrage (Amélioration APAS)

3 étoiles : Changement de super amélioration (Amélioration APAS)

4 étoiles : Super aide à la visée (Amélioration APAS)

5 étoiles : Hologramme BPAS + Badge 3 : APAS + Super plasma EM (Amélioration APAS)

M.Impossible (Optionnel)

Emplacement/Déblocage : Accessible vers la fin de l’histoire principale, les jumeaux derrière l’appellation M. Impossible se trouvent à mi-chemin de l’autoroute reliant le Centre de distribution de l’est F5 au commandant Solitaire, en contrebas, côté sud.

Pour les connecter au réseau, il faut parvenir à retrouver une de leurs marchandises perdues. Le problème, c’est qu’elles sont rares et bien cachées. Toutefois, il y en a une présente relativement près d’eux. Au sud de leur position, vous verrez des plaques de glace au niveau de la mer. Sur l’une d’entre elles repose une caisse de marchandise qui leur est destinée.

Une fois celle-ci ramenée à leur installation, ils mettront Sam à l’épreuve dans le cadre de commandes plus difficilesqu’à l’accoutumée. Enfin, pour atteindre les 5 étoiles avec eux, vous devrez résoudre l’ultime sous-commande n°124, accessible une fois la cinquième étoile quasi remplie.

Récompenses de connexion :

1 étoile : Couleur Argenté + Hologramme personnalisé : félicitations de Die-Hardman

2 étoiles : Couleur Or chiral + Hologramme personnalisé : danse de Die-Hardman

3 étoiles : Déblocage du pouvoir du Masque rouge + Hologramme personnalisé : Samourai rouge

4 étoiles : Déblocage du pouvoir du Masque doré + Hologramme personnalisé : Higgs

5 étoiles : Hologramme personnalisé : M. Impossible, Badge 67, Sculpture chirale

Casting/Caméo : Danny & Michael Philippou. Ces frères jumeaux australiens sont derrière le film d’horreur La Main et sont également connus pour leur chaîne Youtube RackaRacka. C’est aussi leur côté cascadeur qui est souligné dans Death Stranding 2, en proposant à Sam des collectes de matériaux périlleuses et qu’ils jugent impossibles.

Pour retrouver toutes les informations relatives à Death Stranding 2: On the Beach, n’hésitez pas à vous rendre sur notre page de guide complet du jeu.